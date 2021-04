Taitavasti sosiaalista mediaa käyttävä populistipresidentti perusti uuden puolueen vuonna 2018 ja hurmasi kansan nopeasti. Nyt hän on demokraattisesti valittu diktaattori, joka solmii salaisia sopimuksia maailman pelätyimpien jengirikollisten kanssa.

Alle seitsemän miljoonan asukkaan El Salvadorista lähtee vuosittain kymmeniä tuhansia siirtolaisia pakoon jengiväkivaltaa, köyhyyttä ja luonnonkatastrofeja. Jo noin 1,5 miljoonaa elsalvadorilaista asuu ulkomailla, suurin osa heistä Yhdysvalloissa.

Kansalla on kuitenkin selvä näkemys siitä, kuka voi muuttaa Keski-Amerikan pienimmän maan suunnan: Nayib Bukele. Vuonna 2019 presidentiksi noussut 39-vuotias Bukele kutsuu itseään ”maailman komeimmaksi ja cooleimmaksi presidentiksi”.

Valtava enemmistö elsalvadorilaisista jakaa presidentin näkemyksen. Vuonna 2019 maan johtoon nousseen presidentin suosio sai viimeisen sinettinsä helmikuun 28. päivän alue- ja parlamenttivaaleissa.

Bukelen perustama Nuevas Ideas -puolue sai murskavoiton ja vei noin kaksi kolmasosaa parlamentin edustajapaikoista. Vaalitulos merkitsi paitsi kaksipuoluejärjestelmän loppua ja myös sitä, että toukokuusta alkaen Bukele voi johtaa maata juuri niin kuin haluaa.

Nuevas Ideas -puolueen kannattaja San Salvadorissa yhtenä vaalikampanjan viimeisistä päivistä, 24. helmikuuta 2021. Käsissään nainen pitelee kalentereita, joita koristaa presidentti Bukelen kuva.­

Jäljelle ei jää minkäänlaista uskottavaa vastavoimaa. Kansanedustajat, armeija, poliisi ja kansa ovat kaikki presidentin puolella.

Elsalvadorilainen tutkiva toimittaja ja kirjailija Óscar Martínez kuvailee vaalitulosta The New York Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan näin: ”El Salvadorin demokratia on synnyttänyt itsevaltiaan”.

El Salvadorin johtaja on jo aiemmin osoittanut nauttivansa vallasta. Presidentti on haukkunut arvostelijansa kovin sanoin, oli kyse sitten kriittisistä toimittajista tai poliittisista vastustajista.

Presidentillä on myös ollut toistuvia yhteenottoja parlamentin kanssa. Esimerkiksi helmikuussa 2020, kun parlamentti ei hyväksynyt Bukelen turvallisuussuunnitelmien toteuttamiseen tarvittavaa yli 100 miljoonan dollarin lainaa, presidentti saapui istuntosaliin aseistautuneiden sotilaiden kanssa.

Jatkossa ristiriitatilanteita ei ole luvassa, sillä parlamentti täyttyy pian presidentin omista kannattajista. Ihmisoikeusjärjestöt ovat seuranneet vallan keskittymistä huolestuneina.

El Salvadorissa presidentin puolueen vaalivoitto herätti sen sijaan ensisijaisesti iloa. Nayib Bukele on maassaan paljon suositumpi kuin demokratia. Siinä missä presidentin kannatus kipuaa yli 90 prosenttiin, demokratiaa parhaana hallintomuotona pitää selvästi alle kolmannes.

Opiskelijat osoittivat mieltään presidentti Bukelea vastaan helmikuun 9. päivänä San Salvadorissa.­

Ennennäkemättömään suosioon on monia hyviä syitä. Tilastot ovat Bukelen puolella, oli kyse sitten väkivallan tai pandemian hillinnästä.

Väkivaltaiset rikollisjengit hallitsevat lähes koko El Salvadoria, ja esimerkiksi vuonna 2015 vuorokaudessa kuoli keskimäärin 20 henkirikoksen uhria. Nyt henkirikosten määrä on romahtanut niin selvästi, että se näkyy monen arjessa. Viime vuonna väkivaltaan kuoli enää 3,6 ihmistä päivässä.

Presidentti on erottunut edukseen myös pandemian hoidossa. Toisin kuin monet muut Latinalaisen Amerikan populistijohtajat, elsalvadorilainen otti terveyskriisin heti maaliskuussa 2020 tosissaan.

