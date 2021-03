Liikenne Suezin kanavalla alkoi takkuillen, Ever Given yhä ankkurissa ja esimerkiksi 13 lampailla täytettyä alusta odottaa jonossa

Kanavahallinnon johtaja uhkui virallista optimismia. Nousuvesi tuli avuksi, ja vielä tiistain vastaisena yönä veden korkeus kanavassa oli yli kaksi metriä keskikorkeutta ylempänä.

Suezin kanavan viikko sitten tukkinut japanilaisvarustamon 400-metrinen konttialus Ever Given oli tiistaina ennen puoltapäivää yhä ankkurissa Isolla Katkerajärvellä. Järvi jakaa 200 kilometrin mittaisen kanavan eteläiseen ja pohjoiseen osaan.

Aluksen tarkastuksissa maanantaina ei havaittu uutistoimistojen mukaan vikoja, mutta matka ei silti jatkunut. Uskottavaa arviota Ever Givenin saapumisajasta määränpäähän Rotterdamiin ei näkynyt missään.

Kanavalle pääsyä odottaneista yli neljästäsadasta rahtialuksesta ensimmäiset ohjattiin kanavaan maanantai-iltana. Siitä huolimatta sekä etelästä että pohjoisesta tulevat alusjonot olivat laivaliikenteen AIS-seurantajärjestelmän mukaan edenneet kanavassa tiistaiaamuna yhdeksän aikaan vain reilut kymmenen kilometriä.

Pohjoisesta matelevan letkan kärjessä oli saksalaisen Hapag-Lloyd-varustamon Tsingtao Express. Etelästä kohti Välimerta kyntävän laivajonon keulassa taas purjehti tanskalaisvarustamon Maersk Denver. Se oli ennen puolta päivää saapunut Ison Katkerajärven etelärannalle.

Molemmat jonojen keulassa kulkevat alukset ovat hieman Ever Giveniä pienempiä, 300-metrisiä aluksia ja iältään edellistä konttijättien sukupolvea. Suurten konttialusten päästäminen kanavaan ensimmäisenä osoittaa, että konttiliikenteen aikauluongelmat ovat pahimmat.

Irtolastialuksissakin on runsaasti laivoja, joiden rahdilla olisi jo kiire. Jonossa on nimittäin Deutsche Wellen mukaan ainakin kaksikymmentä laivaa, jotka kuljettavat elävää karjaa. Eniten on espanjalaisia ja romanialaisia lampaita matkalla etelään. Näitä lammaslaivoja on jonossa kolmetoista.

”Käsillä on valtava tragedia”, eläinsuojelujärjestö Animals Internationalin edustaja Gabriel Paul kommentoi Deutsche Wellelle. Järjestön The Guardianille antaman tiedon mukaan eläimiä on yhteensä tuhansia ja ainakin osa niistä on matkalla Jeddaan.

Sesonkiteuraat ovat siis matkalla joko saudien ruokapöytiin tai kristittyjen pääsiäisaterioiksi. Romanian eläinlääkintäviranomaiset vakuuttivat, että lampailla on vettä ja rehua vielä useaksi päiväksi.

Liikenteen hitaasta käynnistymisestä huolimatta kanavahallinnon puheenjohtaja Osama Rabie uhkui virallista optimismia maanantai-iltana Egyptin Ismailiassa. Rabie vakuutti uutistoimisto Reutersin mukaan, että peräti 113 alusta kulkisi kanavassa suuntaan tai toiseen tiistaina ja että koko suma olisi purettu kolmessa ja puolessa päivässä.

Turun yliopiston logistiikan professori Lauri Ojala arvioi maanantaina HS:lle, että ruuhkan purkaminen kestää vähintään viikon ja että konttiliikenteen ongelmat aiheuttavat Euroopassa toimitushäiriöitä kuukausien ajan.

Näin siksi, että Ever Givenin onnettomuus sattui huonoon aikaan: koronapandemia oli sekoittanut kansainvälisten merikuljetusten aikataulut jo aiemmin.

Mies heilutti Egyptin lippua Ever Given -alukselle Suezin kanaalissa maanantaina.­

Aluksen suurin sallittu syväys Suezin kanavalla on 20,1 metriä ja valtavasta koostaan huolimatta Ever Givenin pitäisi mahtua kanavaan hyvin – kölin alle jäisi täydellä kuormallakin yli neljä metriä vettä. Toisaalta kanavalla liikennöivät merenkulkijat kertovat, että väylää joudutaan erämaan keskellä ruoppaamaan koko ajan.

