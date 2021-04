Runsas vuosi sitten oli pieni hetki, jolloin Kiinan sensuuri näytti kunnolla herpaantuvan. Yhtäkkiä netissä oli paljon puolueen arvostelua koronakriisin hoidosta ja myös vaatimuksia sananvapaudesta, kirjoittaa HS:n Aasian-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Kiina on kyykyttänyt viime päivät ulkomaisia tekstiiliyrityksiä. Samalla on käynyt hyvin selväksi, että maata johtava kommunistinen puolue on tehnyt internetistä oman jouhevasti laukeavan aseensa.

Vielä 2000-luvulla länsimaissa haaveiltiin, että internetin myötä Kiinan sananvapaus kasvaa ja puolueen vaikutusvalta vähenee.

Sanomisen mahdollisuudet ovatkin kasvaneetkin hurjasti verrattuna aikaan ennen nettiä. Vaikka puolue sensuroi keskusteluja ja estää kansalaisiltaan pääsyn ulkomaisille Kiina-kriittisille nettisivuille, kiinalaiset pystyvät jakamaan tietoa ja väittelemään omilla keskustelupalstoillaan lukemattomista asioista.

Mutta puolue on oppinut myös käyttämään kansalaistensa sanomisen halua hyväkseen. Siitä viime aikaiset tapahtumat ovat jälleen hyvä esimerkki.

Puolueeseen sidoksissa oleva media alkoi viime viikolla moittia ulkomaisia tekstiilialan yrityksiä, kuten H&M:ää, jotka boikotoivat Xinjiangin pakkotyöhön liitettyä puuvillaa.

Kiinalainen nettikansa seurasi heti mediaansa. Se syytti yrityksiä valheiden levityksestä. Kommentoijat olivat loukkaantuneita siitä, että yritykset hyötyvät Kiinan markkinoista mutta haukkuvat sitä samalla.

Jotkut Kiinan merkittävät julkkikset lopettivat näyttävästi yhteistyön tunnettujen brändien kuten Niken ja Burberryn kanssa. H&M joutui monenlaisiin vaikeuksiin, esimerkiksi sen sivut hävisivät kiinalaisilta nettikauppa-alustoilta.

Puolueen sormet ovat vahvasti pelissä somehöykytyksessä, sillä trolliarmeija – joka koostunee julkisen sektorin työntekijöistä, vapaaehtoisista ja erikseen hommaan ostetuista ”auttajista” – tekee kovasti töitä Kiinan johdon käskystä.

Mutta kyllä myös nationalistiset rivikiinalaiset ovat aidosti suutuksissa. Julkkikset ja nettikauppapaikat saattoivat laskea, että vaikeuksia oli luvassa sekä viranomaisten että kuluttajien puolelta, jos ne eivät katkoneet siteitään syytettyihin yrityksiin.

Kiinan kommunistinen puolue ja kiinalaiset kuluttajat eli viidesosa maailman ihmisistä ovat yhdessä massiivinen voima, kuin hetkessä kohoava hyökyaalto.

Kun eettiset kuluttajat, demokraattiset maat ja niiden järjestöt huutavat: ”Ei saa sortaa ihmisoikeuksia”, hyökyaalto vastaa: ”Ei saa haukkua Kiinaa!”

Kiinan johto näyttää pitävän hyökyaaltoa sangen hyvin näpeissään. Se pystyy trolliensa ja sensuurin avulla kiihdyttämään ja hiljentämään virtauksia.

Voi olla, että kiinalaisistakin moni ajattelee hyökyaallosta poiketen, mutta sitä on vaikea tietää. Jotakin sensuurin takana tapahtuu, sillä se ei ehtinyt heti poistaa kaikkia puuvillahyökkäyksen vastaisia viestejä, joissa toivottiin tukea Xinjiangin asukkaille eikä tuotteille.

Runsas vuosi sitten oli pieni hetki, jolloin Kiinan sensuuri näytti kunnolla herpaantuvan. Tuolloin koronavirus oli aivan alullaan ja Kiina kriisissä. Yhtäkkiä netissä oli paljon puolueen arvostelua kriisin hoidosta ja myös vaatimuksia sananvapaudesta.

Oli kuin olisi päässyt kurkistamaan kiinalaisten mielenliikkeiden merenalaiseen maailmaan. Yleensä merestä näkee vain sileää vedenpintaa ja valtavia vaahtopäitä.