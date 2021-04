Rokotteiden oletettiin tulleen Manner-Euroopasta. Britannian hallituksen virkamiesten kerrotaan tienneen rokotelähetyksistä, mutta he eivät ole tuoneet niitä julkisuuteen.

Australiaan on lennätetty Britanniasta yli 700 000 Astra Zenecan rokoteannosta, mutta lähetyksistä on vaiettu kiistojen välttämiseksi Britanniassa, uutisoivat australialaislehdet The Sydney Morning Herald ja The Age torstaina.

Ensimmäinen 300 000 annoksen rokotelähetys saapui Sydneyn lentokentälle helmikuun viimeisenä päivänä eli kuukausi sen jälkeen, kun Euroopan komissio oli hyväksynyt vientirajoituksia EU:ssa tuotetuille rokotteille.

EU on kamppaillut rokotepulan kanssa, ja tammikuun lopussa tuli voimaan vientirajoitusmekanismi, jonka myötä rokoteyhtiöiden on pitänyt pyytää lupa rokoteviennille EU-maista.

Australia sanoi helmikuun lopun lähetyksen saapuneen ”ulkomailta”, minkä oletettiin laajasti tarkoittavan Manner-Eurooppaa, jossa tuotetaan paljon rokotteita.

Toinen suuri erä saapui Australiaan dubailaisen Emirates-lentoyhtiön matkustajakoneella maaliskuussa. Sitä ennen Euroopan komissio oli langettanut maaliskuun alussa vientikiellon Italiasta Australiaan matkalla olleille 250 000 Astra Zenecan rokotteelle.

Australialla on ollut vaikeuksia tuoda rokotteita EU-alueelta unionin kiristettyä rokotteiden vientiä. Australia odottaa Euroopasta yli kolmea miljoonaa Astra Zenecan rokotetta. Pääministeri Scott Morrison on syyttänyt Euroopan unionia rokote-erien pidättämisestä.

Lue myös: Rokoteriidat jatkuvat: Australia odottaa EU:lta yli kolmea miljoonaa Astra Zenecan rokotetta, EU:ssa kiistellään sisäisestä rokotejaosta

Lehden mukaan Astra Zenecan päätös lähettää rokotteita Britanniasta on ylläpitänyt Morrisonin hallituksen rokotusohjelmaa mutta saattaa aiheuttaa Britanniassa ongelmia pääministeri Boris Johnsonille.

Britannian hallituksen virkamiesten kerrotaan tienneen rokotelähetyksistä Australiaan, mutta he eivät ole tuoneet niitä julkisuuteen. Britannia on ollut hyvin riippuvainen rokotetuonnista Euroopasta ja Intiasta, vaikka maassa on myös omia tuotantolaitoksia.

Australialaislehdille nimettömänä puhunut Britannian hallinnon virkamies korosti, että lähetyksistä ei ole aiheutunut harmia Britannian rokoteohjelmalle, joka on edennyt nopeasti. Vähintään yhden rokoteannoksen on saanut jo kolme viidestä aikuisesta.

Virkamies ei halunnut nimeään julkisuuteen, koska hänellä ei ollut valtuuksia kommentoida asiaa julkisesti.

Australian pääministerin Morrisonin edustaja kieltäytyi kommentoimasta.