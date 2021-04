Tilastollisesti potilaiden ikäjakaumasta ei voi vielä tehdä johtopäätöksiä.

Ruotsin sairaaloissa hoidetaan yhä enemmän nuoria koronapotilaita, kertoo Dagens Nyheter- lehti.

Alle 50-vuotiaiden potilaiden määrä on ollut kasvussa useilla alueilla kahden kuukauden ajan, eikä trendi asiantuntijoiden mukaan näytä laantuvan, lehti kertoo.

Esimerkiksi Jönköpingin kunnassa alle viisikymppisiä koronapotilaita oli hoidossa 24, eli 40 prosenttia kaikista potilaista. Suuri osa nuorista potilaista oli kuitenkin merkittävästi ylipainoisia, mikä toimii altistavana riskitekijänä.

Jönköpingin alueen tartuntatautilääkäri Malin Begner arveli DN:lle, että brittimuunnos vaikuttaa tilanteeseen, varsinkin, kun rajoituksia ei noudateta prikulleen.

”Brittimuunnokselle on tyypillistä herkempi tarttuvuus, erityisesti nuorten keskuudessa. Tapauksia on enemmän, ja se on pääsyy siihen, että vakavia tapauksia on enemmän”, hän kommentoi DN:lle.

Potilaiden nuorentumisesta ollaan Ruotsin sairaaloissa huolissaan, mutta tilastollisesti muutos ei vielä anna aihetta merkittäviin johtopäätöksiin.

Alle 40-vuotiaiden potilaiden osuus on ollut koko pandemian ajan pieni, korkeimmillaankin alle 10 prosenttia, eikä alle 30-vuotiaiden potilaiden osuus sairaaloissa ole kasvanut. Kansallisella tasolla Ruotsin sairaaloissa on lisääntynyt myös 50–70-vuotiaiden ja 70–89-vuotiaiden koronapotilaiden määrä.

”On siis liian aikaista vetää mitään johtopäätöksiä, onko i’issä tapahtunut todellista muutosta”, sanoi kansallisen terveyslautakunnan kriisivalmiusyksikön varajohtaja Taha Alexandersson tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Göteborgin yliopiston professori Magnus Gisslén suhtautui Dagens Nyheterin haastattelussa epäilevästi siihen, että brittimuunnos tarttuisi nuoriin helpommin kuin vanhempiin ihmisiin. Toisaalta muunnos saattaa aiheuttaa useammin vakavan taudin.

Gisslénin mukaan kaikkein vanhimmissa ikäryhmissä potilaita on nyt myös aiempaa vähemmän, mikä nostaa nuorempien osuutta.

”Se saattaa johtua osin rokotuksista, mutta luultavasti se ei ole ainoa selitys. Luulen, että monet yli 65-vuotiaat ovat hyviä noudattamaan rajoituksia. Nuoremmat eivät ehkä noudata rajoituksia yhtä hyvin.”

Ruotsi on rokottanut noin 11 prosenttia väestöstään.

Torstaina sosiaaliministeri Lena Hallengren ilmoitti, ettei Ruotsi saavuta tavoitettaan rokottaa kaikki aikuiset kesäkuun loppuun mennessä. Tavoite siirretään elokuun puoliväliin.