Kansanterveysviraston mukaan tilanne olisi toinen, jos rokotteita olisi saatu aiemmin erityisesti iäkkäille.

Ruotsissa koronaviruksen leviäminen kiihtyy jo toista kuukautta, vaikka kansalaisia on toistuvasti kehotettu noudattamaan rajoituksia, kertoo Dagens Nyheter.

Lehden mukaan tartuntojen viikoittainen ilmaantuvuusluku on samalla korkealla tasolla kuin viime syksynä. Tartunnat lisääntyivät jälleen viime viikolla, vaikka pääsiäisloma saattoi vähentää positiivisten testitulosten määrää.

Ruotsalaismedian mukaan tilanne on vaikea varsinkin Tukholman alueella ja Uppsalassa. Tukholman alueella vahvistettujen tautitapausten määrä on edelleen korkeampi kuin kansallinen keskiarvo.

Tukholman seudulla tartunnat ovat lisääntyneet 8–10 prosentilla viikossa maalis–huhtikuussa ja eniten 18–49-vuotiaiden keskuudessa.

Myös Södermanlandissa Tukholman lounaispuolella tartunnat ovat ryöpsähtäneet kasvuun kuluneiden kolmen viikon aikana. Örebrossa tuli viime viikolla ilmi enemmän vahvistettuja tautitapauksia kuin koskaan aiemmin.

Uppsalan alueella tehtiin ennätys covid-19-taudin vuoksi tehohoitoon joutuneiden potilaiden viikoittaisessa määrässä koko pandemian aikana, kun 44 ihmistä siirrettiin teho-osastolle.

Uppsalan alueen terveys- ja sairaanhoitopäällikkö Mikael Köhlerin mukaan hoito on selvästi ylikuormitettu ja henkilökuntaa tarvitaan valtavasti.

”Olemme huomanneet, että rokotuksilla on vaikutusta, kun ne yltävät riskiryhmiin. Tällä hetkellä tehohoitoa tarvitsevat ovat pääasiassa 60–65-vuotiaita. On stressaavaa, etteivät he ole saaneet vielä rokotuksia”, Köhler sanoi Svenska Dagbladetille.

Köhler uskoo, että ikäryhmän rokotukset alkavat toukokuussa, mutta aikataulu riippuu rokotteiden saatavuudesta.

Ruotsissa kaikista tehohoidossa olevista potilaista covid-19-tautia sairastavien osuus on 60 prosenttia, mikä on suurin määrä sitten tämän vuoden tammikuun.

Kielteinen kehitys johtuu muutamasta eri syystä, arvioivat Köhler ja Ruotsin kansanterveysviraston Folkhälsomyndighetenin osastopäällikkö, lääkäri Karin Tegmark Wisell.

Yksi niistä on herkästi tarttuva koronaviruksen brittimuunnos, joka on monilla alueilla aiheuttanut valtaosan tautitapauksista.

Köhlerin mielestä kansalaiset ovat ylipäätään kyllästyneet noudattamaan voimassa olevia suosituksia.

Kansanterveysvirasto on havainnut esimerkiksi ruotsalaisten etätyöskentelyn vähentyneen, mikä on lisännyt ihmisten liikkumista kaupunkien keskustoissa.

Rokottaminen Ruotsissa jatkuu, ja Dagens Nyheterin mukaan yli 80-vuotiaiden joukossa rokotekattavuus alkaa olla jo hyvä. 70-vuotiaista noin 30 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen.

”Tiedämme, että rokote pelastaa henkiä, On ilmiselvää, että tilanne olisi toinen, jos olisimme saaneet rokotteita aiemmin erityisesti iäkkäille”, Tegmark Wisell sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.