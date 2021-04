Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi tarvitsee hoitoa yhteen tai useampaan välilevyn pullistumaan, kertovat Navalnyin keskiviikkona tavanneet asianajajat.

Venäjän vangitseman oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tila on heikko, kertoo Navalnyin asianajaja. Navalnyi on kahdeksatta vuorokautta nälkälakossa ja hänen käsistään on alkanut kadota tunto.

Navalnyin asianajajatiimi pääsi tapaamaan asiakastaan keskiviikkona. Tiimin jäsen Olga Mihailova kertoi Navalnyin tilanteesta uutiskanava Dožhdille.

”Hänellä on edelleen kipuja selässä ja jaloissa. Sen lisäksi että tunto on jo aiemmin kadonnut jaloista, se on alkanut nyt kadota myös käsistä”, Mihailova kertoi.

”Kuume on laskenut lämmöksi, mutta sen tilanne vaihtelee. Samalla hän yskii. Totta kai hän on uuvuksissa, koska nälkälakko jatkuu ja hän juo vain vettä.”

Yskä on huolettava oire, sillä maanantaina Navalnyi kertoi Instagram-tilillään, että kolmella vankitoverilla olisi todettu tuberkuloosi. Vankihallinto on kiistänyt tämän.

Koronavirusta Navalnyilla ei ainakaan ole, asianajajat kertoivat aiemmin keskiviikkona, sillä miehen koronavirustestin tulos oli negatiiivinen.

Navalnyi suorittaa ehdollisesta ehdottomaksi muunnettua tuomiotaan Pokrovin vankisiirtolassa noin sadan kilometrin päässä Moskovasta. Hänet on siirretty vankisiirtolan hoitoyksikköön.

Asianajajatiimin toinen jäsen Vadim Kobzev kommentoi päämiehensä tilannetta venäläiselle uutistoimisto Interfaxille. Kobzevin mukaan Navalnyilla on välilevyn pullistumia.

”Kukaan ei edes aio hoitaa häntä”, Mihailova sanoi Dožhdille.

Mihailovan mukaan Navalnyille yritetään määrätä lääkkeitä, tulehduskipulääke diklofenaakkia sekä niasiinia. Niitä ei ole käytetty yleisesti enää 30 vuoteen, Mihailova sanoi.

Pokrovin vankisiirtola, viralliselta nimeltään IK-2.­

Asianajaja Kobzevin mukaan vankisiirtolan lääkintähenkilökunta kuitenkin pelkää samalla, että siirtolaan tulisi todellisia asiantuntijoita ja henkilökunnan oma osaamattomuus paljastuisi.

Asianajajien mukaan Navalnyi tulisi kuitenkin siirtää pois vankisiirtolan sairaalayksiköstä sellaiseen paikkaan, jossa hän voi saada asianmukaista hoitoa.

Saman vaatimuksen esitti maanantaina ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin pääsihteeri Anges Callamard. Hän muistutti, että Navalnyi tarvitsee erityisen tason lääketieteellistä osaamista, sillä hän on edelleen toipumassa poikkeuksellisesta murhayrityksestä joka tehtiin kemiallisella aseella.

Navalnyi syyttää elokuussa tapahtuneesta murhayrityksestä avoimesti presidentti Vladimir Putinia.

Avointen lähteiden järjestelmälliseen tutkimiseen erikoistunut yhteisö Bellingcat osoitti, että Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelu FSB:ssa toimivan myrkky-yksikön työntekijät olivat seuranneet Navalnyita jo pitkään. Yksi yksikön jäsenistä jopa tunnusti murhayrityksen, kun Navalnyi huijasi tätä puhelimitse.

Myös Yhdysvaltain presidentinhallinto eli Valkoinen talo ilmaisi huolensa Navalnyin terveydentilasta keskiviikkona illalla.

”Tiedot siitä että herra Navanlyin terveydentila heikkenee ovat meistä häiritseviä”, sanoi Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki.

”Painotamme Venäjän viranomaisille, että heidän tulisi tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet hänen vointinsa turvaamiseksi. Niin kauan kuin hän on vankilassa, Venäjän hallitus on vastuussa hänen terveydestään ja hyvinvoinnistaan.”