Jordanian hallinto syyttää prinssin suunnitelleen ulkomaalaisten tahojen kanssa maan vakautta uhannutta hanketta.

Kotiarestissa oleva Jordanian entinen kruununprinssi Hamzah bin al-Hussein ei aio noudattaa määräyksiä yhteydenpidon katkaisemisesta ulkomaailmaan.

"En aio totella, vaikka he sanovat etten voi mennä ulos, en saa twiitata tai muuten kommunikoida ihmisten kanssa ja etten saa tavata perhettäni”, prinssi Hamzah sanoi opposition maanantaina julkaisemalla äänitteellä.

Kyseessä on viimeisin käänne tapahtumaketjussa, jossa Jordanian hallinto syyttää prinssin suunnitelleen ulkomaalaisten tahojen kanssa maan vakautta uhannutta hanketta.

On epäselvää, miksi kuningaskunta päätti ryhtyä toimenpiteisiin prinssiä kohtaan juuri nyt, kirjoittaa uutistoimisto Reuters. Suhteellisen vakaan Jordanian tilanteessa korkean tason poliittiset pidätykset ovat olleet harvinaisia.

Reutersin mukaan prinssi on viime viikkoina vieraillut heimokokouksissa, joissa kuningasta ja hänen hallintoaan on kritisoitu avoimemmin.

Prinssi Hamzahin velipuoli, kuningas Abdullah II on hallinnut Jordaniaa vuodesta 1999, jolloin heidän isänsä kuningas Hussein kuoli. Abdullah poisti Hamzahilta kruununprinssin tittelin vuonna 2004.

Tyytymättömyys kansan keskuudessa on lisääntynyt myös sen jälkeen, kun yhdeksän koronaviruspotilasta kuoli lisähapen loputtua uudessa valtiollisessa sairaalassa. Huolimattomuudesta syytettiin korruptiota ja huonoa johtoa. Mielenosoituksia hajotettiin kyynelkaasulla, mikä lisäsi maan jännitteitä, kertoo Reuters.

Prinssi Hamzah meni esittämään suruvalittelunsa tapahtuman uhrien kotiin viranomaisten mukaan näyttäytyäkseen sairaalassa vieraillutta kuningasta parempana.

Prinssi on lisäksi aiemmin kritisoinut maan johtoa muun muassa korruptiosta ja häirinnästä.

Viranomaisten mukaan kuningasperheen sisäistä kriisiä on pyritty ratkaisemaan, mutta prinssi ei ole ollut yhteistyöhaluinen, sanoo Reuters.

Jordanian varapääministeri Ayman Safadi kertoi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa, että prinssiä on tarkkailtu jo jonkin aikaa.

Prinssi kertoi kotiarestistaan kahdella BBC:lle toimitetulla videolla viikonloppuna. Maassa pidätettiin lisäksi useita korkea-arvoisia ihmisiä, joita syytetään vallankaappausyrityksen suunnittelusta.

Viranomaiset kertoivat, että 14–16 ihmistä on pidätetty suunnitelmaan liittyen. BBC:n mukaan pidätettyjen joukossa ovat kuninkaalliseen perheeseen kuuluvat Hassan bin Zaid ja entinen talousministeri Bassem Awadallah.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola arvioi HS:lle sunnuntaina, että kotiaresti kertoo niin kuningashuoneen huolesta maan kasvanutta tyytymättömyyttä kohtaan kuin jännitteistä hovin sisällä.

Tyytymättömyys maassa on kasvanut muun muassa talousvaikeuksien vuoksi.

Kritiikkiin on Juusolan mukaan vastattu jyrkästi kiristämällä valvontaa ja rajoittamalla kansalaisoikeuksia. Jordanialla on laaja tiedustelupalvelu, joka on saanut koronaviruspandemian aikana lisää oikeuksia.

”Viime kädessä kyse on siitä, että Jordanialla on suuria ratkaisemattomia ongelmia ja itsevaltainen hallintojärjestelmä. Pelätään, että osa kuningashuoneesta liittoutuu opposition kanssa ja pahimmillaan saa tukea ulkopuolelta”, sanoi Juusola.