Kovaa tuulta ja uhkaavan hiekkamyrskyn heikentämää näkyvyyttä on pidetty mahdollisina syinä onnettomuuteen, kun Ever Given juuttui keulastaan itäpenkereen hiekkaan kanavan eteläosassa viikko sitten tiistaiaamuna.

Uutistoimisto Bloombergin lauantaina julkaiseman selvityksen mukaan aluksen viimeinen tiedetty nopeus kymmenen minuuttia ennen onnettomuutta oli 13,5 solmua eli reippaasti yli kanavan 8,6 solmun nopeusrajoituksen. Toisaalta vauhti voi olla paitsi syy onnettomuuteen myös seuraus: aluksen päällikkö on saattanut yrittää nopeutta lisäämällä oikaista kurssia takaisin keskemmäs kanavaa.

”Siellä saa vääntää rystyset valkoisena”, merenkulun turvallisuuskonsultti ja entinen 300-metrisen konttialuksen päällikkö Andrew Kinsey luonnehti Bloombergin haastattelussa. ”Kapea kanava, kovat tuulet, pienet virhemarginaalit ja valtavat seuraukset, kun virhe tapahtuu.”

Helppo ajettava Ever Given ei varmasti ole. Pääkone on hitaasti pyörivä kaksitahtinen dieseljätti mutta rantautumista varten aluksessa on kaksi 3 400 hevosvoiman keulapotkuria. Toinen asia on, onko niistä vauhdissa mitään apua.

Suuri ongelma on tornitalojen korkuisten konttiläjien muodostama tuulipinta. Edellinen onnettomuus 2018 valmistuneelle Ever Givenille tapahtui helmikuussa 2019, kun se törmäsi kovassa tuulessa Hampurin lähellä 25-metriseen lauttaan.

Amerikkalainen CNN-uutiskanava julkaisi verkkosivuillaan pelin, jolla kuka tahansa voi kokeilla, millaista konttialuksen ohjaaminen kanavassa voisi olla. Peliä pääsee kokeilemaan tästä linkistä.

Satelliittikuva näytti Ever Given -aluksen Suezin kanaalissa ennen aluksen suoristamista maanantaina.­

Pelastustöihin ryhdyttiin viime viikon tiistaina ripeästi. Hinaajat kiinnittivät vaijerit konttialukseen ja ryhtyivät vetämään laivaa irti kiskomalla vuoroin 400-metrisen laivan molemmista päistä, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Samaan aikaan keulan alta ruopattiin hiekkaa ja mutaa sekä kanavalla jatkuvasti seilaavilla ruoppaajilla että kaivinkoneilla rannalta. Maa-ainesta ehdittiin nostella laivan alta rantaan lähes 30 000 kuutiota. Maanantain tietojen mukaan kölin alle pumpattiin lisäksi paineella vettä maa-aineksen huuhtomiseksi syrjään.

Toinen vaihtoehto olisi ollut aluksen purkaminen lastista ja polttoaineesta sen keventämiseksi. Tämä operaatio olisi kestänyt todennäköisesti todella kauan.

Aluksessa on eri kokoisia kontteja, mutta tyypilliseksi isoksi 40 jalan eli 12,2 metrin konteiksi laskettuna niitä on 10 000 kappaletta.

Jos laivan kontit ladottaisiin Paavalin kirkolta Helsingistä kohti Lahdenväylää rakoja jättämättä, olisi konttiletkan pohjoispää suunnilleen Vierumäen liittymässä Lahden ja Heinolan puolivälissä.

Valtamerten vuorovesi vaikuttaa vedenkorkeuteen kanavassa, sillä sulkuja siinä ei tasaisen maaston vuoksi ole.

Maanantaina nousuvesi tuli taas avuksi, ja vielä tiistain vastaisena yönä veden korkeus kanavassa oli yli kaksi metriä keskikorkeutta ylempänä. Ever Given saatiin liikkeelle hinaajien avustamana maanantaina ennen puolta päivää.

Lastina aluksessa on kaikkea mahdollista huonekaluista pakastettuun kalaan. Niille ei käy kuinkaan niin kauan kuin laivan koneet käyvät ja pakastimet saavat virtaa.