Macron sulkee epätasa-arvon symboliksi nousseen eliitti­koulu ENA:n, josta on valmistunut myös Tytti Yli-Viikari

ENA:lla on maine todellisuudesta vieraantuneena eliittikouluna, joka valitsee oppilaansa yhteiskunnan ylimmistä kerroksista. Macron haluaa uudistaa valtionhallinnon rekrytoinnin.

Ranskalaista ja kansainvälistä eliittiä kouluttava hallintokorkeakoulu ENA suljetaan ensi vuonna, ilmoitti Ranskan presidentti Emmanuel Macron torstaina.

Kuuluisa opinahjo on kouluttanut lukuisia Ranskan ja myös Suomen johtajia ja huippuvirkamiehiä.

Koulusta on valmistunut muun muassa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, joka on parhaillaan pidätettynä virastaan keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi. Yli-Viikari on suorittanut ENA:ssa MPA-tutkinnon 2001.

Macron ja kolme muuta Ranskan presidenttiä ovat niin ikään opiskelleet hallintokoulussa, josta on Ranskassa tullut epätasa-arvon symboli.

Koulun sulkemisella Macron on sanonut tavoittelevansa yhteiskuntaa, joka perustuisi tasapuolisiin mahdollisuuksiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

ENA:n korvaa uusi Institut du Service Public -korkeakoulu, jonka myötä valtionhallinnon ylimmän tason rekrytointia rukataan.

”Meidän on muutettava radikaalisti tapaa, jolla rekrytoimme ja rakennamme virkamiestemme urapolkuja”, Macron sanoi. ”Olemme lakanneet luomasta uria avoimella ja meritokraattisella tavalla.”

Nykyään Strasbourgissa sijaitseva ENA perustettiin vuonna 1945 Pariisiin kouluttamaan sodanjälkeistä hallintoeliittiä kaikista yhteiskuntaluokista.

Tasavertaisista ihanteista huolimatta se sai ajan kuluessa maineen todellisuudesta vieraantuneena eliittikouluna, joka valitsee oppilaansa yhteiskunnan ylimmistä kerroksista.

Epäluuloja on herättänyt myös koulusta valmistuneiden taipumus liikkua edestakaisin julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkojen välillä.

Kouluun on otettu vuosittain noin 80 opiskelijaa, ja se on tarjonnut nopean väylän arvostettuihin virkamiestehtäviin. Kouluun on ollut tiukka pääsykoe, mutta tutkimusten mukaan opiskelijoiden vanhemmat ovat olleet usein vanhempia virkamiehiä tai toimitusjohtajia.

Opiskelijoista vain hyvin harva on tullut alemmista yhteiskuntaluokista. Ranskalaisopiskelijoiden lisäksi ENA:han on otettu sisään vuosittain kymmeniä ulkomaalaisia julkishallinnon ammattilaisia

Macron on sanonut haluavansa luoda meritokraattisemman järjestelmän, jossa edettäisiin ansioiden eikä esimerkiksi syntyperän tai yhteiskuntaluokan perusteella.

Macronin mukaan sosiaalinen liikkuvuus ranskalaisessa yhteiskunnassa on huonommalla tolalla kuin 50 vuotta sitten.

Macronin mukaan uusi korkeakoulu toimisi Strasbourgissa ENA:n nykyisellä kampuksella, ja Ranskan 13 virkamieskoululla olisi sama perusopetussuunnitelma.

Viime kuussa Macron ilmoitti, että Ranskassa ryhdytään kiinnittämään tarkempaa huomiota apurahoja tarvitsevien vähäosaisten opiskelijoiden pääsyyn eliittikouluihin.

ENA:n johtaja Patrick Gerard on myöntänyt, että koulun opiskelijakunta ei ole kovinkaan moninainen, mutta hänen mielestään koulu ei ole siitä yksin vastuussa.

Macron ehdotti ENA:n sulkemista ensimmäisen kerran vuonna 2019 kuukausia kestäneiden niin sanottujen keltaliivien mielenosoitusten mainingeissa.