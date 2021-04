Washington

Neljä naista istuu terassin pöydässä kartionmuotoiset juhlahatut päässään. Tarjoilija tuo pöytään tequila-paukut kaikille. Lasit kilahtavat yhteen.

”Kippis!”

Ystävykset juhlivat Annie Dolanin 34-vuotissyntymäpäivää. Terassilta on tarkoitus jatkaa viereiselle stadionille katsomaan Washington Nationalsin ja Atlanta Bravesin baseball-peliä. Se on naisille ensimmäinen massatapahtuma yli vuoteen.

”Meillä on kaikilla ollut tosi rankka vuosi, ja korona teki kaikesta vielä pahempaa”, Jennifer Pumphrey sanoo.

Fanit seurasivat harjoituksia ennen Washington Nationalsin ja Atlanta Bravesin ottelua 6. huhtikuuta Washingtonissa.­

Mutta nyt näkyy valoa. Puolet porukasta on saanut jo rokotteen. Sankari Dolan odottaa omaansa seuraavana päivänä.

Naiset ovat yhä varovaisia, mutta myös varovaisen optimistisia. He eivät ole luopuneet maskeista eivätkä turvaväleistä, mutta toisaalta terassilla tarkenee t-paidassa ja stadionille otetaan yleisöä ensimmäistä kertaa syksyn 2019 jälkeen.

”Olemme menossa oikeaan suuntaan”, Pumphrey sanoo.

Sama varovainen optimismi kuvaa Yhdysvaltain koronavirustilannetta. Käynnissä on vastaava kilpajuoksu virusmuunnosten ja rokottamisen välillä kuin Euroopassa, mutta rokottaminen etenee Yhdysvalloissa paljon EU-maita nopeammin.

Lähes puolet yhdysvaltalaisista aikuisista on saanut ainakin yhden rokotteen. Joka neljäs on rokotettu kokonaan. Suurimmassa vaarassa olevista yli 65-vuotiaista on rokotettu jo lähes 80 prosenttia.

Keskustelut parhaasta rokotusjärjestyksestä ovat Yhdysvalloissa historiaa. 19. huhtikuuta alkaen kaikki aikuiset koko maassa ovat oikeutettuja rokotteeseen.

Yhdysvalloissa on käytössä vain Modernan, Pfizerin ja Johnson & Johnsonin rokotteet. Astra Zeneca ei ole vielä hakenut Yhdysvaltain lääkevirastolta FDA:lta myyntilupaa.

Rokottamisen vauhti on silti koko ajan kiihtynyt. Tällä hetkellä maassa annetaan keskimäärin yli kolme miljoonaa rokotusta päivässä ja parhaimpina yli neljä miljoonaa. Vauhdin takaa kotimainen lääketeollisuus ja sopimukset, jotka pitävät rokotteet Yhdysvalloissa ennen kuin niitä annetaan muille.

Rokotteiden tehosta on Yhdysvalloissa saatu lisää hyviä uutisia. Maaliskuussa julkaistun, terveydenhoitohenkilökuntaa seuranneen tutkimuksen mukaan Pfizerin ja Modernan rokotteet suojaavat tehokkaasti myös oireettomalta tartunnalta ja siten epidemian leviämiseltä.

Viruksesta huolestuneet yhdysvaltalaiset eivät silti ole voineet huokaista helpotuksesta. Lapset, nuoret ja puolet aikuisista ovat yhä vailla rokotteen suojaa eikä epidemia siksi ole ohi.

Maa kävelee nuoralla. Helpommin tarttuva brittimuunnos on nyt vallitseva koko maassa. Uusien tartuntojen määrä oli laskenut tammikuun puolivälistä alkaen, mutta kääntyi maaliskuun lopussa taas kasvuun.

Nopeimmat pelästyivät pelätyn neljännen aallon iskeneen. Tällä hetkellä ei kuitenkaan näytä siltä vaan tartuntojen ja sairaalahoidossa olevien määrän kasvu on tasaantunut.

