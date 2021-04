Venäjän keskuspankki korostaa, että vain setelien ulkoasu muuttuu, ja Kreml vakuuttaa keskuspankin olevan itsenäinen toimija. Uudistus on kuitenkin läpipolitisoitunut.

Alun perin uutinen vaikutti viattomalta. Venäjän keskuspankki vain ilmoitti aloittavansa seteliuudistuksen tehdäkseen käteisestä turvallisempaa.

Perustelu oli ymmärrettävä. Useimmat Venäjän nykyisistä seteleistä ovat hieman uudistettuja versioita vuoden 1997 tyypistä. Niihin on vuosien saatossa tehty väärentämistä vaikeuttavia muutoksia, mutta silti ne ovat vanhentuneita.

Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, ettei asia ollut monien venäläisten silmissä ollenkaan yksinkertainen ja selvä. Keskuspankin ilmoitus setelien ulkoasun muuttamisesta nimittäin nosti taas kerran esiin sen syvän epäluulon, jolla venäläiset suhtautuvat vallanpitäjiin ja viranomaisiin.

Puheet mistä tahansa rahaan liittyvistä uudistuksista hermostuttavat Venäjällä välittömästi, sillä ihmisillä on niistä huonoja kokemuksia.

Rahauudistuksia oli 1900-luvulla Neuvostoliitossa ja Venäjällä useita. Yleensä niissä rahasta pudotettiin nollia pois, mutta ihmiset muistavat erityisesti säästöjensä menetyksen.

Keskuspankin ilmoitusta seteliuudistuksesta oli edeltänyt jo kuukausia jatkunut spekulaatio siitä, että rahan arvoa muutettaisiin. Huhut käynnistyivät viime kesänä, kun käteistä kerrottiin olevan liikenteessä ennätysmäärä eli 12,4 triljoonan ruplan edestä. Sen jälkeen määrä on vain kasvanut.

Keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina joutui silloin ilmoittamaan julkisesti, ettei rahan arvoa olla muuttamassa. Poliitikot kutsuivat huhuja ”hävyttömiksi” ja ”puhtaaksi provokaatioksi”.

Tällaisilla rauhoitteluilla on Venäjällä yleensä käänteinen vaikutus, joten huhumylly ei hiljentynyt. Se pyöri jo valmiiksi, kun tieto setelien ulkoasun muuttamisesta tuli.

Keskuspankissa tähän oli selvästi varauduttu, sillä se on säilyttämässä arvoltaan pienimmän eli 10 ruplan setelin. Sitä ei juuri käytetä, mutta tärkeää olikin viestiä, että seteleissä on muuttumassa vain ulkonäkö.

Virallinen selitys 10 ruplan setelin säilyttämiselle oli, että sen avulla uudistettaviin seteleihin saadaan kuvat kaikista kuudesta federaatiopiiristä. Nyt on nimittäin tarkoitus uudistaa vain 10:n, 50:n, 100:n, 500:n, 1 000:n ja 5 000:n ruplan setelit, sillä vuonna 2017 voimaan tulleet 200:n ja 2 000:n ruplan setelit ovat jo moderneja.

Tällä keskuspankki myös perusteli joidenkin kaupunkien vaihtamista. Kympin setelissä Krasnojarsk korvautuu Novosibirskillä, viisisatasessa Arkangeli Pjatigorskilla , tonnissa Jaroslavl Nižni Novgorodilla ja viisitonnisessa Habarovsk Jekaterinburgilla.

Tämä herätti poisjätettävissä kaupungeissa nopeasti pahaa verta. Varsinkin Habarovskissa päätös tulkittiin taas uudeksi rangaistukseksi protestiäänestämisestä ja kuvernöörin vangitsemisen vastustamisesta.

Keskuspankki korostaa uudistuksen teknistä luonnetta: vain ulkoasu muuttuu. Kreml taas sanoo keskuspankin olevan itsenäinen toimija.

Uudistus on kuitenkin jo läpipolitisoitunut. Vaikka Venäjän keskuspankki on laajalti arvostettu, ei kukaan ota vakavasti puheita, että se olisi Kremlistä täysin riippumaton.

Sanomalehti Nezavisimaja Gazeta totesi pää­kirjoituksessaan suoraan, että seteliuudistus on osa siirtymää uuteen aikakauteen. Entisen presidentin Boris Jeltsinin perustuslaki on jo korvattu Vladimir Putinin perustuslailla, joten Jeltsinin setelien korvaaminen on luonteva askel.

Sinänsä kohussa ei ole mitään kummallista. Tällaista elo Venäjän johdon rakentamassa peilitalossa on.

Koronaviruspandemian aikana osa ei ole uskonut viranomaisten varoituksia, koska on oppinut suhtautumaan kaikkeen ylhäältä tulevaan tietoon vahvasti epäillen. Miksi se tällä kertaa olisi totta?

Samasta syystä monelle tuli viattomalta vaikuttaneesta uudistuksesta ensimmäisenä mieleen tarve vaihtaa rahaa dollareiksi.