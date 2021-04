Krimin ja Donbassin kapinallisalueen lisäksi myös Transnistria on käytännössä Venäjän tukikohta, jossa sotilaat harjoittelevat tauotta.

Venäjän pääesikunta kertoi maaliskuun puolivälissä Krimillä järjestetystä sotaharjoituksesta mielenkiintoisella ilmauksella. Venäjän hallituksen lehden Rossiskaja Gazetan mukaan kyse oli ”maahanlaskujoukkojen Novorossijan yhtymän” tykistö- ja hyökkäysharjoitus.

Novorossijalla viitataan Ukrainan kahdeksaan eteläiseen ja itäiseen maakuntaan, joita moni Venäjällä pitää historiallisista syistä venäläisinä.

Ukrainalainen panssari ryömi Lysytšanskin kylän tuntumassa Luhanskin alueella keskiviikkona.­

Krimin miehityksen jälkeen Venäjällä nousi innostus Novorossijan liittämisestä niin sanotusti isänmaan yhteyteen, mutta se laantui nopeasti vuoden 2015 jälkeen. Kokonaan kuollut tämä ajatus ei ole, kuten asevoimien sanavalinta osoittaa.

Parin viime viikon aikana kiihtynyt sanasota Itä-Ukrainasta ja väitetyt Venäjän joukkojensiirrot ovat kiihdyttäneet arveluita seitsemän vuotta jatkuneen sodan laajenemisesta. Samanlaista yllätystä kuin Georgiassa vuonna 2008 ja Krimillä 2014 Venäjä ei pysty järjestämään, mutta sota voi silti laajeta omalla painollaan.

Ukrainalaissotilas partio etulinjassa Piskyn kylässä Itä-Ukrainassa torstaina.­

Sotasuunnitelmat ovat valmiina molemmilla osapuolilla, joten yksi siirto johtaa helposti seuraavaan. Jos esimerkiksi Venäjä haluaisi sodan, se voisi pyrkiä jujuttamaan ukrainalaiset ampumaan omat Mainilan laukauksensa itse. Tärkein pidäke on pelko mopon karkaamisesta käsistä: lännen on entistä vaikeampi seurata sotatoimia sivusta tekemättä mitään.

Sodassa ”Novorossijasta” Ukrainan asema olisi heikko.

Idässä ovat Venäjä ja sen tukemat Donbassin separatistit, etelässä miehitetty Krim. Lännessä saartorenkaasta taas vastaisi Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän vaikutuspiirin vanhin niin kutsuttu jäätynyt konflikti eli Transnistria.

Transnistria on parinsadan kilometrin mittainen ja parinkymmenen kilometrin levyinen kaistale Dnestrjoen itärannalla Moldovan ja Ukrainan välissä. Asukkaita on runsaat puoli miljoonaa, ja suurimmat väestöryhmät ovat venäläiset, moldovanromanialaiset ja ukrainalaiset. Heidän väestöosuutensa ovat lähes yhtä suuret.

Transnistrian puolustusministeriö julkaisi verkkosivuillaan kuvan äskettäisistä sotaharjoituksista.­

Venäjä kävi lyhyen ja voittoisan sodan Moldovaa vastaan kesällä 1992 itsenäiseksi julistautuneesta alueesta. Transnistriasta tuli sodan tuloksena jonkinlainen Neuvostoliiton ulkoilmamuseo, jonka itsenäisyyttä yksikään valtio ei ole tunnustanut.

Rauhansopimuksen jälkeen alueelle jäi 500 venäläistä rauhanturvaajaa. Balkan Insight -lehden mukaan Transnistrian omien asevoimien koko on 10 000–15 000 sotilasta, ja lisäksi alueella on 1 500 venäläistä sotilasta. Heidän tärkeimpiin tehtäviinsä kuuluu alueen pohjoisosassa sijaitsevan Cobasnan suuren ase- ja ammusvaraston vartiointi.

