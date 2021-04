Serbia on noussut yllättäen yhdeksi rokote­kattavuuden kärkimaista Euroopassa – ”Meille rokotteet eivät ole geopoliittinen kysymys vaan terveyden­huoltoon liittyvä asia”, sanoo pääministeri

Monista Euroopan maista poiketen Serbia käyttää rokotuksiin Pfizerin ja Biontechin, Modernan sekä Astra Zenecan rokotteiden lisäksi kiinalaista Sinopharmia ja venäläistä Sputnikia.

Serbia on noussut yhdeksi Euroopan eniten koronavirusta vastaan rokottaneista maista.

Noin seitsemän miljoonan asukkaan maassa oli rokotettu torstaihin mennessä 21,32 prosenttia kansalaisista. Euroopan tasolla Serbian edelle kirivät Unkari, joka on rokottanut prosenttiyksikön enemmän ja Britannia, joka on rokottanut 46 prosenttia.

Edelle rokotuksien määrässä menevät myös muutamat Euroopan pienet valtiot: San Marino, Malta ja Monaco.

Serbian rokotustahtia voidaan kuitenkin pitää Euroopan tasolla lähes poikkeuksellisena. Keskiviikkona Maailman terveysjärjestö WHO moitti Eurooppaa hitaasta rokotustahdista.

Euroopan unionin asukkaista vain noin 12 prosenttia on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen. Serbia ei ole osa EU:ta.

”Haluan tehdä tämän selväksi: meidän on nopeutettava prosessia lisäämällä valmistusta, vähentämällä rokotteiden antamisen esteitä ja käyttämällä jokaisen annoksen varastossa nyt”, sanoo WHO:n Euroopan aluejohtaja, tohtori Hans Kluge tiedotteessa.

Nainen sai rokotteen 27. maaliskuuta Belgradissa Serbiassa.­

”Sillä ei ole meille väliä, tulevatko rokotteet sitten Kiinasta, Yhdysvalloista tai Euroopan unionista, kunhan ne ovat turvallisia ja saamme ne mahdollisimman nopeasti. Meille rokotteet eivät ole geopoliittinen kysymys vaan terveydenhuoltoon liittyvä asia”, Serbian pääministeri Ana Brnabić kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle helmikuussa.

Suurin osa annetuista rokotteista on kiinalaista Sinopharmia, kertoo The Economist. Kaikki kansalaiset voivat itse varata rokoteajan netistä ja esittää samalla toiveen siitä, mitä rokotetta haluavat.

Rokotteiden saatavuus Serbiassa on niin hyvä, että hallinto on luvannut rokottaa myös ulkomaalaisia ilmaiseksi.

Serbiaan on saapunut satoja ihmisiä ilmaisten rokotteiden perässä muun muassa naapurimaista Bosniasta, Montenegrosta, Albaniasta ja Pohjois-Makedoniasta, kertoo Reuters. Serbia on myös lahjoittanut rokotteita edellä mainittuihin naapurimaihin Albaniaa lukuun ottamatta.

Maan presidentti Aleksandar Vučićia on Reutersin mukaan myös kritisoitu siitä, että hän käyttää rokotteita Serbian vaikutusvallan kasvattamiseen. Vučić on kieltänyt väitteen.

Presidentti Aleksandar Vučićia puhui tiedotustilaisuudessa 2. maaliskuuta.­

Hyvästä rokotustahdista huolimatta koronatartuntojen ja viruksen aiheuttamien kuolemien määrä on ollut maassa nousussa viime viikkojen aikana. Esimerkiksi perjantaina maassa oli noin 779 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Yhteensä tartuntoja on todettu yli 610 000.

Paikallinen kirurgi Ivan Kostic arvioi The Economistille, että serbialaisissa sairaaloissa on neljäsosa vähemmän henkilökuntaa kuin läntisen Euroopan sairaaloissa. Hän myös uskoo, etteivät serbialaiset noudata riittävästi suojaustoimia virusta vastaan, varsinkaan sen jälkeen, kun he ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.