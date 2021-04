Nigerin uudella presidentillä on edessään vaikean turvallisuusongelman selvittäminen.

Nigerissä tehtiin perjantaina historiaa, kun tuore presidentti Mohamed Bazoum piti virkaanastujaispuheensa pääkaupungissa Niameyssa. Bazoum voitti presidentinvaalien toisen kierroksen helmikuussa 55,6 prosentin äänisaaliilla. Nigerin demokraattista sosialistipuoluetta (PNDS-Tarayya) edustava Bazoum toimi aiemmin ulkoministerinä ja nyt väistyvän presidentin oikeana kätenä.

Ensimmäistä kertaa Nigerin itsenäisyyden aikana valta vaihtui rauhanomaisesti, vaaleilla valitulta presidentiltä toiselle. Tätä pidetään merkittävänä demokratian voittona huolimatta siitä, että varteenotettavin oppositioehdokas, pääministeri Hama Amadou ei voinut asettua ehdolle vauvakauppatuomion vuoksi. Amadoun mukaan kyse on poliittisesta tuomiosta.

Demokratian voittoa varjostavat kuitenkin voimistunut terrorismi ja vallankaappausyritys. Vain kaksi päivää ennen Bazoumin virkaanastujaisia presidentinpalatsiin yritettiin hyökätä. Keskiviikkoaamun ammuskelu kesti puolisen tuntia.

Hallituksen edustajan mukaan kyse oli epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä. Viranomaiset pidättivät useita teosta epäiltyjä. AFP:n lähteiden mukaan pidätettyjen joukossa oli Nigerin asevoimien jäseniä, jotka olivat vallankaappausyrityksen takana.

Vallankaappausyrityksissä ei ole Nigerissä mitään tavatonta. Sen jälkeen kun maa itsenäistyi Ranskasta vuonna 1960, vallankaappausyrityksiä on ollut useita. Neljä vallankaappausta on myös onnistunut, viimeisin vuonna 2010.

Nigerin uusi presidentti Mohamed Bazoum kuvattuna 23. helmikuuta. Bazoum sai helmikuun vaaleissa yli 55 prosenttia äänistä.­

Valtio sai taltutettua keskiviikkoisen vallankaappausyrityksen nopeasti. Terrorismi on sen sijaan Nigerissä koko ajan paheneva turvallisuusuhka, johon uuden presidentin on puututtava.

Bazoumin vaalivoiton jälkeen veristen iskujen määrä kasvoi entisestään. Esimerkiksi sunnuntaina 21. maaliskuuta moottoripyörällä ajaneet asemiehet hyökkäsivät useisiin kyliin lähellä Malin rajaa. Yli 140 tuareg-yhteisön jäsentä kuoli iskussa. Vasta saman viikon maanantaina asemiehet olivat tappaneet ainakin 58 ihmistä hyökkäyksessä ajoneuvoihin, jotka kuljettivat markkinoilta palaavia ihmisiä.

Lounais-Niger on turvaton, sillä Nigerin, Malin ja Burkina Fason rajalla toimii islamistisia terroristiryhmiä, joilla on siteitä Al-Qaidaan tai niin kutsuttuun Islamistiseen valtioon (IS).

Nigerin uuden presidentin, Bazoun mukaan terroristien päätukikohdat ovat Menakassa ja Gaossa Itä- ja Keski-Malissa, uutisoi Reuters. Bazou ilmoittikin virkaanastujaisissaan, että yhteistyö Malin kanssa tulee olemaan hänen hallintonsa diplomaattinen painopiste.

”Malin nykytilanteella on suora vaikutus kotimaamme turvallisuuteen”, presidentti sanoi.

Pidätetty mielenosoittaja yrittää paeta poliisiajoneuvoa Nigerin pääkaupungissa Niameyssa. Päivää aiemmin presidentinvaalit hävinnyt oppositioehdokas Mahamane Ousmane ilmoitti, ettei hyväksy vaalitulosta.­

Bazou tuomitsi puheessaan terroristit jyrkästi. Erityisesti hän korosti, että iskuissa on kyse ulkomaalaisten terroristijohtajien hyökkäyksistä Nigeriä kohtaan.

”Terroristiryhmien barbaarisuus on ylittänyt kaikki rajat”, Bazoum sanoi.

”Terroristiryhmät joukkosurmaavat valtavia määriä viattomia siviilejä ja näin tekemällä syyllistyvät todellisiin sotarikoksiin.”

Väkivallan uhka ei rajoitu Lounais-Nigeriin. Kaakossa, Nigerian ja Nigerin rajalla terroristisiin iskuihin syyllistyvät Boko Haramin jihadistit.

YK:n turvallisuusneuvosto on ilmaissut huolensa Sahelin alueen ”räjähdysherkästä” turvallisuustilanteesta. Nigerissä, Nigeriassa, Malissa ja Burkina Fasossa terrorismi, rikollisuus ja etnisten yhteisöjen väliset kiistat limittyvät usein toisiinsa. Yksi ongelman keskeisistä juurisyistä on, etteivät alueen vähäiset luonnonvarat riitä kaikkien alueen asukkaiden tarpeisiin.

Terroristit hyödyntävät etnisten ryhmien välillä vallitsevia jännitteitä ja valtion keskusjohdon vähäistä läsnäoloa syrjäseuduilla. Terroristien tiedetään myös rekrytoivan lapsisotilaita.

Niger on maailman köyhin maa, jossa asuu noin 22 miljoonaa ihmistä. Sen pinta-alasta suurin osa on Saharan autiomaata ja Sahelin tasankoja.