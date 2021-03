Kun varastorakennus myydään pois ja kaikki tavara on merikontissa ja liikkeellä, varastoja ei tarvitse rahoittaa lainarahalla, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Maailmantalous on koronalamassa, joten luulisi merien rahtiliikenteenkin olevan helisemässä. Niin se onkin, mutta aivan eri syystä.

Rahaa kuluttajilla on heikonlaisesti, mutta tähän hallitukset, Yhdysvallat etunenässä, ovat reagoineet. Presidentti Joe Biden on hyväksynyt tuhansien miljardien dollarien tukipaketit, ja niihin sisältyy myös suoraa rahan jakoa. Bidenin helmikuun pakettiin kuului 1 400 dollarin apuraha pieni- ja keskituloisille. Samalla korotettiin työttömyysavustuksia.

Tämmöisillä rahoilla ei osteta asuntoa eikä edes autoa, eikä sillä oikein pääse lomamatkallekaan. Kaupat ovat kiinni tai auki rajoitetusti, tai vähintäänkin niihin on mentävä maski päässä, ja tartuntataudin uhkaa saada siitä huolimatta.

Niin että mitäs tässä tekisi etätöissä tietokoneen näyttöä tuijotellessa? Mitähän jännää verkkokaupasta voisi tilata esimerkiksi Kiinasta?

Vaikka mitä, ja moni on sen huomannut.

Los Angelesin ja Long Beachin satamien muodostama kaksoissatama on Yhdysvaltain vilkkain. Redillä odotti sunnuntaina uutistoimisto Bloombergin mukaan 20 suurta konttialusta, mikä oli sentään puolet vähemmän kuin helmikuun ruuhkaisimpina päivinä.

Tosin keskiviikkoon mennessä jonoon oli liittymässä taas 20 uutta alusta ilman että jono juuri eteni: keskimääräinen odotusaika alusta kohden on noin kahdeksan vuorokautta. Kaksoissataman rahtimäärät olivat tammi–helmikuussa 29 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Työvoimaa satamalla on epidemian vuoksi huonosti.

Eikä Los Angeles ole ainoa ruuhkasatama, sillä Aasian-liikenne on ruuhkauttanut koko Yhdysvaltain länsirannikon. Näissä aluksissa on yhteensä vähintäänkin satojatuhansia merikontteja, ja saman verran seisoo satamissa odottamassa tyhjennettyjen laivojen lastausta uudelleen.

Konttilaivojen ruuhkaa Oaklandin sataman lähistöllä San Franciscon lahdessa Kalifornian rannikolla viime viikon perjantaina.­

Tässä tilanteessa rahtialus Ever Given juuttui runsas viikko sitten Suezin kanavaan. Irrotus onnistui maanantaina, jolloin kanavan jonossa oli noin 450 alusta, joista arviolta kolmannes konttilaivoja. Jos jokaisessa on 10 000 konttia, on jonossa 1,5 miljoonaa konttia ja niissä taas tavaraa yhteensä sadoille miljoonille asiakkaille.

Lisäksi osa konteista joudutaan laivaamaan tyhjinä paikasta toiseen, usein rikkaista länsimaista Aasian tuotantoalueille. Konttirahdin aikataulut ovat pettäneet tänä vuonna ja pahasti.

Konttialuksen koko kerrotaan 20 jalan eli runsaan kuuden metrin mittaisina kontteina eli TEU-kontteina. Useimmat kontit ovat nykyisin isompia, mutta mittayksikkö on TEU. Vuonna 2018 valmistuneella Ever Givenillä oli täysi lasti eli 20 000 TEU-konttia. Se kuuluu uusimpaan eli suurimpaan konttilaivojen kokoluokkaan.

Laivakoon kasvu ei kuitenkaan näytä loppuvan. Maailman suurin konttialus on ranskalainen Jacques Saadé, joka valmistui viime syksynä ja vetää 23 000 konttia. Tuotantosuunnitelmassa on yhdeksän sisaralusta. Konttilaivojen kasvuvauhti on siis ehkä hieman hidastunut muttei pysähtynyt.

Jacques Saadé purjehtii parhaillaan Hongkongin vesillä Shenzhenistä kohti Singaporea eikä todellakaan yksin. Kantonin rannikko on AIS-seurantajärjestelmän mukaan täpötäynnä aluksia, ja kuten sanottu, arviolta kolmannes niistä on konttilaivoja.

