Vuotoa on yritetty tukkia siinä onnistumatta jo päivien ajan.

Teollisuuden jätevesiä sisältävässä altaassa Floridan osavaltiossa Yhdysvalloissa on havaittu vuoto, jota on yritetty tukkia jo useiden päivien ajan. Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimistot Reuters ja AFP. Vuodon vuoksi alueella on määrätty yli 300 taloa evakuoitaviksi.

Viranomaiset ovat kertoneet, että vedessä on lannoitteiden valmistamisen sivutuotteena syntynyttä fosfokipsiä, kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Vettä on paikallisen viranomaisen mukaan yli kaksi miljardia litraa. Pelkona on, että vesi voi päästä leviämään ympäristöön.

Vettä on jo jouduttu pumppaamaan paineen helpottamiseksi Tampa Bayn alueen vesiin miljoonien litrojen verran, kertoo esimerkiksi floridalainen Sarasota Herald-Tribune -lehti. Jo pelkästään sen on pelätty aiheuttavan ongelmia alueen ympäristölle, kertoo AFP. Suurin välitön uhka kohdistuu kuitenkin alueen asutukseen, kertoi Noah Valenstein Floridan ympäristönsuojelusta vastaavasta virastosta Tampa Bay Times -lehdelle.

Floridan kuvernööri Rob DeSantis julisti piirikuntaan lauantaina hätätilan vuodon vuoksi. Hätätilan julistaminen helpottaa esimerkiksi apuvälineiden lähettämistä alueelle. DeSantisin on myös määrä matkustaa alueelle.

Sarasota Herald-Tribunen mukaan vastaavanlaisia ongelmia on ollut alueella aiemminkin.