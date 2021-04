24-vuotiasta näyttelijää tuli hänen siskonsa mukaan pidättämään noin 50 sotilasta.

Myanmarissa vallankaappauksen tehnyt sotilasjuntta yrittää kuristaa kohtaamaansa vastarintaa pidättämällä julkisuuden henkilöitä, joiden juntta katsoo tukevan protestoijia. Uutistoimisto AFP:n mukaan torstaina pidätettiin näyttelijä-laulaja Paing Takhon, ja etsintäkuulutus on annettu noin 120 muusta julkisuuden henkilöstä.

Paing Takhonin pidätys on ollut hänen sisarensa mukaan näyttävä. Sisko kirjoitti Facebook-sivullaan, että 24-vuotiasta Takhonia tuli hakemaan heidän äitinsä kotoa noin 50 sotilasta kahdeksalla sotilasajoneuvolla. Paing Takhon on sisarensa mukaan sairaana, eikä perhe tiedä mihin hänet on viety.

Paing Takhonilla on ollut Facebookissa ja Instagramissa noin miljoona seuraajaa. Hän on jakanut sosiaalisessa mediassa avoimesti juntan vallankaappausta vastaan protestoivia ihmisiä tukevia kuvia ja muuta sisältöä. Nyt miehen sosiaalisen median profiilit on poistettu, mutta on epäselvää, kuka ne poisti.

Myanmarin juntta on julkaissut listan muista julkisuuden henkilöistä, joista se on antanut pidätysmääräyksen. Heidän joukostaan AFP listaa muusikkoja, näyttelijöitä ja ainakin yhden mallin. Heitä epäillään armeijaa vastaan niskoittelusta. Niskoittelu on rikos, josta voi seurata kolmen vuoden vankeustuomio.

Myanmarissa helmikuun alussa vallan kaapanneen armeijan vastaisissa protesteissa oli keskiviikkoiltaan mennessä kuollut 598 ihmistä, uutistoimisto Reuters lainaa poliittisia vankeja avustavaa järjestöä AAPP:ta. Reutersin mukaan torstaina luoteisessa Myanmarissa kuoli ainakin 11 mielenosoittajaa. Niinpä surmansa saaneita oli torstaina jo yli 600.

Pidätettyjä oli AAPP:n mukaan torstaina 2 847.