Kiinan nousu maailman teollisuustuotannon keskukseksi alkoi 1980-luvulla, ja asian huomasivat muutamat suomalaisetkin kauppiaat. Kuluttajien riemuksi Suomeen perustettiin sellaisia tavarataloja kuin Hong Kong, Tarjoustalo, Robinhood, Tokmanni ja niin edelleen.

Kauppiaat tai tukkurit matkustivat ostoksille Kiinaan, ja tärkein tapahtuma oli Kantonin messut, josta löytyi vaikka mitä.

Kun porilaisen Talous-Markka-halpahallin omistaja Petteri Olenius tuli Kantonin messuille ensi kerran 1990-luvun alussa, häntä neuvottiin antamaan kiinalaisille myyjille aikaa. Monella osastolla tarjottiin teetä.

”Ei täällä enää teetä tarjoilla”, Olenius kuvaili tunnelmia syksyn 2003 messuilla HS:lle.

”On kauhea kiire, kun asiakkaat säntäilevät: hinta, hinta, hinta, nopeasti, nopeasti.”

Muutos oli tapahtunut kymmenessä vuodessa. Ensin yritykset siirtyivät automaattiseen tietojenkäsittelyyn ja Yhdysvaltain puolustusministeriö vapautti gps-satelliittipaikannusjärjestelmän häiriöttömään siviilikäyttöön. Sen jälkeen maailmanlaajuinen tietoverkko internet valjastettiin kaupankäynnin avuksi.

Kumiankan matkaa Kiinasta Kolariin pystytään seuraamaan 15 minuutin tarkkuudella.

Talousosastoilla hypittiin riemusta: nyt päästäisiin varastoista eroon! Varasto on kirjanpitäjän vihollinen, sillä siellä pääoma seisoo. Mutta kun varastorakennus myydään pois ja kaikki tavara on merikontissa ja liikkeellä, varastoja ei tarvitse rahoittaa lainarahalla.

Ever Given -aluksen onnettomuus pandemiaoloissa osoittaa, että järjestelmä on haavoittuva eikä ainakaan kaikkien laivojen koko voi kasvaa loputtomasti. Mutta jos suurin ongelma on konttipula tai konttien seisominen väärässä paikassa, miksei niitä sitten tehdä lisää? Metallilaatikkohan on aika yksinkertainen keksintö.

”Jonkun liiketoimintaa se konttien omistaminenkin on”, huomauttaa logistiikan professori Lauri Ojala Turun yliopistosta.

”Kannattaako niitä kauheasti lisää teettää, jos tilanne kohta muuttuukin toiseksi?”

Ever Given -konttialusta hinattiin Suezin kanavassa maanantaina. Aluksessa oli 20 000 TEU-konttia.­

Niinpä. Varustamot eivät kontteja omista, vaan enimmäkseen ne vuokrataan konttifirmoilta, joiden kannattavuus kiinnostaa paitsi niitä itseään myös suhdanneherkkään alaan sijoittavia rahoitusyhtiöitä.

Toistaiseksi näyttää menevän mukavasti. Maailman suurimman kontinvuokraajan, amerikkalaisen Triton Internationalin, liikevaihto on 1,4 miljardin dollarin luokkaa. Talouslehti Forbesin maailman nopeimmin kasvavien yritysten listalla se on sijalla yhdeksän. Aina ei tarvitse keksiä lääkettä ebolaan tai nerokasta videopeliä tälle listalle päästäkseen.

Merenkulkua seuraavan World Shipping Councilin tuoreimman raportin mukaan maailman merillä seilasi vuonna 2019 noin 226 miljoonaa merikonttia.

Riskit ovat hyvin konkreettisia: keskimäärin vuosina 2008–2019 aluksilta putosi erilaisissa onnettomuuksissa mereen keskimäärin 1 382 konttia vuodessa. Ikävimpiä tapaukset ovat silloin kun näissä konteissa sattuu olemaan vaikkapa akkuja tai liuottimia.

Robottitekniikan edistyminen, Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota, Kiinan ihmisoikeusongelmat, kuluttajien vaatimukset ja konttikuljetusten ongelmat. Siinä syitä, joiden ansiosta ainakin kymmenen vuoden ajan on ennakoitu tuotannon palaamista Kiinasta Eurooppaan.

Suuria merkkejä tästä paluusta ei ole kuitenkaan näkynyt. Siirtymisiä kyllä tapahtuu, mutta yleensä halvan työvoiman maista vielä halvempiin, kuten vaikkapa vaateteollisuuden siirtyminen Intian Mumbaista Bangladeshiin osoittaa.