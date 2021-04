Mahdollinen rokotuspassi jakaa rajusti mielipiteitä. Hankkeella on vastustajia myös Johnsonin omassa konservatiivipuolueessa.

Lontoo

Englannissa kaikki asukkaat ovat saamassa kaksi ilmaista koronapikatestiä viikossa, kun maata ollaan pikkuhiljaa taas avaamassa.

Ilmaistestien jakaminen alkaa perjantaina. Testien tilaaminen kotiin tai nouto apteekista ei edellytä koronaoireita, hallitus vahvisti maanantaina.

Pikatestit (lateral flow tests) ovat paljastaneet hallituksen mukaan aiemmin jo 120 000 tartuntatapausta, jotka olisivat jääneet muuten piiloon.

Massatestaus koskee tällä haavaa vain Englantia. Yhdistyneen kuningaskunnan eri maat – Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti – päättävät koronatoimista itsenäisesti.

Konservatiivihallituksen kaavailema niin sanottu korona- tai rokotuspassi herättää sen sijaan epäröintiä sekä vastustusta läpi puoluekentän.

Britannian pääministeri Boris Johnson linjaa uusista koronatoimista maanantai-iltana noin kello 19 Suomen aikaa.

”Rokotukset etenevät hyvää vauhtia ja rajoituksia voidaan varovaisesti avata. Säännölliset pikatestit ovat nyt tärkeitä, jotta aiemmat toimet eivät mene hukkaan”, Johnson ilmoitti ennen tiedotustilaisuutta.

Maanantaina tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Johnson itse joutui sairaalaan saatuaan koronavirustartunnan.

Britanniassa ensimmäisen koronarokotuksen on saanut jo yli 31 miljoonaa aikuista, viralliset luvut kertovat. Toisenkin annoksen on saanut yli viisi miljoonaa ihmistä. Asukkaita Britanniassa on noin 67 miljoonaa.

Vaikka rokotukset ovatkin edenneet kovaa vauhtia, sisältyy koronarajoitusten purkamiseen paljon riskejä. Kaikille halukkaille Englannissa jaettavien ilmaisten pikatestien uskotaan olevan osa ratkaisua.

”Paluu vapaaseen normaaliin elämään riippuu nyt siitä, että me kaikki teemme säännöllisesti koronatestin”, Britannian terveysministeri Matt Hancock twiittasi maanantaina.

Johnsonin odotetaan kertovat maanantai-illan tiedotustilaisuudessa, että Englannin koronarajoituksia puretaan edelleen ensi viikolla. Erikoisliikkeiden, kampaamoiden sekä ravintoloiden, kahviloiden ja pubien ulkotarjoilun on määrä avautua ensi maanantaina yli kolmen kuukauden kiinniolon jälkeen.

Skotlannissa kampaamot ja osa erikoisliikkeistä avautuivat jo tänään.

Johnsonin on määrä valottaa maanantaina myös sitä, milloin Englannista saa taas lähteä laillisesti lomamatkalle ulkomaille. Aiemman suunnitelman mukaan lomailu vapautuisi toukokuun 17. päivästä lukien.

Ongelmana on kuitenkin se, että esimerkiksi Manner-Euroopan koronatilanne on huono. Britanniassa pelätään, että lomailijat tuovat mukanaan virusmuunnoksia, joihin osa rokotteista antaa täystehoa heikomman suojan.

Ennakkotietojen mukaan Johnsonin hallitus jakaisi muut maat liikennevalojen tapaan punaisiin, oransseihin ja vihreisiin maihin.

Vihreisiin maihin saisi matkustaa, kunhan tekee koronatestin mennessä ja tullessa. Oransseihinkin maihin olisi luvallista mennä, jos jää kotiin tullessa karanteeniin.

Maiden väriluokitus riippuisi siitä, kuinka paljon niissä on tartuntoja ja kuinka paljon ihmisiä on rokotettu. Luokitus on määrä paljastaa myöhemmin keväällä.

Epäselvää on yhä se, otetaanko Englannissa ja muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa käyttöön niin sanottu rokotuspassi.

Brittihallituksessa mahdollista rokotuspassia (covid certification) valmistelee avainministereihin kuuluva Michael Gove. Goven mukaan on todennäköistä, että monet muut maat tulevat vaatimaan vierailijoilta tai matkalle lähteviltä omilta asukkailtaan todistusta rokotuksesta, tuoreesta koronatestistä tai vasta-aineista.

”Siksi on tärkeää, että tutkimme ystäviemme ja liittolaistemme kanssa kuinka tällainen todistus toimisi”, Gove kirjoitti hallitusta lähellä olevassa The Daily Telegraph -lehdessä lauantaina.

Rokotuspassista voi tulla pääsylippu isoihin urheilutilaisuuksiin, konsertteihin, yökerhoihin ja muihin tapahtumiin, joissa on paljon väkeä. Kokeilut alkavat mahdollisesti jo lähiaikoina, BBC uutisoi sunnuntaina.

Rokotuspassit herättävät Britanniassa myös vastustusta. Esimerkiksi noin 40 kansanedustajaa Johnsonin omasta konservatiivipuolueesta on passia vastaan.

Jos konservatiivien kapinalliset saavat yhdistettyä voimansa opposition kanssa, voi rokotuspassihanke kaatua alahuoneessa.

Työväenpuolueen johtaja Keir Starmer on suhtautunut epäilevästi passi-ideaan, vaikkakaan ei pidä asiaa mustavalkoisena.

Skotlannissa pääministeri Nicola Sturgeon sanoi pääsiäisviikonloppuna, että passia voisi mahdollisesti kokeilla, vaikka siihen liittyykin isoja kysymyksiä tasa-arvosta ja etiikasta.

Brittihallituksen Gove taas on jo ilmoittanut, että rokotuspassia ei tultaisi missään tapauksessa vaatimaan ruokakaupassa, apteekissa tai lääkärikäynnin yhteydessä.

Jos rokotuspassiin päädytään, toimisi se todennäköisesti älypuhelimen sovelluksessa kuten esimerkiksi julkisen terveydenhuollon eli NHS:n sovelluksen yhteydessä. Jos henkilöllä ei olisi älypuhelinta, tarvitsisi hän paperiversion.