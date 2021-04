Yhdysvaltain puolustusministeriö on vaatinut Venäjältä selvitystä joukkojen siirroista Ukrainalta vallatulle Krimille ja Ukrainan itärajan tuntumaan.

Venäjän presidentinhallinto eli Kreml ilmoitti keskiviikkona, että Venäjä aikoo pitää asevoimiensa joukot Ukrainan itärajalla niin kauan kuin katsoo tarpeelliseksi.

Ukrainan itäosassa on jatkunut vuodesta 2014 yli 13 000 ihmistä surmannut asemasota, jonka taistelut ovat kiihtyneet viime päivinä. Pääsiäisen aikaan sosiaalisen median käyttäjät havainnoivat useita Venäjän asevoimien kaluston ja joukkojen siirtoja sekä Venäjän valtaamalle Krimille että Ukrainan itärajan tuntumaan.

Ukrainan presidentti Vladmir Zelenskyi pyysi tiistaina sotilasliitto Natoa kiirehtimään Ukrainan tilanteen kanssa. Venäjän hallinto vastasi pyyntöön vastustamalla Naton ”laajentumista” ärhäkkäästi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Venäjän asevoimien liikkeet ovat ”puolustuksellisia” eikä niistä ole uhkaa.

”Venäjän asevoimat ovat Venäjän maaperällä niissä paikoissa, jotka Venäjä katsoo tarpeellisiksi ja sopiviksi ja ne pysyvät siellä niin kauan kuin armeijan johto ja asevoimien komentaja pitävät sitä asianmukaisena”, Peskov sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Venäjällä on Ukrainan asevoimien komentajan Ruslan Homtšakin mukaan Ukrainan-vastaisella rajalla 28 niin kutsuttua valmiuspataljoonaa. Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov on kertonut aiemmin näiden nopean toiminnan joukkojen kooksi 700–800 sotilasta, joten Venäjän joukkojen vahvuus Ukrainan rajan tuntumassa Rostovin, Voronežin ja Brjanskin alueilla olisi noin 20 000 sotilasta.

Venäjän helmikuussa 2014 valtaamalla Krimin niemimaalla on Homtšakin mukaan 32 700 Venäjän sotilasta.

Arkistokuvaa Krimin Simferopolin lentokentän ulkopuolelta 28. helmikuuta 2014. Venäjän asevoimien sotilaat olivat poistaneet asepuvuistaan Venäjän tunnukset valtauksen ajaksi.­

Krimin valtaaminen johti yhä jatkuviin taisteluihin Ukrainan itäisissä Donetskin ja Luhanskin alueilla. Alueille on perustettu Venäjän rahoittamana ja tukemana separatistihallinto, joka on esimerkiksi järjestänyt alueen asukkaille Venäjän passeja.

Ukrainan pääesikunnan tietojen mukaan Donetskin ja Luhanskin alueilla on 28 000 separatisteiksi nimitettyä taistelijaa, joiden joukossa ja erityisesti upseeristossa on runsaasti venäläisiä. Lisäksi syntyperäisten taistelijoiden tukena on 2 000 venäläistä kouluttajaa ja neuvonantajaa. Ukrainaa vastaan taistelemassa on lisäksi muualta maailmasta saapuneita ”vapaaehtoisia” taistelijoita, joiden joukossa on ollut myös suomalaisia.

Myös Nato ja Yhdysvallat ovat reagoineet tilanteeseen. Yhdysvaltain Euroopan-joukot korottivat viime viikolla varautumisastettaan. Lauantaina uutistoimisto Reuters kertoi, että kesällä Ukraina ja Nato järjestävät yhteisen sotaharjoituksen.

Uutissivusto Uawire ja sosiaalinen media ovat kertoneet kolmesta tai neljästä Yhdysvaltain asevoimien kuljetuskoneesta, joiden on kerrottu laskeutuneen Lviviin ja Kiovaan.

Tiistaina illalla Suomen aikaa Yhdysvaltain puolustusministeriö eli Pentagon vaati Venäjältä selitystä joukkojen ja kaluston liikuttelemisesta. Pentagonin tiedottajan mukaan Venäjä ei ollut ilmoittanut järjestävänsä sotaharjoitusta, mikä on jättänyt sen aikeet epäselviksi ja saattaa hankaloittaa Itä-Ukrainan tilannetta.

Venäjä ja Valko-Venäjä järjestävät neljän vuoden välein Venäjän läntisessä sotilaspiirissä Zapad-sotaharjoituksen. Aiempina vuosina se on kuitenkin järjestetty vasta syyskuussa.

Myöskään Putinin tiedottaja Dmitri Peskov ei keskiviikkona maininnut sotaharjoitusta. Peskovin kommenteista kertoneen venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Peskov sanoi, ettei hänellä ole tarkkaa tietoa asevoimien joukkojen tarkoista sijoittamissuunnitelmista.