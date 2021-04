Tigrayn väkivaltaisuuksien on pelätty laajenevan myös naapurimaihin.

Yli sata siviiliä on kuollut Etiopiassa puhjenneissa somalialueen ja Afar-alueen välisissä levottomuuksissa. Afar sijaitsee Etiopian koillisosassa ja erottaa lännestä etelään ulottuvan Somalialueen pohjoisen Tigraysta.

Tigrayssa on sota, jossa ovat vastakkain Etiopian hallituksen joukot ja Tigrayn aluehallinnon joukot. Tigrayssa on myös Etiopian pohjoisnaapuri Eritrean sotilaita. Etiopian armeija on tehnyt Tigrayssa sotarikoksia, joiden jäljiltä oli huhtikuun alussa tunnistettu noin 1 900 siviilin ruumiit.

Somalialueen ja Afar-alueen väliset levottomuudet ja kahakat alkoivat perjantaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Afar-alueen poliisikomentaja Ahmed Humed sanoi Reutersille, että väkivaltaisuudet aloittivat Somalialueelta tulleet joukot. Somalialueen tiedottajaa Reuters ei tavoittanut.

Tigrayn jännitteiden on pelätty heijastuvan muualle Etiopiaan ja itäiseen Afrikkaan. Väkivaltaisuuksien on pelätty laajenevan. Tigrayn alueen pääkaupungista Mekellestä on vajaat 500 kilometriä Afar-alueen pääkaupunkiin Semeraan.

Maanantaina Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken oli yhteydessä Etiopian länsinaapuri Sudanin pääministeriin ja vaati Sudania hillitsemään tilannetta. Sudan on lähettänyt joukkoja Etiopian ja Sudanin väliselle rajalle, ja talven mittaan väkivaltaisuuksia on nähty myös etiopialaisten ja sudanilaisten asejoukkojen välillä.

Kiistojen kohteena on Al-Fashaga-niminen hedelmällinen alue Tigraysta länteen. Virallisesti alue kuuluu Sudanille, mutta Sudan on tähän saakka sallinut etiopialaisen amhara-kansan viljellä alueella.

Tigrayn sota on aiheuttanut myös pakolaisuutta. Tigraysta on paennut Sudanin puolelle ainakin 60 000 ihmistä.

Useita Afrikan maita kaihertaa Etiopian kaavailema jättimäinen Niilin patohanke. Sillä Etiopia on ryhtymässä säännöstelemään Niilin virtaa omaksi energiahyödykseen. Niili tyydyttää 98 prosenttia Egyptin vedentarpeesta, joten aihe on varsinkin Egyptille arka.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) matkustaa tai on matkustanut Etiopiaan neuvottelemaan Tigrayn sodan ratkaisemista, kertoi ulkoministeriö lauantaina. Matka on jo toinen, jonka Haavisto tekee EU:n ulkosuhteista vastaavan korkean edustajan Josep Borrellin pyynnöstä.

Haaviston matkan tarkkaa ajankohtaa ei kerrottu, mutta hänen on tarkoitus raportoida matkastaan EU:n ulkoasianeuvoston huhtikuun kokouksessa. Kokous pidetään 19. huhtikuuta.