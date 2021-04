Kallistuneella rahtialuksella on satoja tonneja öljyä. Jos alus uppoaa, voi seurauksena olla öljyonnettomuus.

Hollantilainen rahtialus joutui merihätään Norjan rannikolla pääsiäismaanantaina myrskyn vuoksi. Norjan rannikkovartiosto pelasti aluksen miehistön maanantaina sen jälkeen, kun alus lähetti hätäkutsun. Osa miehistöstä oli ehtinyt jo hypätä alukselta mereen.

Dramaattinen tilanne tallentui rannikkovartioston kuvaamille videoille. Vartioston edustaja kuvaili Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle pelastusolosuhteita vaikeiksi: aallot olivat noin 15 metriä korkeita.

Eemslift Fredrika -nimisen laivan rahti on päässyt liikkumaan aluksessa merenkäynnin takia. Tämä on aiheuttanut sen, että aluksen painopiste on muuttunut ja alus on kallistunut. Norjalaismedian havaintojen mukaan rahtia on myös pudonnut kannelta mereen. 116-metrinen alus kuljettaa pienempiä veneitä. Tiistaina otetuissa kuvissa näkyy, että kannelta puuttuu ainakin vihreä työvene.

Venerahti ei kuitenkaan huoleta rannikkovartiostoa yhtä paljon kuin se, että aluksen kyydissä on myös noin 350 tonnia öljyä ja 50 tonnia dieseliä. Jos Eemslift Fredrika uppoaa, voi seurauksena olla öljyturma.

Eemslift Hendrika on kallistunut. Kuva on otettu maanantaina 5. huhtikuuta, kun aluksen miehistö evakuoitiin.­

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastatteleman rannikkovartioston edustajan mukaan Eemslift Fredrikan kallistuma oli tiistaina päivällä 30–40 astetta, ja alus oli ajelehtimassa kohti rannikkoa. Aluksen omistajayhtiö on hälyttänyt apuun hollantilaisen Smit Salvage -yhtiön, joka on erikoistunut auttamaan merihädässä olevia rahtialuksia. Sama yritys oli mukana myös Suezin kanavan maaliskuussa tukkineen konttialuksen irrottamistöissä. Smit Salvagen on tarkoitus päästä Eemlift Fredikan luo tiistain aikana.

Eemlift Fredrikan turmapaikka sijaitsee Pohjanmerellä Länsi-Norjassa lähimpänä Stadin kuntaa. Maailman meriliikennettä tarkkailevan Marinetraffic-sivuston mukaan alus oli matkalla Saksan Bremerhavenista Norjan Kolvreidiin.