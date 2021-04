Suezin kanava­viranomainen: jumittuneen Ever Givenin aiheuttama ruuhka­suma saadaan purettua lauantaina

Kanavaviranomainen aloitti keskiviikkona tutkinnan siitä, mikä johti konttialus Ever Givenin jumittumiseen Suezin kanavaan. Tulokset julkaistaan lähiaikoina.

400-metrinen konttialus Ever Given saatiin irrotettua Suezin kanavasta maanantai-iltapäivällä Suomen aikaa.­

Suezin kanavan tukkineen konttialus Ever Givenin aiheuttama ruuhka saadaan purettua lauantaina, ja viimeisetkin vuoroaan odottaneet laivat pääsevät kanavaan. Asiasta kertoo Suezin kanavaviranomaisen (SCA) puheenjohtaja Osama Rabie uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hänen mukaansa 85 laivan odotetaan kulkevan kanavan läpi kumpaankin suuntaan lauantaina. Näiden laivojen joukossa ovat viimeiset 61 laivaa 422:sta, jotka odottivat pääsyään kanavaan, kun Ever Given irrotettiin.

Kuusi päivää kanavaa tukkinut 400-metrinen konttialus saatiin irrotettua maanantai-iltapäivänä Suomen aikaa. Rabie kertoi egyptiläiselle televisioyhtiölle kanavahallinnon aloittaneen keskiviikkona tutkinnan siitä, mikä onnettomuuden aiheutti.

”Tutkinta etenee hyvin, ja kestää vielä kaksi päivää ennen kuin julkistamme tulokset”, Rabie sanoi Reutersin mukaan.

Ever Given oli tuomassa 20 000 merikontin lastia Aasiasta Eurooppaan, kun se juuttui Suezin kanavaan viime viikon tiistaina. Se oli kanavassa liki poikittain siitä lähtien estäen liikenteen kanavassa.

Suezin kanava on tärkeä vesiyhteys Euroopan ja Aasian välillä. Sen kautta kulkee yli kymmenen prosenttia maailmankaupan tavaraliikenteestä. Ever Givenin juuttuminen hiekkavalliin on siten heijastunut koko maailman merirahtiliikenteeseen.