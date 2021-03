Syytä ahkeraan lentelyyn ei kerrottu, mutta se saattoi olla vastaus Yhdysvaltain pommikoneiden saapumiselle Pohjolaan.

Venäjä teki maanantaina nopeassa tahdissa poikkeuksellisen suuren määrän niin kutsuttuja lähestymislentoja sotilasliitto Naton jäsenmaiden rajoille. Venäjän pommittajat ja tiedustelukoneet lensivät kuuden tunnin aikana kymmenen kertaa kohti Nato-maiden ilmatilaa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Neljä lähestymislennoista tehtiin kohti Norjan ilmatilaa niin, että lähestymislento aiheutti Norjan ilmavoimissa hälytyksen.

Ensin kaksi Tupolev Tu-95 strategista pommittajaa lensi Norjan rannikolle. Kaksikko sai peräänsä Norjan F16-hävittäjät ja jatkoi matkaansa etelään. Seuraavaksi pommittajakaksikko hipoi Britannian ja Belgian ilmatilaa ja aiheutti hälytyksen molemmissa.

Myöhemmin kaksi Tupolev Tu-160 yliäänipommikonetta teki samanlaisen lähestymislennon Norjan ilmatilan rajalle. Samaan aikaan kolme Venäjän ilmavoimien konetta teki lähestymislennon Mustalla merellä ja Venäjän merivoimien tiedustelukone lensi Naton ilmatilaa kohti Kaliningradin lähistöllä.

Venäjä ei kertonut syytä lähestymislennoille, eikä Nato esittänyt siitä arveluja.

Yhdysvaltojen armeijan Rockwell B-1B Lancer -pommikone.­

Yhdysvallat lennätti helmikuussa Norjaan B-1-pommittajia, jotka ovat osallistuneet harjoituslennoille paitsi Nato-maa Norjassa myös Ruotsissa. Pommittajien saapumista pidetään osana Yhdysvaltain uutta arktista strategiaa, jossa se yrittää vastata Kiinan ja Venäjän haasteisiin pohjoisilla alueilla.

Ääntä nopeampaan lentämiseen kykenevä B-1-konetyyppi suunniteltiin alun perin vain ydinpommien kuljettamiseen, mutta 1990-luvun puolivälissä koneista poistettiin tämä kyky.

Naton mukaan Venäjän sotilaskoneet lensivät kaikissa tapauksissa transponderit pois kytkettyinä ja ”aiheuttivat näin vaaraa siviili-ilmailulle”.

Presidentti Sauli Niinistö ehdotti 2016 Venäjän presidentille Vladimir Putinille koneen sijainnin ilmoittavien transpondereiden käyttöä sotilaslennoilla Itämerellä vaaratilanteiden välttämiseksi. Venäjä on kertonut moneen otteeseen kannattavansa ajatusta ja Putin on syyttänyt Natoa neuvottelu­haluttomuudesta.

Maanantain lennoille osallistuneet Tupolev-pommittajat aloittivat lähestymislennot uudelleen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 2007. Venäjän mukaan kyseessä on harjoittelu ja se on vakuuttanut, ettei koneita näillä lennoilla varusteta ydinasein.

Tu-95 on vanha malli ja ainoa edelleen käytössä oleva potkuriturbiinein varustettu pommikone. Mallia on viime vuosina modernisoitu ja sitä käytetään tiedustelukoneena. Tu-160 on puolestaan Neuvostoliiton viimeinen strateginen pommikone.

Venäjän lähestymislennot ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun Krimin miehitys keväällä 2014 kiristi välit sotilasliitto Natoon.

Suurimman skandaalin Venäjän ilmavoimat aiheutti kuitenkin jo 2013 tehdessään lähestymislennon Gotska Sandön luokse Gotlannin kupeeseen. Pitkäperjantaita viettänyt Ruotsin ilmavoimat ei ehtinyt reagoida mitenkään. Sen sijaan tanskalaiset F-16-hävittäjät lähtivät venäläiskoneiden perään Liettuasta.

Yhdysvaltain uusi ulkoministeri Antony Blinken osallistui viime viikolla ensi kertaa Naton ministerikokoukseen Brysselissä. Suomen ja Ruotsin ulkoministerit osallistuivat kokouksen Venäjä-osuuteen.