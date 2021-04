Egyptistä on löydetty merkittävä, yli 3 000 vuotta vanha muinainen kaupunki

Arkeologit uskovat, että kaupunki on suurin tähän mennessä Egyptistä löydetyistä muinaisista kaupungeista.

Arkeologit kertoivat torstaina löytäneensä merkittävän uuden muinaisen kaupungin Egyptistä, läheltä Luxoria, jossa sijaitsee kuuluisa Kuninkaiden laakso. Löydöstä uutisoivat muun muassa The Guardian ja uutistoimistot Reuters ja AFP.

Arkeologeista koostuva tiimi kutsuu kaupunkia Aten-nimellä. He uskovat, että kaupunki on suurin tähän mennessä Egyptistä löydetyistä muinaisista kaupungeista.

Löydön tehneet arkeologit aloittivat kaivaukset Ramses III:n ja Amenhotep III:n temppeleiden välissä viime vuoden syyskuussa, noin 500 kilometrin päässä Kairosta. Alun perin tarkoituksena oli etsiä hautakammiota, jonka uskotaan sijaitsevan Luxorin lähellä.

Tähän mennessä kaivauksissa on löytynyt useita asuinalueita ja rakennuksia, kuten esimerkiksi leipomo, jonka sisältä paljastui uuni ja astioita.­

”Viikkojen sisällä kaivausten aloittamisesta kaupungin rakenteet alkoivat paljastua, tiimin suureksi yllätykseksi”, löydön tehneet tutkijat kertoivat tiedotteessa.

Kaupunki on säilynyt hiekan alla verrattain hyvässä kunnossa. Tähän mennessä kaivauksissa on löytynyt useita asuinalueita ja rakennuksia, kuten esimerkiksi leipomo, jonka sisältä paljastui uuni ja astioita.

Tutkijat uskovat, että merkittäviä löytöjä tehdään lisää kaivauksien edetessä. Kaupungista on löytynyt muun muassa hautakomplekseja, jotka muistuttavat hautoja Kuninkaiden laaksossa.

Ateneksi kutsuttu muinainen kaupunki on säilynyt verrattain hyvin hiekan alle hautautuneena.­

Löytö on merkittävin muinainen löytö sitten Tutankhamonin haudan löytämisen vuonna 1922, sanoi professori Betsy Bryan Johns Hopkinsin yliopistosta.

Hiekan alle piiloon hautautunut kaupunki rakennettiin Reutersin mukaan yli 3 400 vuotta sitten, faarao Amenhotep III:n valtakaudella. Kaupungista on löydetty muun muassa rakenteita, joissa on Amenhotep III:n vaakuna. Lisäksi kaupungista on löydetty koruja ja astioita.

Luxorista löydettiin ihmisen jäänteitä.­

Arkeologien mukaan kaupunkia käytettiin myös vielä ainakin faarao Ayn ja Tutankhamonin valtakausien aikana.

”Monet ovat etsineet tätä kaupunkia tuloksetta”, sanoi egyptologi Zahi Hawass, kuvaillen sitä ”kadonneeksi kultaiseksi kaupungiksi”.

Amenhotep III:sta tuli faarao 12-vuotiaana. Hän hallitsi vuosina 1 390–1 352 eea, ja hänen valtakaudellaan muinainen Egypti eli vaurasta aikaa.

Amenhotep III rakennutti muun muassa Memnonin kolossit.