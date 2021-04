Enemmistö haastatelluista Syyrian sodan uhreista pitää Venäjää tuhoavana vihollisvoimana, joka on auttanut kansaa sortavaa hallintoa pysymään maan johdossa.

Venäjän johtavat ihmisoikeusjärjestöt julkaisivat perjantaina ensimmäisen laajan raportin Venäjän roolista kymmenen vuotta sitten alkaneessa Syyrian sodassa. Järjestöt vaativat Venäjää kantamaan vastuunsa väärinkäytöksistään yhdessä ”ihmiskunnan lähihistorian traagisimmista tapahtumista”. Asiasta uutisoivat muun muassa The Moscow Times ja The Guardian.

Raportti syyttää Venäjää muun muassa siviilien umpimähkäisestä pommittamisesta ja kansalaisiaan sortaneen Syyrian hallinnon tukemisesta. Syyrian hallintoa on syytetty merkittävistä ihmisoikeus­rikkomuksista, kuten kemiallisten aseiden käytöstä ja piiritetyissä kaupungeissa asuneiden ihmisten näännyttämisestä nälkään.

Venäjä tuli mukaan Syyrian sotaan syyskuussa 2015, kun se aloitti ilmaiskut kapinallisia vastaan. Kremlin virallisessa versiossa Venäjän interventio Syyriassa on ollut onnistunut taistelu ”terroristeja” vastaan, ja presidentti Vladimir Putin on ylistänyt armeijan työtä.

Nyt julkaistu raportti asettaa Venäjän roolin täysin toisenlaiseen valoon.

”Musertava enemmistö haastatelluista ei nähnyt Venäjää pelastajana, vaan tuhoavana ulkomaalaisvoimana, jonka sotilaallinen ja poliittinen väliintulo auttoi heidän maataan johtanutta sotarikollista vahvistumaan”, raportin kirjoittajat sanoivat.

Kirjoittajien mukaan Venäjä on ollut ”avainroolissa” Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinnon vallassa pysymisen mahdollistajana. Tämän vuoksi Venäjän velvollisuus olisi nyt ”käyttää vaikutusvaltaansa, jotta Syyrian viranomaiset lopettaisivat mielivaltaiset pidätykset, vankien nöyryyttävän kohtelun, laittomat murhat ja ihmisten kadottamisen”.

Moottoripyöräilijä ohittaa romahtaneen rakennuksen, jonka seinään on kirjoitettu: venäläiset tappavat meitä. Kuva on otettu Talbissehin kaupungissa Syyrian Homsissa tammikuussa 2016.­

Raportin kirjoittamiseen on osallistunut useita Venäjän merkittävimpiä ihmisoikeusjärjestöjä, kuten Memorial. Yli 200-sivuiseen raporttiin on haastateltu yli 150 silminnäkijää ja selviytyjää. Koska kirjoittajat eivät päässeet Syyriaan, he haastattelivat syyrialaisia pakolaisia Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa, Saksassa, Belgiassa, Hollannissa ja Venäjällä.

Osa haastatelluista oli kertonut, että he tai heidän läheisensä olivat joutuneet Venäjän pommitusten uhreiksi. Haastattelujen ja muun aineiston perusteella Venäjä olikin toteuttanut sekä summittaisesti että suunnitellusti useita iskuja kohteisiin, jotka eivät sijainneet lähellä sotilaallisia kohteita.

Haastattelemalla sodasta kärsineitä siviilejä raportin kirjoittajat pyrkivät tuomaan Syyrian konfliktin venäläisten tietoisuuteen, sillä aihe on ollut maassa vaiettu.

”Syyrian konfliktin todellisuus, ihmisoikeusrikokset mukaan lukien, ovat jääneet erittäin vähälle huomiolle venäläisessä yhteiskunnassa huolimatta siitä, että kyse on yhdestä ihmiskunnan lähihistorian traagisimmista tapahtumista”, kirjoittajat sanovat.

”Sota on vaikuttanut yli 20 miljoonaan ihmiseen. Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää on mahdoton laskea. Konfliktissa näytetty julmuus on ylittänyt kaikki mahdolliset inhimillisen säädyllisyyden rajat.”

Raportissa kuvataan myös aseistettujen oppositioryhmien väärinkäytöksiä ja länsivoimien umpimähkäisistä pommituksia. Poikkeuksellisen siitä tekee kuitenkin nimenomaan Venäjän sisältä tuleva kritiikki maan toimiin Syyriassa.

Raportin silminnäkijälausunnot ovat linjassa syyrialaisten ihmisoikeusaktivistien, YK:n virastojen ja kansainvälisten järjestöjen todistusaineistojen kanssa.