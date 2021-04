Weinsteinin asianajajien mukaan yksi valamiehistön jäsen oli päättänyt kantansa syyllisyydestä jo ennalta. Elokuvatuottajaa syytetään lukuisista seksuaalirikoksista myös Kaliforniassa.

Elokuvatuottaja Harvey Weinstein jätti oikeustalon New Yorkissa rollaattorin avulla 21. helmikuuta 2020. Kolme päivää myöhemmin hänet tuomittiin syylliseksi seksuaalisrikoksiin.­

Raiskauksesta 23 vuodeksi vankeuteen viime vuoden helmikuussa tuomittu entinen Hollywood-tuottaja Harvey Weinstein vaati maanantaina newyorkilaista tuomioistuinta kumoamaan hänen vastaisen tuomionsa ja järjestämään uuden oikeudenkäynnin, amerikkalaisviestimet kertovat.

Asianajajiensa mukaan filmimoguli Weinsteinille ei tarjottu mahdollisuutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja hänen jutussaan oli päättämässä valamiehistön jäsen, joka olisi jo ennalta tehnyt päätöksensä Weinsteinin syyllisyydestä, asianajajien 190-sivuisessa valituskirjelmässä todettiin maanantaina.

Weinstein sai viime vuoden helmikuussa tuomion kahteen naiseen kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta. Hän oli pakottanut oikeuden mukaan tuotantoassistenttinsa suuseksiin, minkä lisäksi hänen katsottiin raiskanneen näyttelijän urasta haaveilleen nuoren naisen.

Kymmenet naiset ovat esittäneet Weinsteinin vastaisia syytöksiä viime vuosina, monet heistä kuuluisia näyttelijöitä. Hänen tapauksensa oli kaikkein näkyvin lähtölaukaus #MeToo-liikkeelle, jossa naiset eri puolilla maailmaa ovat syksyn 2017 jälkeen kertoneet kokemuksistaan seksuaalisen väkivallan uhreina.

Weinsteinin asianajajien mukaan Weinsteinin tuomioon johtaneessa oikeudenkäynnissä ”valamiehistön jäsen numero 11” oli selvästi päättänyt kantansa Weinsteinin syyllisyydestä jo ennalta. Kyseessä oli nainen, joka oli kirjoittanut romaanin ”saalistavista vanhemmista miehistä” ja hänellä oli asianajajien mukaan ”fiksaatio” liittyen suostumukselliseen seksiin.

Nainen oli asianajajien mukaan antanut väärän ja puutteellisen vaikutelman kirjallisista taustoistaan sekä jättänyt mainitsematta kirjan teeman, The Washington Post -lehti ja CNN-kanava kertovat.

Viime vuoden alussa Weinsteinin asianajajat vaativat oikeudenkäynnin aikana jutun tuomaria James Burkea jääväämään itsensä, koska Burken katsottiin suhtautuvan Weinsteiniin vihamielisesti. Tästä asianajajat pitivät merkkinä tuomarin tiuskahdusta, jolla hän vaati Weinsteinia lopettamaan jatkuvan kännykän käytön oikeudenkäynnin aikana.

Burke oli tivannut Weinsteinilta: ”Onko tämä todella syy, jonka takia haluat vankilaan loppuelämäksesi, tekstailemisesta oikeuden käskyn vastaisesti? Onko?”

Burken mukaan hän halusi vain säikäyttää Weinsteinia, jotta kännykän käyttö loppuisi. Tuomarin mukaan hänen tarkoituksensa ei ollut koskaan antaa Weinsteinille elinikäistä vankeusrangaistusta, CNN kertoo.

Weinsteinin asianajajien kirjelmässä todetaan, että Weinsteinin saama 23 vuoden vankeustuomio on kohtuuton. Heidän mukaansa tuomari Burke oli antanut alle puolitoista vuotta aiemmin 12,5 vuotta lyhyemmän tuomion paljon pahemmasta raiskaustapauksesta kuin mistä Weinsteinia syytettiin.

”Weinstein sai kovemman tuomion kuin monet henkirikoksiin syyllistyneet. Nämä faktat yksistään paljastavat tämän tuomion epäoikeudenmukaisuuden ja heijastavat enemmän ’lynkkausmielialaa’ kuin reiluuteen pohjautuvaa tuomiota”, kirjelmässä todetaan.

Viime vuonna Weinsteinia vastaan nostettiin yhteensä yksitoista uutta syytettä Kalifornian Los Angelesissa. Häntä syytetään muun muassa neljästä eri raiskauksesta, uutistoimisto AP on kertonut.

Weinsteinia on vaadittu luovutettavaksi New Yorkista oikeudenkäyntiä varten Los Angelesiin, mutta kuulemisia on lykätty pariin otteeseen muun muassa koronaepidemian takia tämän viikon perjantaihin saakka. Kaliforniassa nostetuista syytteistä häntä uhkaisi enimmillään 140 vuoden vankeustuomio.

Weinstein on kiistänyt syyllistyneensä seksuaalirikoksiin. Hänen lausuntonsa mukaan maanantaina jätetty valitus oikeudenkäynnistä on ”ikkuna minun syyttömyyteeni, ja toivon, että totuus käy ilmeisemmäksi, kun ihmiset lukevat tästä”.

The New York Times kirjoitti Weinsteiniin kohdistuvista useiden naisten syytöksistä ensi kerran lokakuussa 2017. Saman kuun loppuun mennessä Weinsteinia syyttävien naisten määrä oli noussut ainakin 87:ään, USA Today -lehti kertoi.