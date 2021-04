Havainnot Venäjän joukkojen liikkeistä täyttivät pääsiäisenä sosiaalisen median.

Ensimmäinen vihje Itä-Ukrainan seitsemän vuotta jatkuneen sodan laajenemisesta tuli helmikuun 22. päivänä. Venäjän Mustanmeren-laivasto kertoi tuolloin 50 tykin ja raketinheittimen ja noin sadan sotilaan ampumaleiristä Opukin harjoitusalueella Krimin niemimaan itäosassa.

Valtavasta uutisesta ei ollut kyse, vaikka Venäjän asevoimien harjoitukset miehitetyllä Krimillä eivät mitään rutiinia olekaan. Ukrainan ja Venäjän hermosota oli kuitenkin jo kiristynyt alkuvuonna, kun ammunta niin kutsutulla Minskin tulitaukolinjalla oli lisääntynyt.

Ukrainan asevoimien operaatiopäällikkö Sergei Najev kertoi vielä samana iltana Ukrainan järjestävän omat harjoituksensa Hersonin alueella Krimin niemimaan tuntumassa. Radio Free Europen mukaan maaliskuun harjoituksissa valmistauduttiin torjumaan vihollista ”maalta, mereltä ja ilmasta”.

Venäjä pani jälleen kerran paremmaksi. Maaliskuun 16. päivänä Venäjän hallituksen lehti Rossiiskaja Gazeta kertoi pääesikunnan tietoihin viitaten, että Venäjä oli aloittanut nelipäiväisen, 2 000 sotilaan maahanlaskujoukkojen suurharjoituksen Krimin niemimaalla.

Kiovan ja Moskovan väliset syytökset sotavalmisteluista kiihtyivät. Ukrainan asevoimien komentaja Ruslan Homtšak antoi Ukrainan parlamentille selontekonsa tilanteesta viime viikon tiistaina.

Homtšakin mukaan Venäjällä on Ukrainan-vastaisella rajalla 28 niin kutsuttua valmiuspataljoonaa. Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov on kertonut aiemmin näiden nopean toiminnan joukkojen kooksi 700–800 sotilasta, joten Venäjän joukkojen vahvuus Ukrainan rajan tuntumassa Rostovin, Voronežin ja Brjanskin alueilla olisi noin 20 000 sotilasta.

Ukrainalaiskomentajan mukaan alueelle ollaan tänä vuonna tuomassa peräti 25 uutta valmiuspataljoonaa ”sotaharjoitusten varjolla”. Homtšak viittasi Venäjän läntisen sotilaspiirin ensi syksyn suureen sotaharjoitukseen Zapad 2021:een.

Ukrainan pääesikunnan tietojen mukaan Donetskin ja Luhanskin kapinallisalueella on 28 000 separatistitaistelijaa, joiden joukossa ja erityisesti upseeristossa on runsaasti venäläisiä. Lisäksi separatistien tukena on 2 000 venäläistä kouluttajaa ja neuvonantajaa.

Venäläisjoukkojen vahvuus Krimin niemimaalla on Homtšakin mukaan 32 700 sotilasta.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmaisi huolensa Venäjän asevoimien liikkeistä seuraavana päivänä. Puolustusministeri Antony Blinken kertoi puhuneensa asiasta puhelimessa Ukrainan puolustusministerin Dmytro Kuleban kanssa. Amerikkalaisarvion mukaan Krimille ja Itä-Ukrainan rajan taakse olisi tuotu neljätuhatta sotilasta, kertoo The New York Times.

Samaan aikaan sosiaaliseen mediaan ilmestyi runsaasti kansalaisten havaintoja asevoimien liikkeistä Venäjällä.

Ensin kerrottiin telatykistön lähteneen Jekaterinburgista Uralilta. Yhteisöpalvelu Tiktokissa levisi pitkänäperjantaina kuva kaukaa Siperiasta: Jurgassa Kemerovon alueella lastattiin junaan Uragan-raketinheittimiä, rynnäkköpanssareita ja panssarivaunuja.

Venäjän asevoimien edesottamuksia kansalaisjournalismin keinoin jo seitsemän vuoden ajan seurannut Conflict Intelligence Team selvitti vaununumeron perusteella Venäjän rautateiden seurantajärjestelmästä asejunan määränpään. Se oli Voronež noin 250 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Sama ryhmä selvitti samalla menetelmällä, että Pihkovassa junaan lastattu maahanlaskujoukkojen kalusto oli matkalla Simferopoliin Krimille. Uutisella on vertauskuvallista merkitystä, sillä Pihkovan desantit ovat osallistuneet sekä Krimin miehitykseen että Itä-Ukrainan sotaan.

Ja kuvavirta somessa jatkui: raketinheittimiä Penzassa, panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja Rostovissa. Ukrainan sodan sankariksi ja roistoksi noussut venäläinen separatistikomentaja Igor Girkin levitti ylpeänä kuvia asevoimien liikkeistä Murmanskissa.

Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Unian jakoi kuvia tunnuksensa peittäneistä asevoimien ajoneuvoista Venäjän teillä.

Lännessäkään ei oltu aivan toimettomina. Uutistoimisto Reuters kertoi lankalauantaina, että Ukraina ja sotilasliitto Nato järjestävät ensi kesänä yhteisen sotaharjoituksen.

Uutissivusto Uawire kertoi puolestaan maanantaina yhteensä kolmen yhdysvaltalaisen asevoimien kuljetuskoneen laskeutuneen Lviviin ja Kiovaan.

Sosiaalisessa mediassa kerrottiin tiistaina neljännestä koneesta: Boeing C17A-kuljetuskone saapui Flightradar-sivuston mukaan Kiovan Borispilin kentälle Ramsteinin Nato-tukikohdasta Saksasta. Koneiden lasteista ei kerrottu.

Kuulostaa ikävältä. Erikoistutkija Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulusta ei kuitenkaan ennusta sotaa.

”Ne joukot, jotka Venäjä toi Ukrainan-vastaiselle rajalle vuonna 2014, jäivät rungoltaan sinne, eikä tässä asiassa ole tapahtunut erityistä muutosta”, Forsström sanoo. ”Kaikkiin eteläisen ja läntisen sotilaspiirin harjoituksiin on tuotu joukkoja kaukaa aina Venäjän Kaukoitää myöden, sillä joukkojen keskittämistä on harjoiteltu säännönmukaisesti.”

”Ei tämä aivan rutiinia ole”, Forsström sanoo viitaten joukkojen tuomiseen Krimille ja harjoitusten pitämiseen siellä.

Merkittävintä on hänen mukaansa kuitenkin joukkojen siirrosta käyty kovaääninen keskustelu ja korkean tason kommentointi.

”Mutta yksikään ukrainalainen, venäläinen tai amerikkalainen kommentaattori ei usko uuden sodan syttyvän vaan pitää tätä sapelinkalisteluna ja paineen lisäämisenä. Venäjän asevoimilla on yleensä oltava selkeä ongelma, johon voidaan tuoda sotilaallisella voimalla ratkaisu. Ja sellaista en tässä näe.”