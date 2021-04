Arnhem torjuu sään ääri-ilmiöitä antamalla rahaa ihmisten puutarhatöihin ja istuttamalla puita.

Johan de Wittlaanin asfalttia on poistettu ja nelikaistaisesta sisääntuloväylästä on tullut kaksikaistainen.­

Arnhem

Erwin Snakenborg sahaa lankkuja talonsa pihalla hollantilaiskaupunki Arnhemissa. Lankuista tulee autokatos, jonka päälle ei tulekaan bitumia vaan kasveja.

”Siitä on iloa naapureillekin, jotka voivat ihailla kattoa ylhäältä”, Snakenborg sanoo ja viittaa yläkerran naapurien ikkunoihin.

Bitumikatto olisi ollut perinteinen ja halvempikin vaihtoehto, mutta Snakenborg päätti kokeilla uutta.

”Tykkään rakentaa itse, mutta lähden tekemään aina ilman suunnitelmaa. Internetistä löysin viherkattoon hyviä neuvontavideoita.”

Erwin Snakenborg päätti rakentaa autotalliinsa viherkaton.­

Snakenborgin viherkatto on esimerkki uudenlaisesta ajattelusta, johon Arnhemissa juuri nyt kannustetaan. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen alkaa kaupungin johdon ajatuksissa jokaisen kotipihalta ja -kadulta.

Kunta rahoittaa viherkattoja, mutta myös sitä, että asukkaat viherryttävät omaa puutarhaansa ja lähinaapurustoa. Kunta esimerkiksi maksaa kukat ja kasvit Snakenborgin asuinalueen kaduille asukkaiden istutettaviksi. Myös sadeveden keräämiseen kannustetaan.

Snakenborg repi talon pihalta muovinurmikon ja istutti tilalle puita ja kasveja. Naapureiden parvekkeilla kasvaa kaupungin lahjoittamia puita.

160 000 asukkaan Arnhem on tähän mennessä tunnettu erityisesti Reinjoen ylittävästä sillasta. Toisen maailmansodan suurtaistelussa natsi-Saksa puolusti siltaa, eivätkä liittoutuneiden joukot päässeet yllätyshyökkäyksessään pidemmälle Saksan alueelle. Merkittävä osa kaupungista pommitettiin.

Nyt kaupunki on saanut mainetta myös aivan muusta.

Arnhemin ilmastosuunnitelma on yksi Hollannin kehittyneimmistä ja kerännyt huomiota myös rajojen ulkopuolella. Tarkoitus on, että vuoteen 2030 mennessä kaupunki on tehnyt kaikkensa, jotta se olisi paremmin varautunut ilmastonmuutoksen seurauksiin.

Varakaupunginjohtaja ja ilmastoprojektista vastaava Cathelijne Bouwkamp esittelee toimistossaan karttaa, jossa kaupunki on jaettu eri värisiin alueisiin. Osa alueista on alttiita kuumuudelle, osa tulville. Osassa kaupunginosista on riski molemmille.

Cathelijne Bouwkamp on Arnhemin vihreä varakaupunginjohtaja. Vihreät voittivat viime kuntavaalit.­

”Yksi tulevaisuuden suurimmista ongelmista kaupungeissa on kuumuus. Kaupungissamme lämpötilaero eri alueilla voi olla kuusi tai seitsemän astetta.”

Arnhem on lähtenyt ratkaisemaan ongelmia käytännöllisesti. Yksi eniten huomiota herättäneistä hankkeista on asfaltin ja päällysteiden poistaminen. Tarkoituksena on vähentää kymmenen prosenttia kaupungin päällysteistä.

”Osa Arnhemin asuinalueista on rakennettu sodan jälkeen, 1950- ja 60-luvulla. Ne tehtiin amerikkalaiseen malliin, autojen ehdoilla.”

Kaupungin sisääntuloväylä Johan de Wittlaan on muutettu neljäkaistaisesta kaksikaistaiseksi. Tilalle on istutettu kasvillisuutta.­

Kun asfalttia poistetaan, tilalle voi istuttaa kasvillisuutta. Se viilentää kaupunkia mutta myös imee sadevettä. Osa kaupungin sisääntuloväylistä on jo kavennettu, ja tilalle on istutettu kukkia.

”Emme tee niin, että poistamme asfalttia ja autot ajavat hiekkatiellä. Poistamme päällysteitä paikoista, joissa niille on ajateltua vähemmän tarvetta. Jos oikealle kääntymiseen ei oikeasti tarvita kahta kaistaa, voimme poistaa toisen. Tai jos bussille on tehty jättimäinen kääntöpaikka, ja reitti muuttuu, ei sille ole enää tarvetta.”

