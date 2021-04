”On hyvin mahdollista, että jotain on tapahtumassa” – Jordanian kuningas­huoneen huoli vallan­kaappauksesta on ainakin osin aiheellinen, arvioi professori

Kuningas Abdullah II:n velipuoli, prinssi Hamzah bin al-Hussein kertoi sunnuntaina kotiarestistaan Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle toimitetulla videolla.

Jordaniassa entisen kruununprinssin kotiaresti kertoo niin kuningashuoneen huolesta maan kasvanutta tyytymättömyyttä kohtaan kuin jännitteistä hovin sisällä, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

”Jordanian suhteellisen vakaassa tilanteessa on huomattava kehitys, että näin korkeassa asemassa oleva henkilö on arestissa ja muita pidätetty”, sanoo Juusola.

Prinssi kertoo asianajajansa välittämällä videolla, ettei hän saa lähteä ulos, olla yhteydessä ihmisiin tai tavata ketään. Hän avaa videolla, että aresti liittyisi esimerkiksi tapaamisiin, joissa prinssin on kerrottu olleen läsnä ja joissa on kritisoitu maan hallintoa.

Videolla prinssi kiistää osallistuneessa rikkomuksiin tai minkäänlaiseen salaliittoon.

Juusolan mukaan prinssi Hamzah ei henkilönä edusta suurta vaaraa kuningashuoneen vallalle. Prinssi on ollut melko syrjässä sen jälkeen, kun kuningas poisti häneltä kruununprinssin tittelin vuonna 2004.

Jordanian kuningas Abdullah II pitämässä puhetta Ranskassa tammikuussa 2020.­

Maassa pidätettiin ennen prinssin arestia useita korkea-arvoisia ihmisiä, joita syytetään BBC:n mukaan vallankaappausyrityksen suunnittelusta.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Post kirjoittaa, että yhteensä noin 20 ihmistä on pidätetty. BBC:n mukaan pidätettyjen joukossa ovat kuninkaalliseen perheeseen kuuluvat Hassan bin Zaid ja entinen talousministeri Bassem Awadallah.

Tyytymättömyys maassa on kasvanut muun muassa talousvaikeuksien vuoksi.

Kuningashuoneen huoli vallankaappauksesta on siis ainakin osittain aiheellinen, arvioi Juusola.

”On hyvin mahdollista, että jotain on tapahtumassa. Maassa on valtavasti tyytymättömyyttä, ja se on levinnyt niihin piireihin, joiden tuki ollut kuningashuoneelle tärkeää.”

Kritiikkiin on Juusolan mukaan vastattu jyrkästi kiristämällä valvontaa ja rajoittamalla kansalaisoikeuksia. Jordanialla on laaja tiedustelupalvelu, joka on saanut koronaviruspandemian aikana lisää oikeuksia.

Professori Juusola sanoo sen olevan tiedossa, että prinssi Hamzah ja muut pidätetyt ovat olleet yhteydessä oppositioon. Hänen mukaansa on ollut myös vihjailuja yhteyksistä naapurimaihin, kuten Arabiemiraatteihin sekä Saudi-Arabiaan. Mahdolliset yhteydet ovat kuitenkin toistaiseksi vain huhuja.

”Viime kädessä kyse on siitä, että Jordanialla on suuria ratkaisemattomia ongelmia ja itsevaltainen hallintojärjestelmä. Pelätään, että osa kuningashuoneesta liittoutuu opposition kanssa ja pahimmillaan saa tukea ulkopuolelta”, Juusola sanoo.

”Jos syntyisi oppositio, joka yhdistäisi voimansa tyytymättömien välillä, se olisi vaarallista kuningashuoneelle.”

Kuningas Abdullah on hallinnut Jordaniaa vuodesta 1999, jolloin hänen ja prinssi Hamzahin isä kuningas Hussein kuoli. Kuolleen kuninkaan puoliso ja prinssi Hamzahin äiti kuningatar Noor kuvaili Twitterissä syytöksiä poikaansa kohtaan ”ilkeäksi panetteluksi”.

Kuningas Abdullah (toisena oikealla), kuningatar Noor (oikealla) sekä kuningatar Rania (vasemmalla) yhdessä prinssi Hamzahin (keskellä) ja tämän uuden vaimon prinsessa Basma Otoumin kanssa vuonna 2012.­

Jordanian tilannetta on pidetty vakaana siinä mielessä, ettei maassa ole tapahtunut äkkinäisiä vallanvaihdoksia. Kansainvälinen yhteisö ja naapurialueet ovat olleet yksimielisiä siitä, että maan tilanne tulisi myös pitää vakaana.

Juusolan mukaan Jordanian mahdollinen epävakaus heijastuisi ennen kaikkea Israelin ja Palestiinan väliseen tilanteeseen.

”Lisäksi Lähi-idän puitteissa kun kipinä lähtee liikkeelle, niin se leviää helposti muihin maihin. Siksi Jordanian vakaus on tärkeää myös esimerkiksi Yhdysvaltain politiikassa”, toteaa Juusola.

”Toisaalta Jordanian kuningashuoneen kaatumista on ennakoitu vuosikymmeniä, mutta se on aina pysynyt pystyssä.”

Kotiarestiuutisen jälkeen useat Lähi-idän maat, Arabiliitto, Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvosto sekä Yhdysvallat ilmaisivat tukensa kuningas Abdullahille.

Juusolan mukaan tuki kuninkaalle ei ole yllättävää.

”Se kertoo siitä, kuinka paljon pelätään epävakautta Jordanian sisällä. Samalla halutaan leikata siipiä huhuilta, joiden mukaan esimerkiksi Saudi Arabia olisi mukana.”