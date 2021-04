Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tunnetaan mahtipontisista rakennushankkeistaan, ja pian on määrä toteutua hankkeista hurjimman.

”Kanal Istanbulin rakentamisen aloittamiseen ei enää ole kauan”, Turkin liikenne- ja infrastruktuuriministeri Adil Karaismailoğlu sanoi viime tiistaina Ankarassa turkkilaislehti Daily Sabahin mukaan.

Tätä julistusta edelsi ympäristö- ja kaupunkiasiain ministerin Murat Kurumin ilmoitus, että Kanal Istanbulin rakennussuunnitelma on hyväksytty.

”Otamme pikaisia askeleita rikastuttaaksemme maatamme ja rakastettua kaupunkiamme Kanal Istanbulilla”, Kurum sanoi viestipalvelu Twitterissä.

Kanal Istanbul tarkoittaa Istanbulin kanavaa. Ajatuksena on tarjota rahtilaivoille reitti Mustaltamereltä Marmaranmerelle ja päinvastoin.

Maantieteen tuntijoilla saattaa herätä kysymys: eikös sellainen reitti ole jo olemassa, ja vieläpä luonnollisena vesitienä?

On toki, Bosporinsalmi. Se on tarunhohtoinen väylä, joka halkaisee Istanbulin kahtia ja toimii samalla Euroopan ja Aasian rajana.

Uuden mahtihankkeen tarkoituksena on, jos nyt ei poistaa, niin ainakin vähentää rahtilaivoja Bosporinsalmesta. Sabah-lehden mukaan Istanbulin kanava pystyisi vetämään 185 alusta vuorokaudessa, mikä on jonkin verran enemmän kuin Bosporinsalmen nykyinen rahtiliikenne.

Istanbul on noin 15 miljoonan asukkaan jättiläiskaupunki, ja kanava on tarkoitus kaivaa sen länsilaidalle. Suomalaisia Istanbulin-kävijöitä saattaa auttaa sijainnin hahmottamisessa, että kanavareitti kulkee läheltä kaupungin suuria lentokenttiä.

Istanbulin kanava on nyky-Turkin mammuttihankkeista kaikkein mammuttimaisin.

Sen voi rinnastaa Panaman tai Suezinkin kanavaan. Noin 160 kilometrin pituisesta Suezin kanavasta kulkee päivittäin noin 50 alusta.

Istanbulin kanavasta on määrä tulla 45 kilometriä pitkä, 25 metriä syvä ja satojen metrien levyinen.

Suezin reitti tukkeutui vastikään valtavan konttilaivan ajauduttua kanavaan poikittain. Turkin hallitukselle Ever Given -aluksen tapaus on lisäperuste omalle kanavahankkeelle: ylimääräinen vesitie poistaa riskin, että laivaliikenne Mustanmeren ja Marmaranmeren välillä tyssää kokonaan yhden haverin takia.

Kanal Istanbulin hintalapuksi on ilmoitettu 75 miljardia liiraa eli noin 7,8 miljardia euroa. Näin massiivisissa infrastruktuurihankkeissa kustannusarvioilla on tosin tapana ylittyä roimasti.

Mikään niin maallinen seikka kuin raha voi tuskin pysäyttää kanavahanketta. Onhan kyseessä presidentti Erdoğanin lempilapsi. Erdoğan julkisti Kanal Istanbul -kaavailunsa keväällä 2011, kun hän oli vielä pääministeri.

Erdoğan on hallinnut Turkkia vuodesta 2003, ensin pääministerinä ja vuodesta 2014 lähtien presidenttinä. Hän on viehättynyt suurisuuntaisiin hankkeisiin, jotka tietoisestikin herättävät mielikuvia mahtavista sulttaaneista, jotka ammoin hallitsivat osmanien valtakuntaa.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan takanaan kunniakomppania Ankarassa vuonna 2016.­

”Kun aasi kuolee, se jättää jälkeensä satulansa. Kun ihminen kuolee, hän jättää jälkeensä työnsä”, Erdoğan sanoi Istanbuliin rakennuttamansa jättiläismoskeijan avajaisissa vuonna 2016.

Çamlıcan moskeijaan mahtuu 37 500 ihmistä, ja se näkyy Aasian puolella sijaitsevalta kukkulaltaan kauas.

Çamlican moskeija Istanbulissa kuuluu presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ajamiin jättihankkeisiin.­

Satula on jatkuvasti kasvanut suhteessa aasin kokoon.

Erdoğan on 67-vuotias. Hänen tähänastisiin sulttaanihenkisiin aikaansaannoksiinsa lukeutuu muun muassa vuonna 2014 valmistunut presidentinpalatsi, jossa on 1 150 huonetta.

Turkin valtava presidentinlinna valmistui pääkaupunki Ankaraan vuonna 2014.­

Bosporinsalmella on rakennettu siltoja yli ja tunneleita ali. Ne ovat kooltaan – tietysti – valtavia ja palvelevat niin auto- kuin rautatieliikennettä.

Samaan sarjaan kuuluu Istanbulin uusi kansainvälinen lentoasema, jonka toivotaan kasvavan matkustajamäärältään maailman suurimmaksi.

Kanal Istanbulia on Turkissa luonnehdittu sanoilla ”strateginen megahanke”.

Juuri mittasuhteiden takia hanketta on myös arvosteltu rajusti, koska ympäristövaikutuksetkin ovat väistämättä megaluokkaa.

”Me itse asiassa kutsumme näitä ekomurhahankkeiksi”, turkkilainen ympäristöaktivisti Cihan Baysal sanoi vuonna 2018 yhdysvaltalaisessa National Geographic -lehdessä, jossa arvioitiin Kanal Istanbulia ympäristönäkökulmasta.

Kanavan vaikutusvaltaisin vastustaja on Istanbulin pormestari Ekrem Imamoğlu, joka Erdoğanin suureksi harmiksi valittiin tehtäväänsä opposition riveistä. Imamoğlun virasto valitti hankkeesta talvella 2020, mutta valitukset eivät taida johtaa mihinkään.

Yhdysvaltalaislehti Timen mukaan Erdoğan on todennut vastustajistaan, että kanava rakennetaan, ”pitivät he siitä tai eivät”.