Tartuntojen määrä on silti jämähtänyt ”häiritsevän korkealle tasolle”, Yhdysvaltain tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci sanoi tällä viikolla CNN-kanavan haastattelussa. Uusia tartuntoja todetaan päivittäin yli 65 000 eli yhtä paljon kuin lokakuussa.

”Nykyisellä tasolla on riski tartuntojen uudesta, äkillisestä noususta”, Fauci sanoi.

Fauci käytti Eurooppaa huonona esimerkkinä siitä, mikä voi olla edessä myös Yhdysvalloissa, jos rajoituksista, maskeista ja turvaväleistä höllätään liian varhain.

”Nyt ei ole aika julistaa ennenaikaista voittoa.”

Kansanterveystieteilijöiden harmiksi poliitikot eivät ole tätä viestiä kuunnelleet. Yhdysvalloissa ei ole ollut kansallisia koronarajoituksia, joten myös rajoitusten purkaminen on vaihdellut osavaltiosta, kaupungista ja piirikunnasta toiseen.

Osa osavaltioista on julistanut olevansa kokonaan auki ja poistaneet maskipakkoja. Toiset etenevät varovaisemmin, mutta suunta on sama. Rajoituksia puretaan eikä lisätä, vaikka paikallisesti tartunnat ovat nousseet jyrkästikin.

Pahin tilanne on asukasluvultaan Ruotsin kokoisessa Michiganissa, missä uusia tautitapauksia todetaan päivittäin yli 7 000. Viime keväänä osavaltion demokraattikuvernööri Gretchen Whitmer määräsi rajut koronarajoitukset, mutta tänä vuonna niihin ei ole uudesta aallosta huolimatta palattu.

Myös kansalaisten itsekuri näyttää höltyneen. Yhdysvaltalaiset lentävät enemmän kuin kertaakaan pandemian alkamisen jälkeen, vaikka viranomaiset suosittelevat yhä välttämään matkustamista.

Lentokenttien turvatarkastusten läpi kulki tällä viikolla päivittäin jopa 1,5 miljoonaa matkustajaa. Vuosi sitten päivittäisiä matkustajia oli alle kymmenesosa siitä.

Yksi käyrä on silti toistaiseksi jatkanut laskuaan. Päivittäin covid-19-tautiin kuolee Yhdysvalloissa koko ajan vähemmän ihmisiä.

Se on hyvä uutinen. Huono uutinen on se, että joka päivä kuolee yhä yli 700 ihmistä. Hengenvaara ei ole ohi.

Baseball-stadionin ulkopuolella kyltti varoittaa covid-19-taudin olevan ”äärimmäisen vaarallinen” sairaus. Se ei kuitenkaan ole päällimmäisenä kenenkään mielessä. Aurinko paistaa, kansallisurheilu odottaa.

”Tuntuu hyvältä. Aion ottaa pari kylmää olutta”, Henry Menn kertoo portilla.

Stadionille mahtuisi yli 40 000 ihmistä, mutta katsojia otetaan vain 5 000.

Washington Nationalsin ja Atlanta Bravesin ottelussa pidettiin huolta turvaväleistä.­

Pandemia vaikuttaa paitsi katsomossa myös kentällä. Washingtonin kotijoukkueen kauden alku viivästyi, koska koronavirustartunnat levisivät joukkueen sisällä. Kun kausi tällä viikolla pääsi käyntiin, kentältä puuttui yhdeksän pelaajaa.

Virginiasta tulleet Wendy ja Dan Lemieux ovat silti onnellisia päästessään katsomoon ensimmäistä kertaa yli vuoteen.

”Kaunis päivä, olutta ja baseballia. Mikä voisi olla parempaa?” Wendy Lemieux sanoo.

Pariskunnan aikuiset lapset sairastivat covd-19-taudin, mutta selvisivät melko vähällä. Nyt vanhemmista tuntuu siltä, että he pääsevät jo kurkistamaan tulevaisuuteen. Loppu häämöttää, ainakin kotimaassa.

”Mutta olemme huolissamme Euroopasta”, Dan Lemieux sanoo.