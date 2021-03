The Washington Post: New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomon lähipiiri pääsi viime keväänä jonojen ohi korona­testeihin

Kuvernööri Andrew Cuomon hallinto kiistää testijonossa etuilun, mutta hoitajien mukaan erityiskohtelua sai ainakin sata ihmistä.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo on saanut viime aikoina osakseen runsaasti kritiikkiä.­

Yhdysvaltalaislehti The Washington Post on haastatellut useita sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon työntekijöitä, joiden mukaan New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon lähipiiri sai koronatestauksessa erityiskohtelua viime keväänä keskellä pahinta kriisiä.

Demokraattipuoluetta edustava Cuomo nousi pandemian alkupuolella nopeiden koronatoimiensa myötä sankariksi samalla kun presidentti Donald Trump vielä vähätteli tautia. Sittemmin sankarin viitta on valahtanut skandaalissa toisensa perään: Cuomoa syytetään hoivakotikuolemien pimittämisestä, naisten ahdistelusta ja nyt vielä nepotismista.

The Washington Postille nimettömästi puhuneiden lähteiden mukaan testausjonon ohi kiidätettiin viime keväänä muun muassa Cuomon perhe, veli Chris Cuomo, joka tunnetaan uutiskanava CNN:n juontajana, sekä lanko Kenneth Cole. He kävelivät suoraan testiin tai heidät käytiin testaamassa kotonaan, lähteet kertovat.

Sitten kansalliskaartilaiset kiidättivät näytteet tiettyyn laboratorioon, jossa ne käsiteltiin nopeutetusti samana päivänä. Muut saivat odotella testituloksiaan ruuhkan vuoksi jopa viikon.

Yhteensä tällaisia erityiskohtelua saaneita ”prioriteettitapauksia” olisi ollut lehden mukaan ainakin sata. Testauksessa työskennelleiden lähteiden mukaan heille oli ilmoitettu, että kyse on kuvernöörille tärkeistä ihmisistä.

Lähteet kommentoivat The Washington Postille, että heistä tuntui todella epämukavalta joutua osallistumaan erityisjärjestelyihin.

”Minulle on opetettu, ettei lääketieteessä ole etuajo-oikeutta. Emme sano, että ’tämä henkilö on tärkeämpi, joten hänen testituloksensa on tärkeämpi’. Se ei vain ole reilua”, sanoi New Yorkin osavaltion testipisteissä työskennellyt hoitaja The Washington Postille.

Hänet oli kertomansa mukaan lähetetty useita kertoja tekemään testejä ”Cuomon tuttaville” kodeissa ja hotellihuoneissa. Hoitajan mielestä oli ilmeistä, ettei erityiskohtelulle ollut todellisia perusteita.

”Se johtui siitä, kuka on kyseessä, ei mistään lääketieteellisestä syystä.”

Cuomon hallinnon virkamiehet kiistivät syytteet The Washington Postille. Heidän mukaansa etuajo-oikeus testijonossa annettiin vain sellaisille henkilöille, jotka osallistuivat terveydenhuollon akuutin kriisin hoitamiseen.

”Mitään The Washington Postin kuvailemaa vip-ohjelmaa ei ollut”, kommentoi Cuomon tiedottaja Rich Azzopardi lehdelle.

Etusija annettiin Azzopardin mukaan hoitajille, vartijoille, osavaltion työntekijöille ja muille hallinnon virkamiehille, joilla oli keskeinen rooli pandemian torjunnassa sekä niille, jotka olivat suorassa kontaktissa heidän kanssaan. Toinen eturyhmä olivat yksilöt, joiden uskottiin altistuneen covid-taudille ja jotka voisivat levittää sitä eteenpäin ja vaikuttaa ”elintärkeisiin toimintoihin”.

Azzopardin mukaan näin suojeltiin pandemiatorjunnan ydintä.

”Olemme taistelleet pandemiaa vastaan yötä päivää yli vuoden, ja on absurdia ja loukkaavaa, että nimettömät lähteet vääntelevät ja vääristävät tosiasioita.”

New Yorkin terveysviranomaiset eivät suostuneet kommentoimaan tapausta The Washington postille vedoten muun muassa potilaiden yksityisyydensuojaan. Viranomaisten eettisiä rikkomuksia tutkiva lautakunta ei myöskään voinut kommentoida, tutkivatko he tapausta.