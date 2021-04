Kremlin Ukraina-asioista vastaava varajohtaja vihjaili, että sotatoimien kiihtyminen Itä-Ukrainassa voi olla lopun alku koko Ukrainalle.

Venäjän presidentinhallinnon Kremlin edustajan mukaan väkivaltaisuuksien kiihtyminen Itä-Ukrainassa olisi lopun alku Ukrainan valtionhallinnolle. Ukrainaan liittyvistä asioista vastaava presidentinhallinnon varajohtajan Dmitri Kozakin lausunnoista kertovat uutistoimistot Interfax ja Tass sekä niitä lainaava uutistoimisto Reuters.

”Venäjä on pakotettu puolustamaan Donbassissa asuvia kansalaisiaan, jos konfliktin laajuus sitä edellyttää”, Kozak sanoi Tassin mukaan.

”Kaikki riippuu sotatoimien laajuudesta. Jos, kuten presidenttimme sanoo, siellä tapahtuu Srebrenican kaltaisia asioita, meidän täytyy varmaankin puolustaa itseämme.”

Serbien tekemässä Srebrenican joukkomurhassa Bosnia-Hertsegovinassa kuoli vähintään 7 000 siviiliä vuonna 1995.

Kozak syytti Ukrainan hallitusta hysteerisyydestä ja väitti, että Itä-Ukrainan sodan ratkaisemiseksi käytävien neuvottelujen luottamuksellisuus hyödyttää vain Ukrainan hallintoa, joka Kozakin mukaan yrittää ohjata omia kansalaisiaan harhaan.

Siksi Itä-Ukrainaan liittyvistä neuvotteluista ja neuvotteluasiakirjoista pitäisi Kozakin mielestä tehdä julkisia.

”Neuvotteluissa me olemme sitoutuneet noudattamaan Minskin sopimuksia a:sta z:aan. He sitoutuvat vain salaa”, Kozak sanoi.

Minskin sopimuksilla tarkoitetaan vuosina 2014 ja 2015 solmittuja tulitaukosopimuksia. Sekä Ukrainan asevoimat että Itä-Ukrainassa toimivat Venäjän tukemat, rahoittamat ja kouluttamat separatistijoukot ovat rikkoneet sopimuksia useasti, ja sotatilassa on talven 2014 jälkeen kuollut ainakin 14 000 ihmistä, joista osa on siviilejä.

Ukrainan pääesikunnan tietojen mukaan Donetskin ja Luhanskin alueilla on 28 000 separatistitaistelijaa, joiden joukossa ja erityisesti upseeristossa on runsaasti venäläisiä. Lisäksi taistelijoiden tukena on 2 000 venäläistä kouluttajaa ja neuvonantajaa.

Itä-Ukrainan tilanne on herättänyt erityistä huolta huhtikuussa, kun pääsiäisen aikaan havaittiin, että Venäjä oli ryhtynyt siirtämään asejoukkojaan Ukrainan itärajan tuntumaan eli lähemmäs Donetskia ja Luhanskia. Rajan tuntumassa on Ukrainan mukaan nyt noin 20 000 Venäjän sotilasta, ja Venäjän valtaamalla Krimillä reilut 32 000 Venäjän sotilasta.

Keskiviikkona Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, ettei Venäjä aio vetää viime aikoina sijoittamiaan joukkoja pois. Peskovin mukaan joukot pysyvät siellä missä ovatkin niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista.