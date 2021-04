Main ContentPlaceholder

FT: Euroopan lääkevirasto tutkii Sputnik-rokotteen kokeiden eettisyyttä – koehenkilöiden vapaa­ehtoisuutta selvitetään

Venäjän Sputnik V -rokote on saanut viime päivinä kiusallista julkisuutta. Venäjän varsinainen rokoteongelma on kuitenkin kotimainen, sillä maan rokotustahti on pysynyt hitaana.

Sputnik V -rokotteen juuri saanut mies lepäsi joukkorokotuspaikalla Pohjois-Makedonian Skopjessa maanantaina.­

Moskova Venäläisen Sputnik V -koronarokotteen hyväksyntäprosessiin EU-alueelle on tullut uusi mutka, talouslehti The Financial Times kertoi keskiviikkona. Lehden mukaan Euroopan lääkevirasto EMA on ryhtynyt selvittämään, noudattivatko venäläiset rokotekokeet kansainvälisiä eettisiä ja tieteellisiä standardeja. Käytännössä EMA yrittää selvittää, olivatko rokotteen kehitysvaiheen kliinisiin kokeisiin osallistuneet vapaaehtoisia. Uutistoimisto Reuters kertoi jo viime joulukuussa, että julkisen sektorin työntekijöitä oli painostettu kokeisiin. Sputnik V -rokotteen kehitystyön rahoittaneen ja sitä ulkomaille markkinoivan Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston RDIF:n johtaja Kirill Dmitrijev kiisti lehdelle painostuksen ja sanoi kehitystyön noudattaneen yleisiä käytäntöjä. Rokote on saanut viime päivinä muutenkin kiusallista julkisuutta. Keskiviikkona The Moscow Times kertoi, etteivät Slovakian viranomaiset ole pystyneet arvioimaan Sputnikin riskejä ja hyötyjä muun muassa valmistajan puutteellisen datan vuoksi ja annosten välisten erojen vuoksi. Slovakia on ostanut Venäjältä rokotteita, vaikka EMA ei ole vielä hyväksynyt Sputnikia. Slovakia ei kuitenkaan ole vielä aloittanut sillä rokotuksia. Lauantaina uutisoitiin, että Sputnik-rokotteen molemmat annokset saaneella Argentiinan presidentillä Alberto Fernándezilla todettiin koronatartunta. Presidentin lääkäri tosin kertoi oireiden olevan lieviä rokotuksen ansiosta. Rokotteen kehittäjä Gamaleja-instituutti taas sanoi rokotteen antavan täyden suojan vakaville tautimuodoille, mutta muuten runsaan 91 prosentin suojan. Yhdysvaltalaistutkimus puolestaan esitti, että Sputnik tehoaisi heikosti eteläafrikkalaiseen muunnokseen. Rokotteen kehittäjien mukaan tutkimus oli ongelmallinen ja menetelmällisesti ”heikko”. Otsikot eivät ole syöneet kiinnostusta Sputnik-rokotteeseen maailmalla. Kymmenet maat ovat hyväksyneet sen. EU-maista Slovakian lisäksi Unkari on hankkinut sitä. EU:ssa monet ovat kuitenkin suhtautuneet rokotteeseen epäillen, koska pitävät sitä geopoliittisena hankkeena. Tätä epäluuloa vain vahvisti Venäjän presidentin Vladimir Putinin selvä tahto saada rokote valmiiksi ensimmäisenä maailmassa. Rokote onkin Venäjälle poikkeuksellinen pehmeän vallan keino. RDIF on viestinnässään kärkkäästi puolustanut rokotettaan kritiikiltä. Keskiviikkona se kommentoi Financial Timesin artikkelia Twitterissä, ja väitti kyseessä olevan ”organisoitu mediakampanja”. Yksi merkki politisoinnista on se, että Venäjä ei ole hyväksynyt mitään ulkomaalaista rokotetta. Uutistoimisto Bloombergin mukaan se on sen sijaan hidastellut kiinalaisen koronarokotteen hyväksynnässä. Venäjän varsinainen rokoteongelma on kuitenkin kotimainen. Rokotustahti on pysynyt hitaana, mikä selittyy paitsi toimitusvaikeuksilla myös venäläisten innottomuudella ottaa rokote. Mielipidemittauslaitos Levada-keskuksen helmikuussa tekemässä kyselyssä 62 prosenttia vastaajista sanoi, ettei ole valmis ottamaan Sputnik-rokotetta. Epäluulo oli lisääntynyt edellisestä mittauksesta joulukuulta. Ilmeisesti tästä syystä Kreml kertoi maaliskuun lopulla, että Putin on vihdoin ottanut ensimmäisen rokotteensa. Rokotusta ei näytetty, eikä Kreml ole kertonut, minkä rokotteen presidentti otti. ”Voin sanoa varmuudella, että rokotteemme ovat parhaita”, Putin sanoi kerrotun rokotuksen jälkeen televisiossa viitaten kolmeen käytössä olevaan venäläisrokotteeseen. Useiden arvioiden mukaan venäläisistä on nyt rokotettu kuusi prosenttia. Tästä on selvästi tullut ongelma, kun epäilyt viruksen kolmannesta aallosta ovat kiihtyneet. Esimerkiksi valtiollisen Sberbankin analyysiosaston mallinnuksen mukaan tapausten määrä kasvaa yli kolmanneksella seuraavan kahden viikon aikana. Viime päivinä virallinen sävy onkin muuttunut. Valtiollisen television pääviestinä on nyt kehotus ottaa rokote. Osana tätä lääkärit ovat kertoneet kuolemista ja tunteistaan, kun koronapotilaita ei ole voinut pelastaa. Televisio kertoo kuitenkin edelleen vain virallisen koronavirustilaston luvut, joita on jo kauan pidetty epäluotettavina. Niiden mukaan keskiviikkona todettiin 8 294 uutta tapausta ja 374 kuolemaa. Viralliset tilastot eroavat tilastokeskus Rosstatin luvuista, jotka ovat julkisia, mutta joita ei juuri näy julkisuudessa. Rosstatin mukaan Venäjän ylikuolleisuus on epidemian aikana ollut 465 000 ihmistä. Sen mukaan 226 000:lla kuolleella on ollut ollut koronavirustartunta. Venäjällä ei myöskään keskustella yhteiskunnan sulkemisesta. Useimmat rajoitteet on poistettu ja esimerkiksi ravintolat ja baarit toimivat normaalisti.