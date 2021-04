Samana päivänä kun Biden puhui aseiden kitkemisestä, Texasissa tapahtui joukkoampuminen ja Tennesseen kuvernööri allekirjoitti lain vapaan aseenkannon sallimiseksi, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Uusi vuosi, uusi presidentti, uusia joukkoampumisia ja uusi aseisiin liittyvä riesa. Mutta siitä huolimatta, ei mitään erityisen uutta länsirintamalla.

Yhdysvalloissa on ollut jonkin aikaa käynnissä kiihkeä keskustelu aseväkivallasta ja demokraattipresidentti Joe Biden yrittää osoittaa äänestäjilleen ja muille asiasta huolestuneille, että hän ottaa ongelman tosissaan. Tällä kertaa keskustelun käynnistivät Georgian ja Coloradon osavaltioissa sattuneet joukkosurmat maaliskuussa.

Torstaina pitämässään puheessa Biden nosti poikkeuksellisen näkyvään rooliin niin sanotut ”aaveaseet” (ghost guns), joiden leviämistä hän yrittää kitkeä uusilla määräyksillä. Aaveaseilla tarkoitetaan erillisistä osista koottavia aseita.

Valkoisen talon taustamuistion mukaan rikolliset ostavat yhä yleisemmin aaveasepaketteja, joista voidaan koota toimivia ja tappavia ampuma-aseita jopa puolessa tunnissa. ”Kun nämä ampuma-aseet löydetään rikospaikalta, virkavalta ei pysty jäljittämään niitä sarjanumeroiden puutteen vuoksi”, muistiossa kerrotaan.

Niinpä Yhdysvaltain oikeusministeriö aikoo kuukauden sisällä ehdottaa uutta määräystä, jolla ”autetaan pysäyttämään aaveaseiden leviämistä”.

Poliisi tiedotti medialle Texasin Bryanissa sattuneesta joukkoampumisesta myöhään torstaina.­

Viranomaisten mukaan vuonna 2019 Yhdysvalloissa takavarikoitiin yhteensä noin 10 000 aaveasetta. The New York Times -lehden mukaan aaveaseita on käytetty esimerkiksi kolmessa eri joukkoampumisessa Kaliforniassa, jossa on monia muita osavaltioita tiukemmat aselait.

Aaveaseita on selvästikin paljon ja niitä on käytetty, mutta muita aseita on vielä enemmän. Vuonna 2017 tehdyn maailmanlaajuisen Small Arms Survey -selvityksen mukaan amerikkalaissiviileillä oli yhteensä 393,3 miljoonaa ampuma-asetta eli noin 120 asetta jokaista sataa amerikkalaista kohti.

Bidenin puheet tuskin hämäsivät yhtäkään amerikkalaista ajattelemaan, että aaveaseiden kitkeminen vaikuttaisi merkittävästi ongelmaan, jota Biden kutsui ”epidemiaksi ja kansainväliseksi häpeäksi”. Biden itse myönsi puheessaan, että toimivammat aselait ovat kongressin päätösvallassa.

Erityisen amerikkalaisena esimerkkinä hän mainitsi asemessut, joissa myytäviä aseita ei tarvitse askarrella itse kokoon ja joista aseita voi hankkia myös ilman ostajaan liittyviä taustaselvityksiä.

Biden puhui asemessujen käytännöistä epätarkasti, mikä sai median ja faktantarkistajat perkaamaan sitä, miten asiat Yhdysvalloissa oikein menevätkään. Ehkä oikea vastaus on, että sekavasti ja vaihtelevasti.

Kiistely asemessujen käytännöistä ei ainakaan estänyt torstaina sattunutta välikohtausta Texasissa. Muutama tunti Bidenin puheen jälkeen mies ampui yhden ihmisen kuoliaaksi ja haavoitti kuutta ilman että asia olisi noussut erityisen kuohuttavaksi puheenaiheeksi.

Virginialainen aseenomistaja esitteli Richmondissa tammikuussa järjestetyssä mielenosoituksessa asettaan, johon on tulostettu joitakin osia 3D-tulostimella.­

Biden on niitä amerikkalaispoliitikkoja, jotka olivat hyväksymässä rynnäkköaseiden kieltävää lakia kongressissa Bill Clintonin presidenttikaudella 1994. Kyseinen laki jäi täyteen porsaanreikiä, lakkasi olemasta voimassa 2004 ja jätti jälkeensä kysymysmerkkejä siitä, missä määrin se vähensi aserikollisuutta Yhdysvalloissa.

