Maaliskuun parlamenttivaalit eivät avanneet maata vaivaavaa poliittista pattitilannetta.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu oikeudessa Jerusalemissa maanantaina. Netanjahua vastaan on esitetty syytöksiä esimerkiksi luottamusaseman väärinkäytöstä.­

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahu kävi maanantaina kuulemassa avauspuheenvuorot oikeudenkäynnissä, jossa puidaan häntä vastaan esitettyjä syytöksiä lahjusten vastaanottamisesta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä.

Syyttäjän mukaan Netanjahu käytti valtaansa väärin pyrkiessään vaihtamaan palveluksia mediapomojen kanssa saadakseen itselleen edullista uutisointia.

”Netanjahu väärinkäytti saamaansa suurta hallitusvaltaa muun muassa vaatiakseen ja saadakseen asiaankuulumattomia hyötyjä suurilta medioilta Israelissa edistääkseen henkilökohtaisia toimiaan, kuten uudelleenvalintaansa”, syyttäjä Liat Ben Ari sanoi avauspuheenvuorossaan.

Netanjahu on kiistänyt kaikki syytökset.

Oikeudenkäynnistä odotetaan pitkää, ja lopputulokseen pääsemiseen menee vielä useita kuukausia.

Netanjahua ei voida kammeta pääministerin paikalta ilman lainvoimaista tuomiota. Jos mahdollisesta tuomiosta valitetaan, voi mennä vielä useita vuosia ennen kuin se on lainvoimainen.

Maanantaina maan presidentti Reuven Rivlin käynnisti keskiviikkona päättyvät neuvottelut hallitustunnustelijan nimittämisestä. Niissä presidentti keskustelee puolueiden edustajien kanssa selvittääkseen, kuka voisi onnistua kokoamaan enemmistöhallituksen muodostamiseen tarvittavat 61 edustajaa 120-paikkaisessa parlamentissa.

Israelin parlamentti on tiukasti jakaantunut Netanjahun kannattajiin ja vastustajiin. 12 vuotta pääministerinä olleen Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue sai maaliskuun parlamenttivaaleissa eniten paikkoja, mutta hän ei ole vuosiin pystynyt kokoamaan vakaata hallituskoalitiota.

Maaliskuun vaalit olivat neljännet peräkkäiset kahden vuoden sisällä, joissa selvää voittajaa ei löytynyt.

Hallituksen muodostamisesta tekee hyvin vaikeaa se, että yhtäältä Netanjahun tukijat saivat vähemmän paikkoja kuin hänen vastustajansa, mutta toisaalta Netanjahun vastustajat ovat erittäin sirpaleinen ja kirjava joukko, jolla ei ole paljon muuta yhteistä.

Jotta Netanjahuun nihkeästi suhtautuva hallitus voitaisiin koota, paikoista 17 saaneen toiseksi suurimman puolueen Yesh Atidin johtajan Yair Lapidin pitäisi onnistua vaikeassa tehtävässä: hänen pitäisi sopia, miten oikeistolaisista Uusi Toivo -puolueen kannattajista, tiukoista uskonnollis-nationalisteista ja joukosta keskusta- ja vasemmistopuolueita saataisiin yhtenäinen hallitus.

Koko kuviossa on erittäin poikkeuksellista se, että kumpikaan leiri ei näytä voivan muodostaa hallitusta ilman konservatiivista Raam-arabipuoluetta. Sitä johtava Mansour Abbas on ilmoittanut, että hän on valmis kuulemaan kumpiakin leirejä ja menemään mukaan hallitukseen, toisin kuin arabipuolueet yleensä.

Hallitusyhteistyö Raamin kanssa ei kuitenkaan sovi joillekin Netanjahun tukijoille, mikä vaikeuttaa hänen tilannettaan.