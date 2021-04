Unkarin koronatilanne on maailman synkin: Toimittajat syyttävät hallintoa tilanteen pimittämisestä, Orbánin mukaan rajoitukset eivät epidemiaa ratkaise

Unkarissa on tällä hetkellä eniten koronaviruksen aiheuttamia kuolemia väkilukuun suhteutettuna. Koronavirus on aiheuttanut maassa 34,9 kuolemaa 100 000 asukasta kohden. Esimerkiksi Suomessa vastaava luku on vain 0,7.

Unkari ilmoitti keskiviikkona synkän ennätyksen päivittäisten koronakuolemien määrässä 302 kuolemalla. Yhteensä lähes 10 miljoonan asukkaan maassa on kuollut koronavirukseen aiheuttamaan tautiin yli 21 000 ihmistä, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston koronakartta.

Budapestissä on asetettu pikkukiviä jonoon osoittamaan koronavirukseen kuolleiden määrää Unkarissa.­

Ristiriitaisesti Unkari on myös antanut eniten koronarokotteita Euroopan unionin alueella. Perjantaihin mennessä 21,4 prosenttia unkarilaisista on saanut rokotteen koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Maa on rokottanut kansalaisiaan muun muassa kiinalaisella Sinopharm-rokotteella ja venäläisellä Sputnikilla.

HS kertoi kaksi viikkoa sitten Viron koronatilanteen olevan asukaslukuun suhteutettuna maailman huonoin. Sen jälkeen Virossa tartunnat ovat kääntyneet jyrkkään laskuun. Maan ilmaantuvuusluku on edelleen korkea: 1 222,5 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Pahimmillaan luku oli kuitenkin yli 1 550.

Viimeisten viikkojen aikana Unkari on ohittanut Viron 1 269,6 tartunnalla 100 000 asukasta kohden. Ilmaantuvuuden suhteen Unkarissa on maailman toisiksi eniten tartuntoja noin 30 000 asukkaan San Marinon jälkeen.

Hälyttävästä tilanteesta huolimatta maan hallinto aikoo purkaa rajoitustoimia aikataulun mukaan heti pääsiäisen jälkeen, kertoo uutismedia Bloomberg. Ensin aukeavat kaupat, sitten koulut ja lopulta ravintolat ja hotellit.

”Infektiot ovat laajalle levinneitä, ja rajoitukset voivat vain hidastaa niiden leviämistä. Ne eivät voi kuitenkaan pysäyttää niitä”, Unkarin pääministeri Viktor Orbán sanoi valtiolliselle televisiokanavalle keskiviikkona Bloombergin mukaan.

Budapestin autiota keskustaa koronavirusrajoitusten aikana 9. maaliskuuta.­

Orbán lisäsi, että vain rokotukset ”tappavat” koronaviruksen aiheuttaman taudin.

Osa unkarilaisista toimittajista syyttää maan hallintoa epidemian laajuuden peittelystä. Keskiviikkona julkaistussa avoimessa kirjeessä toimittajat kertovat, että heitä on estetty menemästä sairaaloihin ja puhumasta terveydenhoitohenkilökunnalle, kertoo Reuters.

Reutersille anonyymisti puhuneet lääkärit kertovat maan sairaaloiden kapasiteetin olevan täyttymäisillään. EU-tasolla Unkarissa ja Bulgariassa on eniten sairaalahoitoa vaativia covid-19-potilaita.

”Tiedon puutteella on vakavia seurauksia”, kirjeessä lukee Euronewsin mukaan.

”Koska sairaaloiden todellisesta tilanteesta pystytään kertomaan vain puutteellisesti, monet ihmiset vähättelevät viruksen vaaroja eivätkä noudata riittäviä suojatoimenpiteitä, mikä osaltaan pahentaa epidemiaa”, sanotaan kirjeessä.

Myös Euroopan neuvoston alainen ihmisoikeuksien komissaari antoi Unkarille tiistaina moitteita median rajoittamisesta pandemia-aikana.

Ihmisiä rokotusjonossa sairaalan edustalla Budapestissä torstaina.­

Unkarin hallinnon mukaan moitteet perustuvat vain oletuksiin ja väitteisiin. Toimittajien väitteisiin hallinto vastasi, että sairaalat ovat potilaita eivätkä kameroita varten.

Yli kymmenen vuotta Unkaria hallinnut Orbán on puuttunut median toimintaan aiemminkin. Hän on muun muassa muokannut lakeja ja median valvontaa niin, että lehdistönvapaus on kärsinyt pahoin.

Orbán on ollut myös useasti napit vastakkain muiden EU-johtajien kanssa. Esimerkiksi viime maaliskuussa Unkarin parlamentti hyväksyi lain, joka antoi Orbánille valtuudet johtaa maata pitkälti oman mielensä mukaan. Laki sai runsaasti kritiikkiä muilta EU-mailta, ja lopulta maa luopui siitä viime kesäkuussa.