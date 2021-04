Venäjän oikeusministeriö syyttää opettajana ja taiteilijana työskentelevää Apahontšitšia rahan vastaanottamisesta ulkomailta.

Venäjällä ulkovaltain media-agenteiksi nimetyt yksityishenkilöt yrittävät päästä oikeusteitse eroon kyseenalaisesta statuksestaan.

Pietarilainen venäjän kielen opettaja, taiteilija Darja Apahontšitš jätti heistä ensimmäisenä maaliskuun alussa pietarilaiseen alueoikeuteen kanteen, jossa hän vaatii tuomitsemaan laittomaksi Venäjän oikeusministeriön päätöksen julistaa hänet ulkovaltojen agentiksi.

Venäjän oikeusministeriö lisäsi Apahontšitšin viime joulukuussa rekisteriin, jota se ylläpitää ”ulkovaltojen agentteina” pitämistään ulkomaisista tiedotusvälineistä.

Apahontšitšin mielestä nimitys loukkaa perustuslaillisia oikeuksia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Venäjä täydensi ulkovaltojen media-agenttien rekisteriään viime vuoden lopussa ensimmäistä kertaa yksityishenkilöillä.

Apahontšitšin lisäksi listalle päätyivät ihmisoikeusaktivisti Lev Ponomarjov ja kolme toimittajaa: petroskoilainen Sergei Markelov sekä pihkovalaiset Ljudmila Savitskaja ja Denis Kamaljagin. Myös he ottavat jättäneet kanteet tapauksestaan.

Apahontšitšin oikeudenkäynti alkoi Pietarissa maanantaina. Istunnossa hän sai ensimmäistä kertaa kuulla, miksi valtio on nimennyt hänet ulkovaltain agentiksi.

Ministeriö perusteli tuomioistuimelle, että Apahontšitš oli saanut ulkomaisia tilisiirtoja Sveitsistä, Saksasta, Ranskasta ja Suomesta. Apahontšitš sanoi rahojen olevan virallisia palkkioita hänen työstään opettajana sekä osallistumisesta festivaaleille ja näyttelyihin.

Suomen Valokuvataiteen museo oli maksanut hänelle 35 000 ruplaa näyttelystä Poliittisen valokuvan festivaaleilla toissavuonna. Ranskalainen oppilaitos, jossa Apahontšitš oli opettanut venäjää oli siirtänyt hänelle kaikkiaan 112 000 ruplaa.

Ulkomaalaisilta ystäviltä hän oli saanut yhteensä 60 000 ruplaa Paypalin ja Deutsche Bankin kautta. Lisäksi oikeusministeriö syyttää häntä rahan vastaanottamisesta kansainväliseltä Punaiselta Ristiltä, jonka Venäjän osasto on Apahontšitšin entinen työnantaja.

Oikeusministeriön mukaan varat ovat peräisin Norjasta ja niiden välittäjänä on toiminut Ruotsi. Apahontšitš sanoo opettaneensa Punaisessa Ristissä maahanmuuttajille venäjää valtion apurahalla.

Oikeusministeriö kommentoi Kommersant-lehdelle, että kriteerit yksityishenkilöiden nimeämisestä ulkovaltojen media-agentiksi on selvästi eritelty laissa.

Riittää, että on vastaanottanut rahaa ulkomailta sekä levittänyt materiaaleja tai viestejä, jotka on laatinut Venäjän ulkovaltojen agenttina pitämä tiedotusväline.

Apahontšitš oli jakanut internetissä Radio Libertyn venäjänkielisen jutun feminististen satujen projektista, jonka tekijöihin hän itse kuuluu. Venäjä pitää yhdysvaltalaisrahoitteista Radio Libertyä ulkovaltain agenttina.

Apahontšitšin oikeudenkäynti jatkuu ensi torstaina, mutta odotukset ovat matalalla.

”Tämä on hyvin vaarallinen ennakkotapaus, sillä he rankaisevat kansalaisia asemastaan. Ulkomaalaiselle oppilaitokselle työskentelevä opettaja ei voi olla yhteiskunnallisesti aktiivinen. Tässä työssä rahan vastaanottaminen ulkomailta on välttämätöntä”, Apahontšitš kommentoi puhelimitse Pietarista.

”Kaikki on niin absurdia ja huvittavaa, että en odota mitään hyvää. He haluavat kovasti todistaa, että olen ulkovaltojen agentti, joten en usko heidän peruvan päätöstä.”