Biden vaati Coloradon maaliskuisen joukkosurman jälkeen rynnäkköaseiden kieltävän lain palauttamista. Otsikoihin nousivat tuolloin jälleen kerran itselataavat AR-15-kiväärit, koska uutisraporttien mukaan coloradolainen ampuja käytti sen tyyppistä asetta.

Myöhemmin kävi ilmi, että ase olikin Ruger AR-556, joka on vähän kuin AR-15, mutta ei sitten aivan. Näin USA Today -lehti pui asiaa:

”Ruger näyttää kivääriltä, toimii kuten kivääri ja käyttää jopa samoja ammuksia kuin pahamaineinen AR-15, jota on käytetty monissa Yhdysvaltain joukkoampumisissa. Mutta Ruger ei ole kivääri – ei ainakaan nykyisten aselakien mukaan”, lehti kertoi.

Ruger on virallisesti pistooli. Se on AR-15:tä lyhyempi ja kevyempi ja luodit lähtevät sen piipusta hieman verkkaisemmin. Silti kyseessä on ”joukkotuhoase”, John Jay College of Criminal Justice -korkeakoulun apulaisprofessori Christopher Herrmann luonnehti lehdelle.

”Kyseessä on tappava AR-15-ase, josta on tehty piilotettava… kaikki limusiinin mukavuudet, mutta pienemmässä autossa”, Herrmann sanoi.

Aseiden ominaisuudet ja niitä koskevat lainsäädännölliset erot, jotka vaihtelevat osavaltiosta toiseen, alleviivaavat sitä, että Biden on vasta alkuvaiheessa aseväkivaltaan liittyvän ongelman edessä.

Bidenin ongelma numero yksi on republikaaninen puolue, jolla on riittävästi senaattoreita estämään tiukkojen aselakien edistämisen. Republikaanit ovat eläneet vuosikymmenet henkisessä ja vaalirahoituksellisessa symbioosissa vaikutusvaltaisen Kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n kanssa.

Puolueen poliitikkojen aseinnostus heijastaa myös äänestäjien maailmankuvaa. Gallup-tutkimuslaitoksen kyselyssä 2019 republikaaneja äänestävistä amerikkalaisista tasan 50 prosenttia kertoi omistavansa aseen, kun demokraattiäänestäjillä ase oli 18 prosentilla.

Nämä tilastot muistuttavat siitä, ettei suinkaan jokainen amerikkalainen nuku öitään pyssy tyynyn alla. Koko kansasta 32 prosenttia sanoo omistavansa aseen ja 44 prosenttia sanoo asuvansa kotitaloudessa, jossa on ase tai aseita.

Ampuma-aseet aiheuttivat vuonna 2018 yhteensä yli 39 000 amerikkalaisen kuoleman. Noin 24 400 ihmisen kohdalla kyse oli itsemurhasta. Vuosien 1993 ja 2015 välillä aseisiin liittyvät kuolintapaukset vähenivät noin kolmanneksen Yhdysvalloissa.

On jossain määrin epäselvää, mitkä aselakien tiukennukset vähentävät aseisiin liittyviä kuolemia ja loukkaantumisia. Science-lehden mukaan tiukempien aselakien osavaltioissa kuolemia kirjataan kuitenkin yleensä ottaen vähemmän.

Pääkaupungissa Washingtonissa on käytössä maan tiukimpiin kuuluvat aselait, mutta siitä huolimatta aseväkivalta on kaupungissa hurjaa, kuten HS:n kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner kirjoittaa tässä artikkelissa.

Aselainsäädäntöjen kokonaiskuva elää jatkuvasti. Samana päivänä kun Biden vaati aaveaseiden leviämistä kuriin, Tennesseen republikaanikuvernööri Bill Lee allekirjoitti lain, jonka myötä suuri osa osavaltion aikuisväestöstä voi kantaa aseita julkisella paikalla ilman erillistä lupaa.

Tennessean-lehden mukaan Tennessee on nyt yksi paristakymmenestä osavaltiosta, jossa asetta saa kantaa ilman lupaa. Kuvernööri Lee kiitti osavaltionsa kongressin edustajia ja kivääriyhdistys NRA:ta siitä, että laki saatiin aikaan.

Aseaktivisteja harmitti, että Tennesseessä sallitaan vain käsiaseiden kantaminen, kun taas kiväärien kantaminen ilman lupaa on yhä kiellettyä. Tennesseen kongressin edustajainhuoneen republikaanijohtaja William Lamberth on luvannut, että ”tämä ei ole matkan päätepysäkki”, mitä tulee osavaltion aseenkanto-oikeuden vapauttamiseen.