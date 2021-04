Sisäsiittoinen maine koitui Ranskan maineikkaan korkeakoulun kohtaloksi.

Eliittikoulu ENA:n perusti kenraali Charles de Gaulle. Kuva on vuodelta 1959, jolloin de Gaulle oli Ranskan presidentti.­

Presidentti Emmanuel Macron olikin tosissaan. Tällainen hieman häkeltynyt olo saattoi tulla, kun Ranskassa levisi viikonlopun alla uutinen hallintokorkeakoulu ENA:n lakkauttamisesta.

Macron antoi lupauksen koulun sulkemisesta keväällä 2019. Lupaus oli selvä myönnytys niin sanotuille keltaliiveille, jotka olivat saaneet Ranskan sekaisin protesteillaan.

Macron oli talvella 2019 käynnistänyt ”suuren kansallisen debatin”, kierrellyt ympäri maata ja kuunnellut kansan syvien rivien huolia.

ENA:n lakkauttaminen oli yksi Macronin lukuisista johtopäätöksistä. Onhan kyseessä koulu, jota moni ranskalainen on rakastanut vihata.

Keväällä 2019 elettiin kuitenkin aivan eri maailmassa. Ranskassa niin kuin muuallakin on ollut viime aikoina tähdellisempää mietittävää. Kansalaiset tuskin olisivat panneet Macronia seinää vasten, jos lupaus olisi jäänyt toteuttamatta.

Päätös on suuri. Ranskasta katoaa muutakin kuin yksi lyhenne. Kuten Le Monde -lehti perjantaina pääkirjoituksessaan totesi: ”Lyhenteen mukana menee pala Ranskan historiaa.”

Mikä tekee yhdestä opinahjosta näin merkittävän?

Valta ja arvovalta.

École Nationale de l’Administration eli Kansallinen hallintokoulu on eliittimankeli, jonka läpi on tullut neljä Ranskan presidenttiä ja kahdeksan pääministeriä.

Presidentit ovat Valéry Giscard d’Estaing (vallassa 1974–1981), Jacques Chirac (1995–2007), François Hollande (2012–2017) sekä Macron (vuodesta 2017).

Macron halunnee osoittaa vahvaa johtajuutta sillä, että on valmis kohtelemaan omaakin menneisyyttään kovalla kädellä.

Mainittujen presidenttien yllä häilyy vielä yksi Ranskan johtaja, ikään kuin päätään pidempänä.

ENA:n perusti kenraali Charles de Gaulle heti toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945. Koulun nimenomainen tehtävä oli tuottaa Ranskalle huippuvirkamiehiä, koska yhtenä syynä natsi-Saksalle kärsittyyn nöyryyttävään tappioon pidettiin maan siviilihallinnon tehottomuutta.

ENA-hankkeen liikkeellepanevana voimana oli de Gaullen lähimies ja myöhempi pääministeri Michel Debré. Mahtavia pyrintöjä kuvastaa de Gaullen sotamuistelmissaan esittämä näkemys, jonka mukaan ENA ”astui taisteluvalmiina esiin Debrén ajatuksista”.

Ensimmäiset vuosikurssit kulkivat sellaisten nimien alla kuin ”Taisteleva Ranska” ja ”Jean Moulin”. Moulin oli vastarintamies, jonka Gestapo kidutti sodan aikana kuoliaaksi.

Kenraali de Gaullella on jykevä asema Ranskan kollektiivisessa tajunnassa. Senkin takia voi kuulla historian siipien havinaa, kun jotain hänen perustamaansa lakkautetaan.

ENA:sta on valmistunut noin 6 500 ranskalaista. Ulkomaalaiskiintiössä on päässyt sisään pari tuhatta opiskelijaa. Joukossa on ollut kymmeniä suomalaisia, tyypillisesti ulkoministeriöstä.

Sodanjälkeisen Ranskan johtotehtävissä on vilissyt ”enarkkeja”, etenkin julkisella sektorilla mutta myös liike-elämässä. Le Monde arvioi, että sodanjälkeisinä vuosikymmeninä, etenkin 1960-luvulla, ENA ”tarjosi valtiolle sen parhaat uudistajat”.

Aika vain on tainnut ajaa eliittikoulun ohi. ENA:n piti tasa-arvoistaa pääsyä huipputason hallintokoulutukseen ja sitä kautta Ranskan johtotehtäviin.

On käynyt melko lailla päinvastoin. ENA:n tiukan seulan läpäisseet ovat olleet enimmäkseen hyväosaisten pariisilaisperheiden vesoja.

Alueellinen tai sosiaalinen tasa-arvo ei ole toteutunut sen enempää kuin sukupuolten: naispuolisia enarkkeja on aina ollut tuntuvasti vähemmän kuin miehiä.

Le Monde arvioi ENA:n ulossulkevaa luonnetta viiltävästi: koulu on ollut eliitille yksi keino ”menestyä mukavasti keskenään”. Le Monde käyttää termiä ”endogamia”, joka rahvaanomaisesti ilmaistuna tarkoittaa sisäsiittoisuutta.

Tuomio saattaa olla turhankin tyly. Mutta ENA:n maine epäilemättä selittää Macronin ratkaisua. Hän haluaa profiloitua presidenttinä, joka koronakriisin keskelläkin ehtii puolustaa kansan etua.