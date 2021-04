Koronan runtelema Brasiliaa koettelee terveyskriisin lisäksi poliittinen kriisi.

Brasilian poliittinen kriisi syveni keskiviikkona, kun oppositiojohtajat vaativat presidentti Jair Bolsonaroa viralta ja syyttivät tätä ”vallankaappauksen lietsomisesta”. Oppositiojohtajien mukaan presidentti on yrittänyt valita puolustusvoimien henkilöstöä ja syyllistynyt näin virkarikokseen.

Tämän hetkinen myllerrys Bolsonaron hallinnossa alkoi maanantaina, kun presidentti ilmoitti useista henkilöstömuutoksista. Vaihtoon meni useita Brasilian johdon keskushenkilöitä, kuten puolustus-, ulko- ja oikeusministeri.

Tiistaina vasta valittu puolustusministeri Walter Braga Netto tiedotti, että maan johto on erottanut myös kaikki kolme puolustusvoimien komentajaa. Myöhemmin uutisoitiin, että maa-, meri-, ja ilmavoimien komentajat erosivat itse protestina puolustusministerin irtisanomista kohtaan.

Bolsonaro oli kuitenkin yrittänyt hankkiutua esimerkiksi puolustusvoimien päälliköstä Edson Leal Pujolista eroon jo aiemmin. Presidentillä ja puolustusvoimien johtajalla oli ollut erimielisyyksiä siitä, miten maan pitäisi suhtautua pandemiaan. Näkemyserot tiivistyivät hetkeen jona Bolsonaro yritti kätellä Pujolia, joka pyrki vastaamaan eleeseen kyynärpäätervehdyksellä.

Brasilian puolustusvoimien komentajan paikalta irtisanoutunut Edson Leal Pujol tammikuussa 2019.­

Mikäli Bolsonaron yritys oli saada itselleen lojaalimpia komentajia, on tavoite todennäköisesti epäonnistunut. Pujolin seuraaja Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira on asiantuntijoiden arvioiden mukaan ”ehkä jopa tiukempi kuin Pujol”, mitä tulee puolustusvoimien ja politiikan erillään pitämiseen, uutisoi uutistoimisto Reuters.

”Nimitys oli voitto puolustusvoimille, tai vähintään puolustusvoimien komentajalle, ja häviö Bolsonarolle”, professori Rafael Alcadipani sanoo.

Osa Brasilian puolustusvoimien asiantuntijoista on arvioinut, että puolustusministerin erottaminen saattaa tehdä hallaa Bolsonaron kannatukselle, kun puolustusvoimien tuki järkkyy.

Toisaalta nimitysmuutokset on tulkittu myös vaalitaktiseksi siirroksi. Bolsonaro hankkiutui maanantaina eroon nimenomaan useista hallintonsa konservatiivista äärilaitaa edustavista hahmoista, kuten ulkoministeri Ernesto Araújosta. Araujo on ollut yksi Bolsonaron hallituksen äänekkäimmistä koronaskeptikoista ja kutsunut virusta ”comunavirukseksi”, viitaten siihen, että johtajat käyttävät pandemiaa tekosyynä kommunismiin siirtymisessä.

Uudet nimitykset ovat Bolsonaron pyrkimys kosiskella myös maltillisia äänestäjiään, joiden tuen presidentti on koronakriisin myötä menettänyt, Argentiinan kirjeenvaihtaja Robert Mur kirjoittaa analyysissään espanjalaislehti La Vanguardiassa.

”Presidentti Bolsonaro on muuttunut pragmaatikoksi.”

Asiantuntijat ovat esittäneet Bolsonaron aikeista ja kriisin vakavuudesta toisistaan poikkeavia spekulaatioita.

Ei ole uutta, että Bolsonaro hankkiutuu eroon itselleen epämieluisista johtajista. Esimerkiksi maan koronakriisiä on pyrkinyt hoitamaan jo neljä eri terveysministeriä, jotka ovat joko eronneet tai tulleet erotetuiksi presidentin koronalinjasta eroavien näkemystensä vuoksi. Myös monet muut ministerit ja valtion instituuttien johtajat ovat menettäneet työnsä, koska eivät ole taipuneet Bolsonaron tahtoon.

Sen sijaan se, että kolme asevoimien komentajaa vaihtuu kerralla demokratian ajan Brasiliassa on ennenkuulumatonta. Bolsonaro on entinen upseeri, jonka hallinnon suhde asevoimiin on tiivis. Komentajien irtisanoutuminen on siksi tulkittu merkiksi presidentin ja puolustusvoimien välien tulehtumisesta tai vähintään viilentymisestä.

BBC News Brasil -yleisradioyhtiön haastattelemat politiikan tutkijat ja asevoimien akateemikot arvioivat, että vaikka komentajien ero oli asevoimien yritys irrottautua Bolsonaron hallinnosta, ei se tarkoita, että sotilaiden rooli Bolsonaron hallinnossa vähenisi.

Nykyinen kriisi osoittaa kuitenkin, kuinka ongelmallista politiikan ja puolustusvoimien sekoittaminen on.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro kuvattuna helmikuussa 2021.­

”Tällaisia kriisejä puhkeaa kun sotilaat päättävät lähteä politiikkaan. Tällä hetkellä useat puolustusvoimien jäsenet ansaitsevat suuria summia rahaa valtion hallinnossa. He eivät aio jättää hallitusta”, sanoi Santa Catarinan yliopiston politiikan tutkija Lucas Pereira Rezende.

Brasilian puolustusvoimat ovatkin hankalassa asemassa. Ne yrittävät tehdä selväksi pesäeronsa maan poliittiseen johtoon samalla kun arviolta noin 6 000 asevoimien jäsentä on Bolsonaron hallinnon ja valtionyhtiöiden johtotehtävissä.

Yksi selitys armeijan ja presidentin väliselle kitkalle on molempien tahojen pyrkimys pestä kätensä maassa vallitsevasta terveyskriisistä. Armeija on viime aikoina etääntynyt Bolsonaron koronalinjasta ja kääntynyt kuuntelemaan ennemmin asiantuntijoita.

Presidentti ei halua jäädä yksin syntipukiksi etenkään, kun vuoden 2022 presidentinvaalit lähestyvät. Istuva presidentti haluaa toiselle kaudelle, mutta kyvyttömyys vastata koronakriisiin on maksanut suuren määrän ääniä.

Bolsonaron kannattajat juhlivat 31. maaliskuuta Brasilian sotilasvallankaappauksen 57. vuosipäivää. Samana päivänä oppositio syytti Bolsonaroa vallankaappausyrityksestä.­

Bolsonaron kannatus on laskenut sitä mukaa, kun koronatartunnat ja -kuolemat ovat lisääntyneet. Asiaa ei helpota, että Brasiliaa vuosina 2003–2011 hallinnut työväenpresidentti Luiz Inácio Lula da Silva vapautettiin maaliskuussa virkasyytteistään.

Virkasyytteiden kumoaminen merkitsee, että Lula voi asettua Bolsonaron vastaehdokkaaksi vaaleissa. Lula on Brasiliassa ikoninen johtohahmo ja edustaa kriisin keskellä kaikkea sitä, mitä Bolsonaro ei ole: inhimillisyyttä, uskoa tieteeseen ja demokratiaan, sademetsien ja alkuperäiskansojen suojelua. Jo maaliskuun jälkipuoliskolla julkaistiin mielipidemittauksia, joissa Lulan reilun 30 prosentin kannatus ylitti Bolsonaron 30 prosentin kannatuksen.