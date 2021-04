Viime vuonna korona­sulku tyhjensi Jerusalemin, nyt väkijoukot kerääntyivät taas Via Dolorosalle

Pyhiinvaeltajat puuttuvat yhä kristittyjen pyhän kaupungin pääsiäisriennoista.

Jerusalemin Via Dolorosa, Kärsimysten tie, täyttyi perjantaina ihmisistä, jotka saapuivat muistamaan Jeesuksen ristinkuolemaa. Pitkänperjantain kulkue käveli samaa reittiä, jota ristiä kantaneen Jeesuksen uskotaan kulkeneen.

Viime vuonna Jerusalemissa vietettiin pääsiäistä keskellä koronasulkua. Kirkkojen ovet olivat säpissä, eikä kaduilla näkynyt kuin muutama yksittäinen munkki. Tänä vuonna on toisin.

Sadat ihmiset pakkautuivat ahtaille kaduille ja pandemiasta muistuttivat ainoastaan kasvomaskit. Osalla nekin roikkuivat kaulalla tai nenän alla.

Jerusalemin pitkänperjantain kulkueeseen osallistui satoja ihmisiä 2. huhtikuuta.­

Israelin ennätysnopea rokotusohjelma on mahdollistanut sen, ettei tiukka turvavälikuri ole niin välttämätöntä kuin monissa muissa maissa.

Yli puolet Israelin yhdeksästä miljoonasta asukkaasta on saanut jo molemmat rokoteannokset. Yli 20-vuotiaista aikuisista rokotettu on yli 80 prosenttia. Rokotteena on käytetty Pfizerin ja Biontechin mrna-rokotetta.

Väenpaljous Via Dolorosalla 2. huhtikuuta. Kristityt osallistuivat sankoin joukoin pitkänperjantain kulkueeseen.­

Käytännössä Israelissa on rokotettu kaikki sellaiset aikuiset, jotka sekä haluavat että pystyvät ottamaan rokotteen, uutisoi brittilehti The Guardian. Tehokkaan rokottamisen seurauksena koronakuolemat ovat vähentyneet tammikuusta yli 90 prosenttia ja useita rajoituksia on lievennetty.

Jerusalemissa mahdollisuus viettää pääsiäistä perinteiseen tapaan otettiin vastaan ilolla.

”Tämä on kuin ihme”, perjantain kulkueen johtamisessa auttanut roomalaiskatolinen pastori Amjad Sabbara sanoi The New York Timesille. ”Me emme tee tätä netissä. Me näemme ihmisiä edessämme.”

Pääsiäisrituaali Jerusalemin Pyhän haudan kirkossa lauantaina 3. huhtikuuta. Pyhän haudan kirkon uskotaan sijaitsevan Jeesuksen haudan päällä.­

Vaikka pandemia rajoitti Israelin pääsiäispyhiä vähemmän kuin vuotta aiemmin, ei kaikki vielä ole palannut ennalleen. Jumalanpalveluksiin otetaan yhä sisään rajattu määrä ihmisiä, maskin käyttäminen on pakollista, eikä suuri osa ulkomaalaisista pyhiinvaeltajista pääse paikalle.

Israelin rokotusohjelma on onnistunut kansalaisten nopeassa rokottamisessa, mutta sillä on myös heikkoutensa. Israel on saanut osakseen kansainvälistä arvostelua siitä, ettei rokotusohjelma kata Israelin miehittämää Länsirannan palestiinalaisaluetta ja saartamaa Gazan palestiinalaisaluetta. Useat palestiinalaiset kristityt eivät päässeet pääsiäiseksi Jerusalemiin, koska heitä ei ole rokotettu.