Suomalaistaiteilijan vuonna 2015 alulle panema telttasaunakonsepti on nyt Pekingin keskustassa yleisenä saunana.

Pekingissä on käynyt kansainvälinen saunavahinko. Suomen suurlähetystön lehdistövirkamies Jyri Lintunen on saapunut paikalle pelastamaan suomalaisten maineen saunomisen ykkösmaana maailmassa.

Ongelma on näet se, että Pekingissä on helmikuun puolestavälistä asti saunottu telttasaunassa, jonka norjalaiset ovat omineet.

Telttasauna on kehittynyt vuosien varrella pienemmäksi ja kuumemmaksi.­

Telttasauna on rakennettu sisälle huoneeseen.­

Niinpä Lintunen nyt seisoo parin työkaverinsa kanssa Langjia-kujan Wu Jin-baarin sisäpihalla. Tehtävän äärimmäisestä vakavuudesta huolimatta Lintunen hymyilee kännykkäkameran välityksellä tapahtuvassa haastattelussa leveästi, naurahteleekin vähän.

Miksipä hän ei olisi iloinen – pääseehän hän kohta saunaan.

Sisäpihalla oven takana on arkkitehtonisiin kokeiluihin omistettu huone, johon on viritetty pikkiriikkinen telttasauna. Se on yleinen sauna, jossa kuka tahansa saa käydä kylpemässä ilmaiseksi. Noin 50 kiinalaista ja muunmaalaista on siellä jo vieraillut.

Kansainvälinen saunavahinko on telttasaunan vieressä seinällä. Sertifikaatissa lukee kiinaksi, englanniksi ja norjaksi näin:

Sauna no.70472273 Pekingin Guloulla on Norjan saunaliiton huolellisen tarkastuksen jälkeen täyttänyt arvostetun saunan vähimmäisvaatimukset ja saanut virallisen hyväksynnän toimintaansa Norjan saunaliiton varapuheenjohtajalta.

Norjan saunaliiton sertifikaatti.­

Sen vielä ymmärtäisi, jos venäläiset, nuo hullun kuuman saunan ystävät, olisivat tällaisten operaatioiden takana. Mutta norjalaiset – hehän kylpevät öljyssä!

Lintunen on lupautunut pelastamaan tilanteen, eli testaamaan suomalaisella tukevalla osaamisella telttasaunan todellisen tilanteen.

”Täytyyhän jonkun saunamaankin edustajan kokeilla tätä”, Lintunen sanoo diplomaattisesti ja virne on leveä.

Juuri Suomen saunaperinne on valittu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

”Me myös kastamme saunan. Meillä on mukana kastamisainetta.”

Se on kätevästi samalla kurkun kastamisainetta.

Saunan sääntöjen mukaan pitää käyttää tossuja.­

Lintunen ja työkaverit menevät vuorotellen saunahuoneen oven viereen viritetyn verhon taakse riisumaan vaatteet. Sitten he menevät telttaan.

Pekingiläinen telttasauna on suomalaisen kulttuuriviennin esimerkillinen tuote. Se on jäänyt sitkeästi elämään.

Taiteilija Rania Ho kertaa telttasaunan historiaa:

Ensimmäinen telttasauna, prototyyppi, nousi Iowa-nimisen kiinalais-kansainvälisen taiteilijayhteisön pihalle vuonna 2015.

Rania Ho on siirtänyt saunaosaamista eteen päin, sillä hän oli jo prototyypin rakennuksessa mukana kuusi vuotta sitten.­

Ho oli mukana rakentamassa sitä, mutta pääideoijana ja kulttuurioppaana oli suomalaistaiteilija Kristiina Koskentola. Pressu tilattiin nettikaupasta, ja se päällystettiin vilteillä. Kiuas nimeltä SHWO käytiin ostamassa kiinalaisesta saunakaupasta, sellainenkin Pekingissä tietysti on.

Kiukaan asennusta paikalliseen sähköverkkoon ei ehkä kannata muistella.

Saunassa istuttiin jakkaroilla ja tuoleilla ja nilkkoja paleli, sillä teltan alareuna oli korkealla ilmassa. Hauskaa saunassa oli, usein yöhön asti.

Seuraavan kerran telttasauna pystytettiin vuonna 2017 erääseen pekingiläiseen kulttuuri-instituuttiin ja nyt kolmatta kertaa tänne arkkitehtoniseen Pienen Huoneen Projektitilaan.

Arvostettuja suomalaisvieraita varten on tehty vastakin.­

Hikistä hommaa.­

Uusimman version kokosivat Ho sekä yksi toinen taiteilija, yksi arkkitehti ja yksi antropologi. Se olikin kansainvälinen porukka: kiinalais-yhdysvaltalais-kanadalais-australialainen.

Kuten usein kansainvälisissä konflikteissa, oli aivan sattumaa, että Norjan saunaliitto ilmestyi kuvioihin. Erään telttasaunan rakentajan opiskelukaveri on Norjasta, ja tämän sukulainen on Norjan saunaliiton varapuheenjohtaja.

Ja kyllä norjalaisia on kiittäminenkin. Energia-asioissa tunnetusti hyvien norjalaisten vinkkien ansiosta sauna on tiiviimpi ja heijastavat pinnat sisällä nostavat lämpöä.

Prototyyppiä pienemmässä ja matalammassa teltassa nilkat pysyvät varmasti lämpiminä. ”Lauteilla” ollaan oltu jopa 105 asteen lukemissa.

Saunaan mahtuu kolme ihmistä. Lintunen ja työkaverit istuvat kylki kyljessä matalalla penkillä jalat lattialla ja hikoilevat.

Sovimme, että palaamme asiaan, kun testaaminen on ohi.

Viisi tuntia myöhemmin puhelin pärähtää. Lintunen delegaatioineen on suorittanut tehtävänsä hartaasti ja huolellisesti. He ovat käyneet saunassa 5–6 kertaa ja vilvoitelleet välillä sisäpihalla.

”Kouluarvosanalla 8,5. Aika hyvä. Ilma kiersi ja koko sauna oli lämmin”, Lintunen arvioi.

”Parasta oli paikan fiilinki. Se että voi istua välillä pitkään ulkona.”

Lisäplussaa tulee viereisestä baarista.

Jyri Lintunen arvostaa hyviä vilvoitteluolosuhteita.­

Sisäpihalla kohtaavat saunojat, baarin asiakkaat ja asukkaat.­

Lintunen ei ole virallinen validioitsija, joten hän ei voi antaa sertifikaattia saunalle. Sen sijaan hän allekirjoitti diplomeita pekingiläisille, jotka kävivät illan mittaan löylyissä.

Norjalaisten sertifikaatin viereen Lintunen kiinnitti tekstin saunan suomalaisuudesta ja suomalaisesta saunakulttuurista.

Vilvoittelutauoilla ideoitiin jo telttasaunan seuraavaa elämää. Se olisi oikeastaan uudelleensyntyminen. Lintunen nimittäin esittää, että teltta poistetaan huoneesta ja huoneeseen rakennetaan lauteet. Avuksi tulisi suomalaisia arkkitehteja.

Silloin pekingiläisillä olisi käytössään ihan oikea suomalainen sauna.