Entinen kruununprinssi kertoi asianajajansa BBC:lle välittämällä videolla, että hän ei saa lähteä ulos tai olla yhteydessä kehenkään.

Jordanian entinen kruununprinssi Hamzah bin al-Hussein on kiistänyt osallistuneessa rikkomuksiin tai salaliittoon. Kuva syyskuulta 2015.­

Jordanian entinen kruununprinssi Hamzah bin al-Hussein on määrätty kotiarestiin. Prinssi kertoo asiasta Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle toimitetulla videolla.

Kuningas Abdullahin velipuoli on aiemmin kritisoinut maan johtoa muun muassa korruptiosta ja häirinnästä.

Lähi-idässä sijaitsevan maan asevoimat kiisti aiemmin, että prinssi olisi kotiarestissa. BBC:n mukaan asevoimista kuitenkin todettiin, että sitä on käsketty pysäyttämään maan vakautta ja turvallisuutta uhkaavat toimet.

Prinssi Hamzah on kiistänyt BBC:n mukaan osallistuneessa rikkomuksiin tai mihinkään salaliittoon.

Prinssi kertoo asianajajansa välittämällä videolla, että hän ei saa lähteä ulos, olla yhteydessä ihmisiin tai tavata ketään. Hän avaa videolla, että aresti liittyisi esimerkiksi tapaamisiin, joissa prinssin on kerrottu olleen läsnä ja joissa on kritisoitu maan hallintoa.

Hän sanoo, että häntä itseään ei syytetä kritiikistä.

”En ole vastuussa hallinnon epäonnistumisesta, korruptiosta ja epäpätevyydestä, joka on vallinnut hallintorakenteissa viimeisten 15–20 vuoden ajan ja joka on vain pahentunut. En myöskään ole vastuussa siitä, että ihmiset eivät luota instituutioihin”, prinssi sanoi.

”On saavutettu piste, jossa kukaan ei voi puhua tai ilmaista mielipidettään ilman kiusaamista, pidätyksiä, häirintää ja uhkailua.”

Jordanialla on laaja tiedustelupalvelu, joka on saanut koronaviruspandemian aikana lisää oikeuksia. Tämä on kirvoittanut kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöiltä.

Maassa pidätettiin ennen prinssin arestia useita korkea-arvoisia ihmisiä, joita syytetään BBC:n mukaan vallankaappausyrityksen suunnittelusta. BBC kirjoittaa, että korkean tason poliittiset pidätykset ovat harvinaisia Jordaniassa, joka on yksi Yhdysvaltain pääliittolaisia Lähi-idässä.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Post kirjoittaa, noin 20 ihmistä on pidätetty. BBC:n mukaan pidätettyjen joukossa ovat kuninkaalliseen perheeseen kuuluvat Hassan bin Zaid ja entinen talousministeri Bassem Awadallah.

Kuningas Abdullah on hallinnut Jordaniaa vuodesta 1999, jolloin hänen isänsä kuningas Hussein kuoli.

Qatarilaismedia al-Jazeera kirjoittaa, että kuningas Abdullah oli nimennyt veljensä kruununprinssiksi vain tunteja heidän isänsä kuoleman jälkeen. Muutamaa vuotta myöhemmin kuningas poisti tittelin.