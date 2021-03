Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Tasa-arvo

Maailman talousfoorumi: sukupuolten tasa-arvo toteutuu nykyvauhdilla vasta 136 vuoden päästä

Suomi on uudessa tasa-arvoraportissa sijaluvulla kaksi. Globaalisti katsottuna koronapandemia on leventänyt tasa-arvokuilua ja tavoite tasa-arvoon pääsystä on siirtynyt vuosikymmeniä kauemmas.

Sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen menee maailmassa nykyisellä vauhdilla 136 vuotta, laskee Maailman talousfoorumi WEF tuoreessa tasa-arvoraportissaan. Kaiken lisäksi koronapandemia on kääntänyt kehityksen väärään suuntaan, käy ilmi tiistaina julkaistusta raportista nimeltään Global Gender Gap Report 2021. WEF:n raporttiin kerätään tietoja 156 maasta elämän eri osa-alueilta kuten poliittisesta vallankäytöstä, talouselämästä, koulutuksesta ja terveydestä. Mittaristo on ollut sama vuodesta 2006 lähtien. Mittariston perusteella WEF esittää laskennallisen arvion, kuinka kaukana miesten ja naisten tasa-arvosta ollaan. Globaalisti tasa-arvo toteutuu raportin mukaan 68-prosenttisesti, ja nykyisellä kehitysvauhdilla sataan prosenttiin päästäisiin vuonna 2157. Koronapandemia on vienyt tavoitetta vuosikymmeniä kauemmas, WEF arvioi. Tämä johtuu muun muassa siitä, että työelämässä pandemia on kohdellut naisia kaltoin useammin kuin miehiä. ”Sulkutoimet ja nopea digitalisaatio osuvat kovimmin sektoreihin, joilla työskentelee useammin naisia”, raportissa todetaan. Raportissa viitataan kansainvälisen työjärjestön ILO:n ennakkotietoihin, joiden mukaan globaalisti tasan viisi prosenttia naisista ja 3,9 prosenttia miehistä olisi menettänyt työpaikkansa. Pandemiarajoitukset ovat tuntuneet selvästi enemmän naisten arjessa, raportista käy ilmi. Lapsiperheissä työn ja kodin yhteensovittaminen on enemmän naisten harteilla. Sukupuolten tasa-arvossa on suuria eroja maantieteellisesti ja elämänalueittain. WEF:n tasa-arvolistauksen kärjestä löytyvät tutut maat: ykkösenä on Islanti, kakkosena Suomi ja kolmosena Norja. Kärkikymmenikön seuraavat ovat Uusi-Seelanti, Ruotsi, Namibia, Ruanda, Liettua, Irlanti ja Sveitsi. WEF:n mittariston mukaan Suomellakin riittää työsarkaa, sillä sukupuolten tasa-arvo on toteutunut 86-prosenttisesti. Edellisessä vuoden 2019 raportissa Suomi oli listauksen kolmantena. WEF arvioi, että Suomen sijoituksen yhden pykälän nousu selittyy politiikan tasa-arvokehityksellä. Raportissa noteerataan naisministerien ja naiskansanedustajien osuus (raportin mukaan 50 prosenttia ja 46 prosenttia) sekä pääministerin sukupuoli.