Maahan on julistettu kattavia liikkumis- ja matkustusrajoituksia. Taloustilanteeseensa nähden El Salvador on tehnyt mittavia investointeja.

Kun kriisin alussa maan laboratorioissa pystyttiin käsittelemään vain 90 koronatestiä vuorokaudessa, nostettiin luku kuukaudessa tuhanteen ja kahdessa kuukaudessa 2 200 testiin päivässä.

Valtio jakoi pandemiasta kärsiville kansalaisia tukia. Noin 60 prosenttia kotitalouksista sai 300 dollarin raha-avustuksen, ja armeija jakoi perheille ruokapaketteja, jotka sisälsivät esimerkiksi tonnikalaa ja riisiä.

Ihmiset odottivat lentoasemalla Astra Zenecan rokotteita maaliskuun 11 päivänä San Luis Talpassa, El Salvadorissa.­

Arvostelijat muistuttavat, että onnistumisilla on hintansa. Bukele on saanut jengiväkivaltaa vähennettyä neuvottelemalla kulisseissa jengirikollisten kanssa ja lupaamalla heille etuja vankilassa poliittista tukea vastaan, osoittaa paikallinen itsenäinen media el Faro. Jengien kanssa neuvottelu on osa elsalvadorilaista politiikkaa ja usein väkivalta kasvaa sopimusten kariutuessa.

Pandemian hillinnän sivutuotteena presidentti on syyllistynyt suuriin ihmisoikeusloukkauksiin. Esimerkiksi liikkumisrajoitusten rikkojia on pidätetty ja suljettu ilman oikeudenkäyntejä niin kutsuttuihin leviämiskeskuksiin, joissa moni on saanut virustartunnan.

Lopulta Bukelen politiikassa on kyse ennen kaikkea mielikuvista. Paitsi entinen pormestari, presidentti on myös yrittäjä ja mainosalan ammattilainen. Sen ammattitaidon huomaa.

Bukelen poliittiset toimet ovat aina myös osa hänen henkilökohtaista markkinointikampanjaansa. Vain muutama päivä ennen vaaleja presidentti jakoi köyhille lapsille kannettavia tietokoneita etäopiskelua varten.

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele ja hänen vaimonsa Gabriela de Bukele poseerasivat kameroille äänestyspaikalla San Salvadorissa sen jälkeen, kun he olivat itse äänestäneet El Salvadorin alue- ja parlamenttivaaleissa 28. helmikuuta.­

Koko Nuevas Ideas -puolue perustuu presidentin henkilöbrändiin, ja puolueen tunnus N tuo jokaisen mieleen presidentin nimen Nayib, ennen puolueen nimeä.

Keskeistä Bukelen brändille on olla kaikkea sitä, mitä perinteisten valtapuolueiden poliitikot eivät olleet. Presidentti onkin hyödyntänyt taitavasti elsalvadorilaisten kiukkua korruptoituneita johtajia kohtaan.

”Millenniaali-gaudilloksi” kutsuttu Bukele pukeutuu farkkuihin ja nahkatakkiin tai huppariin. Presidentti, jonka päätä koristaa väärin päin käännetty lippis näyttää ennemmin pop-tähdeltä kuin diktaattorilta.

Sosiaalisessa mediassa Bukele on julkisuudenhenkilö. Hänellä on Instagramissa yli 2,9 miljoonaa seuraajaa. Se on enemmän kuin monilla maailman suurimmista johtajista, kuten Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla, Britannin pääministerillä Boris Johnsonilla tai Saksan liittokanslerilla Angela Merkelillä.

Presidentille some on alusta kansan hurmaamiseen ja valtion johtamiseen.

Kun Bukele huomasi viraaleiksi päätyneissä kuvissa, että Libertad-nimisen rannikkokaupungin kaduilla käveli pandemiasta huolimatta runsaasti ihmisiä, hän twiittasi, että asiaan on puututtava. Armeija totteli virtuaalista komentoa ja sulki alueen.

Nykyaikaisesta tyylistään huolimatta Bukele luottaa Latinalaisen Amerikan perinteisten sotilasjunttien tapaan uskontoon, armeijaan ja vallan keskittämiseen.

Ihmisille presidentti taas on jotain enemmän kuin pelkkä poliitikko. Kuten Santa Teclan tuleva pormestari Henry Flores tiivistää: ”Jumalan jälkeen Nayib Bukele on se johtaja, jota seuraamme”.