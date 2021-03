Euroopan komission rikkomusmenettely koskee tuomareiden koskemattomuutta.

Bryssel

Euroopan komissio vie Puolan EU-tuomioistuimeen tuomareiden kohtelusta. Rikkomusmenettely koskee puolalaistuomareiden oikeudellista koskemattomuutta.

Oikeuskomissaari Didier Reyndersin mukaan jokainen jäsenmaa päättää itse käytännöistään, jotka koskevat tuomareiden rikosoikeudellista koskemattomuutta. Reyndersin mukaan Puolan käytäntö, jossa tuomareiden mahdollisista syytteistä päättää korkeimman oikeuden kurinpitolautakunta, on EU:n perussopimuksen vastainen.

Tuomareille ei voi taata riippumatonta käsittelyä, sillä kurinpitolautakunta ei ole riippumaton elin, Reynders sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Euroopan komissiolla on meneillään jo useita rikkomusmenettelyitä Puolan oikeustuomioistuimen riippumattomuutta koskien.

Belgialainen oikeuskomissaari Didier Reynders.­

Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Mueller sanoi Twitter-viestissään, ettei komissiolla ole mitään ”oikeudellisia tai tosiasiallisia perusteita” päätökselleen vetää Puola EU-tuomioistuimeen, uutistoimisto AFP kertoo.

Muellerin mukaan oikeusjärjestelmään liittyvät päätökset kuuluvat jäsenmaille. Hänen mukaansa Puolan toimet ovat maan perustuslain ja EU-sopimusten mukaisia.

Osa menettelyistä on johtanut jo EU-tuomioistuimen tuomioon. EU-tuomioistuin on tuominnut muun muassa Puolan säädökset alentaa tuomareiden ja julkisten syyttäjien eläkeikää EU-lakien vastaisiksi. Laki on tuomion mukaan eriarvoistava, sillä naisten eläkeikä on miehiä alhaisempi.

Aiempi langettava päätös koski korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikää. Päätöksen jälkeen Puola peruutti kaavailemiaan muutoksia.

Komission toimet ovat osa Lissabonin sopimuksen 7. artiklassa määriteltyjä rangaistustoimia Puolalle. Painavin seuraus rikkomuksista on äänioikeuden menetys, mutta siihen tarvitaan jäsenmaiden yksimielinen suostumus. Artikla 7 -menettelyssä ovat Puola ja Unkari.

Puolan oikeuslaitosuudistukset alkoivat, kun konservatiivinen Laki ja oikeus -puolue tuli valtaan vuonna 2015. Euroopan unioni on tulkinnut monen uudistuksen heikentävän mahdollisuuksia saada riippumaton oikeuskäsittely. Euroopan neuvoston julkaiseman raportin mukaan hallitus on erottanut satoja tuomareita ja syyttäjiä viroistaan.