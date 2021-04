Tutkimusmatkan johtaja kuvailee hylyn olevan hyvässä kunnossa noin 6,5 kilometrin syvyydessä.

Tutkimusryhmä saavutti merenpohjassa makaavan toisen maailmansodan aikaan upotetun yhdysvaltalaisen sotalaivan Filippiinien rannikolla kuluneella viikolla.

Laivan hylky makaa noin 6,5 kilometrin syvyydessä merenpohjassa Filippiinien kolmanneksi suurimman saaren Samarin lähistöllä. Tutkimusryhmän mukaan hylkyä kuvattiin ennätyksellisessä syvyydessä.

Hylkyä kuvattiin ja tutkittiin pienellä miehitetyllä sukellusveneellä kahdessa erillisessä kahdeksan tunnin sukelluksessa maaliskuun lopulla, kertoo sukellukset hoitanut yritys Caladan Oceanic uutistoimisto AFP:n mukaan.

115 metriä pitkä USS Johnston (DD-557) -laiva upotettiin Filippiinien itäpuolella Leytenlahden taistelussa 25. lokakuuta 1944. Taistelu käytiin Yhdysvaltain ja Japanin välillä. Laivan 327 miehistön jäsenestä 141 selviytyi upottamisesta.

Hylky merenpohjassa keskiviikkona 31. maaliskuuta.­

Hylky löydettiin vuonna 2019, mutta koska se makaa yli kuuden kilometrin syvyydessä, sitä ei pystytty tutkimaan tarkemmin.

Maaliskuussa tehdyt sukellukset olivat siis ensimmäiset kerrat, kun lähes 77-vuotiasta hylkyä päästiin tarkastelemaan.

”Hylky on niin syvällä, että siellä on hyvin vähän happea. Vaikka laivassa on hieman jälkiä meren eliöistä, se on todella hyvässä kunnossa lukuun ottamatta vaurioita, joita syntyi taistelussa”, kuvaili tutkimusmatkan johtaja ja sukellusveneen kapteeni Victor Vescovo Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

AFP:n mukaan laivassa oli yhä kiinni muun muassa kaksi tykkitornia, torpedotelineet ja useita aseiden kiinnikkeitä.