Arnhemin ilmastosuunnitelman ydin on, että asukkaat tarttuvat toimeen myös itse. Bouwkamp haluaa, että kaupungissa asuvat alkavat itse katsoa ympärilleen, että tarvitaanko kaikkea tätä asfalttia, vai voisiko siihen istuttaa jotain.

”Me voimme sitten rahoittaa esimerkiksi kasvien ostoa.”

Erwin Snakenborg istuttaa kerran vuodessa kaupungin tarjoamia kasveja kotikadulleen.­

Asfaltin poistaminen on usein yhtä kallista kuin sen laitto, joten osa projekteista saa odottaa siihen, kun naapurustoa remontoidaan muutenkin. Kuumilla paikoilla ja tulvariskialueilla toimeen on kuitenkin tartuttava heti, Bouwkamp sanoo.

Moni kalliista projekteista ajoitetaan muutenkin tehtävien katutöiden yhteyteen. Näin tehtiin esimerkiksi pohjoisosan viemäriremontissa, jossa katuun asetettiin samalla sadevesikerääjät. Näin sadevesi ei valu alavalle jokialueelle ja lisää tulvariskiä.

Vanha kanava laskee Reinjokeen, joka kulkee Arnhemin halki.­

”Ilmastonmuutokseen sopeutumista on ajateltava koko kaupunkisuunnittelussa. Esimerkiksi viilentäviä tuulia joen suunnalta ei saa estää rakennuksilla. Tuulta varten on jätettävä käytäviä ja avointa tilaa.”

Arnhem ohjaa osan remonttirahoistaan ilmastotöihin, ja sillä on lisäksi käytössään kymmenen miljoonan euron ilmastorahasto. Lisäksi rahaa saadaan yritysyhteistyöstä.

”Totuus kuitenkin on, ettei meillä ole tähän suunnitelmaan varaa yksin. Se on aivan liian kallis. Olemme myös riippuvaisia asukkaiden omatoimisuudesta ja yhteisrahoituksesta.”

Arnhemin suunnitelmassa halutaan torjua sään ääri-ilmiötä, joita on nähty viime vuosina Hollannissa yhä useammin. Hollanti on kärsinyt kuivuudesta, tulvista ja korkeista lämpötiloista. Arnhemissa oli suurtulva kesällä 2014, ja vuoden 2019 kesällä lämpötila nousi yli 40 asteeseen.

Vaikka Hollanti on tottunut tulviin ja vesiongelmiin, tilanne on viime aikoina pahentunut. Tulevaisuudessa riskinä on, että merkittävä osa Hollantia jää merenpinnan nousun takia veden alle. Pitkällä sisämaassa sijaitsevasta Arnhemista tulisi ennustusten mukaan rantakaupunki.

Arnhemin keskustassa on iso taideteos, joka on Burgerin eläintarhan satavuotislahja kaupungille.­

Bouwkamp on saanut paljon viestejä kansalaisilta, joita ilmastonmuutos huolestuttaa.

”He tarjoutuvat auttamaan. Yleensä vastaan, että ei, me haluamme auttaa teitä. Esitelkää projektinne, niin voimme tukea siinä. On hyvä antaa ilmastonmuutoksesta huolestuneille jotain konkreettista tekemistä, jossa he samalla tekevät jotain kaupungille, itselleen ja naapurustolle.”

Yksi Bouwkampin lempiprojekteista on keskustan viherryttäminen. Puita istuttamalla on tarkoitus tehdä varjoisat käytävät, joita pitkin esimerkiksi ikääntyvä väestö pääsee ostoksille ja ulos myös kuumana aikana. Kaupunki on tukenut myös puiden ja kasvien istuttamista ruukkuihin kaupungin ostoskaduille. Kauppiaat ovat luvanneet huolehtia niiden kastelusta ja hoidosta.

Lisäksi keskustassa on kaivettu esiin vanha vesiuoma, joka oli aiemmin peitetty.

Vanha, aiemmin maan alla kulkenut kanava on entistetty ja avattu kaupunkilaisten virkistysalueeksi.­

Arnhem on edelläkävijä myös Hollannin tasolla. Hollanti on jäänyt päästötavoitteissaan jälkeen monesta Euroopan maasta. Se yrittää pyristellä pois kaasuriippuvuudestaan, mutta uusiutuvien määrä kasvaa hitaasti. Hollanti on luvannut vähentää päästöjään 49 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Esimerkiksi Suomi on luvannut olla hiilineutraali jo vuonna 2035.

Snakenborgin puutarhassa Arnhemin keskustan laitamilla kevät on jo alkanut vihertää. Snakenborg on remontoinut kylpyhuoneensakin niin, että näkee suihkusta suoraan uuteen puutarhaansa.

”Nautin, että saan puuhata, kädet multaan ja vaatteet likaisiksi. Tämä tuo paljon iloa.”