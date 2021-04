Lakialoitetta vastustavia mielenosoituksia järjestettiin lauantaina muun muassa Lontoossa, Birminghamissa, Liverpoolissa ja Bristolissa.

Tuhannet ihmiset kokoontuivat lauantaina ympäri Britannia protesteihin, joissa vastustetaan poliisin voimankäyttöä lisäävää lakialoitetta. Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Lakialoite mahdollistaisi poliisille kovemmat otteet hajottaa mielenosoituksia Englannissa ja Walesissa. Poliisi voisi esimerkiksi määrätä aika- ja melurajoituksia.

Poliisin määräysten noudattamattomuudesta voi saada jopa 2 500 punnan eli noin 2 940 euron sakot, BBC kertoo.

Lakialoitetta protestoitiin lauantaina muun muassa Lontoossa, Birminghamissa, Liverpoolissa ja Bristolissa. Valtaosa mielenosoituksista sujui rauhallisesti, mutta Lontoossa mielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen.

Suur-Lontoon poliisi kertoi, että 26 mielenosoittajaa pidätettiin ja kymmenen poliisia loukkaantui. Yksikään poliisi ei loukkaantunut vakavasti.

Poliisin mukaan lähes kaikki Lontoon keskustassa mieltään osoittaneista noudattivat koronarajoituksia, mutta pieni osa ihmisistä ei toiminut näin. Yhteensä Lontoon mielenosoituksiin osallistui useita tuhansia ihmisiä.

”Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä voimakeinoihin, ja pidätyksiä tehtiin”, poliisi Ade Adelekan kertoi Reutersille.

BBC:n mukaan pidätyksiä tehtiin, koska ihmiset eivät suostuneet hajaantumaan mielenosoituksen päätyttyä.

Lakialoitetta vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat lauantaina muun muassa Lontoon Hyde Parkiin.­

Lontoossa protestiin osallistui Britannian työväenpuolueen entinen johtaja Jeremy Corbyn. BBC kertoo hänen maininneen suffragetit eli naisten äänioikeutta Britanniassa 1900-luvun alussa ajaneet naiset sekä Nelson Mandelan puhuessaan mielenosoittajille parlamenttiaukiolla.

”Taistelkaa oikeutenne puolesta protestoida, taistelkaa oikeutenne puolesta saada äänenne kuuluviin”, Corbyn sanoi mielenosoittajille.

Britanniassa on ollut satunnaisia mielenosoituksia sen jälkeen, kun lakialoite siirtyi parlamentin käsittelyyn viime kuussa. Suuri osa mielenosoituksista on tähän mennessä järjestetty Bristolissa, jossa protestit ovat toisinaan saaneet väkivaltaisia sävyjä. Poliisiajoneuvoja on esimerkiksi sytytetty tuleen.

Bristolissa kokoontui myös lauantaina suuri joukko ihmisiä, mutta mielenosoitus pysyi rauhanomaisena.