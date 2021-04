Etiopian Tigrayn konfliktissa kuolleista on tunnistettu lähes 2 000, joukossa lapsia ja vanhuksia

Todisteita Etiopian armeijan tekemistä joukkomurhista Tigrayssa on tullut yhä kasvavissa määrin esiin viime aikoina.

Marraskuussa syttyneessä Etiopian sisällissodassa sotilaiden, kapinallisten tai puolisotilaallisten joukkojen väkivaltaisuuksien takia kuolleista ihmisistä on tunnistettu 1 900. Konfliktia seuraavat tutkijat Belgian Gentin yliopistosta ovat keränneet listaa kuolleista sisällissodan syttymisen jälkeen ja julkaisseet sen nyt Twitterissä.

Kuolleiden joukossa on ihmisiä aina vauvaikäisistä 90-vuotiaisiin. Tutkijat ovat tarkistaneet kuolleiden henkilöllisyydet muun muassa omaisilta ja medialähteistä, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Lista osoittaa joukkomurhien laajuuden ja raakuuden Etiopian tapahtumista, joista on ollut hyvin hankala saada tietoa ulkomaailmaan, ja jonka julmuuksia Etiopian pääministeri Abiy Ahmed on vähätellyt.

1 900 tunnistetun kuolleen lisäksi tutkijat toteavat, että kuolleita on todennäköisesti paljon tunnistettuja enemmän. Joidenkin arvioiden mukana kuolleita olisi useita tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia.

Etiopian sisällissota on keskittynyt Eritrean ja Sudanin rajalle Tigrayn osavaltioon, jonne Etiopian liittovaltio lähetti marraskuussa joukkojaan kukistamaan kapinoivan TPLF-puolueen joukkoja. Taisteluiden puhjettua kymmeniätuhansia tigraylaisia pakeni rajan yli Sudanin puolelle.

Etiopian liittovaltion marraskuinen hyökkäys oli onnistunut, kun hallituksen joukot valtasivat Tigrayn osavaltion pääkaupungin Mekelen takaisin TPLF-puolueen joukoilta.

Väkivaltaisuudet siviilejä kohtaan ovat kuitenkin jatkuneet. Sotaan on osallistunut myös naapurimaa Eritrean joukkoja, Etiopian joukkojen rinnalla.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet sekä Eritrean että Etiopian joukkoja, kuten myös TPLF:n joukkoja, siviileihin kohdistuvista surmista ja raiskauksista. Etiopia kielsi pitkään Eritrean joukkojen läsnäolon maassaan.

Pääministeri Abiy tunnusti kuitenkin viime kuun lopussa julkisesti, että Tigrayn taisteluissa on saattanut tapahtua sotarikoksia, ja että Eritrean joukkojen läsnäolo alueella on aiheuttanut ”vahinkoa” alueen asukkaille. Samalla hän kuitenkin puhui myös kapinallisten propagandasta ja liioittelusta, kertoo muun muassa uutistoimisto AP.

Eritrean joukot tuskin ovat kuitenkaan yksin syyllisiä Tigrayn tapahtumiin. Todisteita Etiopian armeijan tekemistä joukkomurhista on tullut yhä kasvavissa määrin esiin viime aikoina.

Maaliskuun alussa sosiaalisessa mediassa levisi videopätkiä, joissa virkapukuiset, aseita kantavat miehet ammuskelevat kohti aseettomia miehiä, sekä työntävät heidän ruumiitaan alas jyrkänteeltä.

Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC on omissa selvityksissään päätynyt siihen tulokseen, että videon tapahtumat sijoittuvat lähelle Mahbere Degon kylää Tigrayssa, ja että aseelliset miehet olivat Etiopian liittovaltion sotilaita. Myös Bellingcat-sivusto on analysoinut videoita, ja heidän mukaansa niissä näkyvät sotilaat puhuvat videolla pääasiassa Etiopiassa puhuttua amharin kieltä, ja heidän virkapuvuissaan on jälkiä Etiopian lipun väreistä.

Gentin yliopiston tutkijoiden keräämät tiedot kertovat, että viimeisen kuukauden aikana on tapahtunut kaksikymmentä joukkomurhaa. Muun muassa Humeran kaupungissa tapettiin kolmen päivän aikana noin 250 ihmistä.

Esimerkiksi runsas viikko sitten Eritrean joukot tappoivat kaksivuotiaan ja teini-ikäisen 11 muun ihmisen lisäksi Grizanan kylässä etsiessään kapinallisten joukkoja.

Tutkijoiden mukaan suurin osa uhreista, yli 90 prosenttia, on kuollut teloitustyyppisissä ammuskeluissa, joissa etsittiin kapinallisia, tai selkeästi organisoiduissa joukkomurhissa, kuten Axumissa tapahtui ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan. Axumin kaupungissa uskotaan kuolleen 800 ihmistä, joista satoja vain yhden päivän aikana marraskuun lopulla. Amnestyn mukaan kyseessä oli Etiopian ja Eritrean joukkojen yhteisoperaatio.

Vain noin kolme prosenttia uhreista oli tutkijoiden mukaan kuollut esimerkiksi ilmaiskujen tyyppisissä hyökkäyksissä. Suurin osa kuolleista on miehiä.

G7-maat vaativat perjantaina Eritrean joukkoja vetäytymään välittömästi Tigraysta, kertovat uutistoimistot.

Etiopian pääministeri Abiy sanoi noin viikko sitten, että Eritrean joukot vetäytyvät Tigraysta. Tigrayn alueen tilapäinen johtaja, Abiyn nimittämä Mulu Nega kuitenkin kertoi uutistoimisto AFP:lle tällä viikolla, että vetäytyminen on ”prosessi”, joka ei tapahdu välittömästi.