Huhuja asevoimien liikkeistä Transnistriassa on liikkunut viime päivinä jonkin verran. Balkan Insightin haastatteleman moldovalaisen sotilasasiantuntijan Rosian Vasiloin mukaan Venäjän joukot Transnistriassa ovat järjestäneet peräti seitsemän eri sotaharjoitusta huhtikuun ensimmäisen viikon aikana.

Toisaalta tässä ei ole mitään poikkeuksellista: samojen lähteiden mukaan harjoituksia on järjestetty vuosittain yhteensä noin sata.

Venäjän presidentti Vladimir Putin yritti ratkaisua Transnistrian konfliktiin ensimmäisellä kaudellaan vuonna 2003 ja pani asialle vanhan kumppaninsa, sotilastiedustelussa uransa aloittaneen Dmitri Kozakin.

Kozak vastaa nykyisin Venäjän presidentinhallinnon apulaisjohtajana Kremlin Ukrainan-politiikasta. Hän kommentoi torstaina Itä-Ukrainan tilannetta sanomalla, että Venäjä voi olla ”pakotettu puolustamaan omia kansalaisiaan” Donbassissa. Venäjä on myöntänyt alueen asukkaille satojatuhansia Venäjän passeja.

Dmitri Kozakin kynästä syntyi vuonna 2003 niin kutsuttu Kozakin muistio, joka ehdotti Moldovalle löyhää liittovaltiorakennetta.

Moldova torjui ehdotuksen. Itä- tai länsimielisyydestä riippumatta Moldovan johtajat ovat vaatineet johdonmukaisesti Transnistriaa takaisin ilman vastapalveluksia tai myönnytyksiä.

Ukrainalaissotilas paranteli torstaina juoksuhautaa Zoloten kaupungin lähellä Luhanskin alueella. Zolote kuului niin kutsuttuihin vetäytymiskohteisiin viime vuonna haudatussa rauhansuunnitelmassa.­

Marraskuussa tehtäväänsä valittu Moldovan länsimielinen presidentti Maia Sandu uudisti vaatimuksen Transnistriasta heti kautensa aluksi. Transnistrian presidentti Vadim Krasnoselski tuomitsi vaatimukset torstaina Sputnik-uutisten haastattelussa ”Moldovan poliitikkojen haukkamaisiksi hyökkäyksiksi”.

Transnistrian rauhanhieronta loppui käytännössä Romanian Nato-jäsenyyteen vuonna 2004, ja lopullisesti Moskova hautasi ehdotelmansa kaksi vuotta myöhemmin. Yhdysvaltain ohjuspuolustustukikohta Romaniassa ei tee myönnytyksiä Moskovalle yhtään aiempaa helpommiksi.

Entisen Neuvostoliiton alueella Transnistria tunnetaan ehkä parhaiten Belyi Aist- eli Kattohaikara-brandystä, jonka tärkein tuotantopaikka Tiraspol on ainakin ollut.

Sotimisen ja tislauksen lisäksi alue on merkittävä sähköntuottaja, mikä on alun perin Dnestrin jättimäisten patojen ansiota. Suurin energiantuottaja on nykyisin venäläisen Inter Raon kaasu- ja hiilivoimala. Se vastasi aikoinaan lähes yksin koko Moldavian sosialistisen neuvostotasavallan sähkön tarpeesta.

Ukrainalainen sotilas valvoi niin sanottu Minskin tulitaukolinjaa juoksuhaudassa Piskyn kylän lähellä Itä-Ukrainassa torstaina.­

Ja kauppa se on joka kannattaa: sähköä myydään edelleen niin Moldovaan, Romaniaan kuin Ukrainaan.

Sähköntuotanto poiki jo neuvostoaikana myös alueen suurimpiin kuuluvan yrityksen eli sähköteknologiaa tuottavan Elektromaš-konsernin. Sen työntekijät olivat marraskuussa 2014 rakentamassa Luhanskin itäpuolelle muuntajaa, jotta kapinallisalue saisi sähköä suoraan Venäjän verkosta.