Saksa on ajautunut koronakaaokseen, ja nyt Merkel aikoo keskittää valtaa Berliiniin saadakseen tilanteen hallintaan

Saksan suurin poliittinen ryhmä on epätavallisella tavalla sekaisin, eikä sitä selitä pelkkä pandemia.

Berliini

Saksan johto on ajautunut kaaokseen. Seuraava yhteiskunnan sulku roikkuu ilmassa, sillä teho-osastot ovat Saksassa täydempiä kuin kertaakaan pandemian aikana.

Sulkua ovat vaatineet monet johtavat poliitikot ja lääketieteen asiantuntijat. Silti on epäselvää, koska ja miten siitä päätetään. Maanantaiksi aiottu liittokansleri Angela Merkelin ja osavaltioiden pääministerien yhteiskokous peruttiin perjantaina.

Merkel aikoo nyt keskittää valtaa osavaltioista Berliiniin. Tekeillä on muutos tartuntatautilakiin, joka vähentäisi osavaltioiden valtaa koronarajoituksissa. Näin hän aikoo toimia, koska 16 osavaltion yhteinen tahto ja päätöksentekokyky on kadonnut, mikä taas halvaannuttaa koko Saksaa.

Se saattaa tapahtua hyvin nopeasti ja olla ensimmäinen askel Saksan federalismin purussa, ja sellaisena se on periaatteellisesti suuri askel, sanoo politiikan tutkimuksen professori Andrea Römmele HS:n haastattelussa.

Myös esimerkiksi koulutuspolitiikka on Saksassa täysin epäyhtenäistä, ja muutoksia federalismiin voisi tapahtua ajan mittaan siinäkin.

Andrea Römmele toimii johtajana berliiniläisessä Hertie School of Governancessa.­

Miksi EU:n johtajavaltio ja vuosi sitten pandemiapolitiikan mallioppilaana loistanut Saksa on nyt niin sekaisin?

”Käynnissä on pandemian ja vaalikamppailun yhteentörmäys”, Römmele sanoo.

Syyskuussa järjestettävät liittopäivävaalit vaikuttavat jo kaikkeen. Niissä Merkel jättää politiikan, joten liittokanslerikysymys on auki. Suurin poliittinen ryhmä, kristillisdemokraattinen unioni CDU/CSU ei ole vielä valinnut kärkiehdokastaan.

Tässä tullaan toiseen syyhyn, joka vaikuttaa Saksan sekaannukseen. Unionissa on käynnissä taistelu vallasta. Taistelua kiihdyttää se, että CDU/CSU:n kannatus on historiallisessa syöksyssä.

Kansleriehdokkaaksi veikataan joko CDU:n puheenjohtajaa Armin Laschetia tai baijerilaisen sisarpuolueen johtajaa ja Baijerin pääministeriä Markus Söderiä.

Unionin sääntöjen mukaan Laschetilla on etulyöntiasema asettautua ehdolle, eikä hän Römmelen mukaan helposti jätä tilaisuutta käyttämättä.

”Nyt on ensimmäinen kerta 17 vuoteen, kun joku muu kuin Merkel voi pyrkiä liittokansleriksi. Laschet pyrki niin lujasti puheenjohtajaksi, että hän tuskin antaa tämän tilaisuuden mennä ohitseen.”

Toisaalta Söder on paljon suositumpi. He eroavat siinä, mikä on nyt tärkeintä, eli kriisijohtamisessa.

Baijerin johtaja Söder on johdonmukainen ja arvostettu, kun taas väkirikkaimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin johtajan Laschetin linja on ollut yhtä siksakkia alusta asti. Hän näyttäytyy heikkona ja epävarmana.

Laschet kannatti pitkään nopeaa yhteiskunnan avaamista, mutta asettui tällä viikolla Merkelin ja Söderin linjalle kannattamaan uutta sulkua. Se näyttää epätoivoiselta, puhtaalta opportunismilta.

Söder voisi Römmelen mukaan ohittaa Laschetin, jos unionin parlamenttiryhmä asettuisi voimakkaasti Söderin tueksi. Voi olla, että ryhmä vielä äänestää ehdokkaasta, hän sanoo.

Koska unionin kärkiehdokas puuttuu, puuttuu myös vaaliohjelma. Saksan vaalit ovat koko Euroopan kannalta hyvin tärkeät, mutta niitä lähestytään sumun vallassa.

Römmelen mukaan unioni voi saada vielä tilanteen hallintaan, jos se toimii nopeasti. Se, että kärkiehdokkaan valinnan aikataulu ja menettelytavat ovat täysin auki, ei ole hänen mukaansa tyypillistä Saksan politiikalle.

”On yllättävää, että tilanne on nyt näin hallitsematon”, hän sanoo.

Unionin kannatuksesta suuri osa on viime vuosina perustunut Merkelin suosioon, ja lähestyvä Merkelin lähtö sekoittaa jo pasmoja puolueessa, Römmele arvioi.

Unionin parlamenttiryhmä on koolla sunnuntaina, mutta Römmele ei usko, että siinä kokouksessa liittokansleriehdokasta vielä valitaan. Ensin on saatava akuutti lockdown-kysymys selväksi.

Toisena mielipidetiedusteluissa oleva vihreät valitsee kärkiehdokkaansa 19. huhtikuuta. Keskiviikkona julkistettu tieto vihreiden aikataulusta luo painetta unioniin, mutta Römmelen mukaan CDU/CSU tuskin antaa vihreiden juoksuttaa itseään ja kiirehtii menettelyään sen takia.

Saksan poliittinen umpikuja näyttäytyi uudessa vakavuudessaan maaliskuussa yli puolen vuorokauden mittaisessa kokouksessa, jonka päätöksiä Merkel päätyi pari päivää myöhemmin pyytämään anteeksi.

Kolmas syy Saksan kriisiin on Römmelen mukaan se, että rokottaminen on viivästynyt niin paljon verrattuna odotuksiin.

Rokottaminen on tällä viikolla siirtynyt rokotuskeskuksista perhelääkäreille, ja luvattua vauhdin kiihtymistä rokotustahdissa on jo nähty. Noin 14 prosenttia saksalaisista on rokotettu.

Saksan osavaltioiden johto on jo maaliskuun alussa hyväksynyt asteittaisen suunnitelman yhteiskunnan avaamisesta. Asteittaista avautumista suunnitellaan, kun seitsemän päivän ilmaantuvuusluku on kestävästi alle sadan. Se ei silti ole nyt pinnalla.

Koronatilanteen kuva on Saksassa edelleen epäselvä, sillä pääsiäislomien aikana testimäärät ovat pienentyneet. Koronan toivotaan Saksassakin helpottavan kesällä.

Samalla tarvitaan jo pian johtajuutta pandemian jälkeisen talouskriisin hoidossa, Römmele sanoo. Keskustelu taloudesta ei ole vielä käynnistynyt, mutta siitä tulee hänen mukaansa CDU/CSU:n suuri vaaliteema digitalisaation, koulutuksen ja ympäristön lisäksi.

Millä keinolla historiallisessa kriisissä rypevä unioni voi vielä nousta vahvaan asemaan?

”Laschet voi saada uskottavuutta johtamalla puoluetta edestäpäin. Suunnanmuutokset pitää lopettaa, ja joukko pitäisi saada yhtenäiseksi”, hän sanoo.

Römmelen mukaan se on edelleen täysin mahdollista, vaikka hajaannus on syvä ja alkanut jo ennen pandemiaa.