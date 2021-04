Ennakkosuosikin asemaan noussut Baijerin pääministeri Markus Söder kertoi olevansa kiinnostunut liittokansleriehdokkuudesta.

Berliini

Saksan tärkeiden syyskuun liittopäivävaalien asetelmat nytkähtivät sunnuntaina eteenpäin.

”Olen valmis, jos isosisko tukee”, sanoi julkisuudessa ennakkosuosikin asemaan noussut Markus Söder, 54, Saksan suurimman poliittisen ryhmän kristillisdemokraattisen unionin CDU/CSU:n liittokansleriehdokkuudesta.

Pitkään kärkiehdokashaluiseksi uumoiltu Söder paljasti vihdoin korttinsa unionin eduskuntaryhmän kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Söder painotti vaalien merkitystä Saksalle ja koko Euroopalle. ”Me haluamme voittaa.”

Söder on Baijerin pääministeri ja CDU:n baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n johtaja. Isosiskolla Söder tarkoitti koko muuta Saksaa edustavaa CDU:ta, jolla on kansleriehdokaskysymyksessä etulyöntiasema.

CDU:n tammikuussa valittu puheenjohtaja Armin Laschet, 60, ei ole kuitenkaan täyttänyt odotuksia, eikä hänen valintansa kärkiehdokkaaksi ole ollut missään vaiheessa selvää. Laschet kärsii uskottavuuden puutteesta ja heikosta kannatuksesta.

Sunnuntaina hänkin vahvisti olevansa käytettävissä liittokansleriehdokkaaksi.

Koko CDU/CSU:n kannatuksen heikkeneminen on tehnyt Laschetin asemasta puolueen johdossa entistä tukalamman.

Söderin ja Laschetin erot ovat tulleet esiin erityisesti koronaviruskriisissä. Söder on vetänyt johdonmukaista kovien rajoitusten linjaa samoin kuin liittokansleri Angela Merkel, 66, Laschetin linja on ollut epävarmempi ja poukkoileva.

Vaatimukset päättää nopeasti unionin kansleriehdokkuudesta ovat yltyneet Saksassa viime päivinä.

HS:n haastattelema politiikan asiantuntija Andrea Römmele piti nopeaa päätöstä myös välttämättömänä, jos unioni haluaa menestyä syksyn vaaleissa.

Lue lisää: Saksa on ajautunut koronakaaokseen, ja nyt Merkel aikoo keskittää valtaa Berliiniin saadakseen tilanteen hallintaan

CDU:n puheenjohtaja Laschet olisi asemansa vuoksi luonteva valinta kansleriehdokkaaksi, ja hänen kunnianhimonsa on arvioitu olevan tehtävään kova, pitkän poliittisen uran huipennukseksi.

Söder saa tukea myös CDU:n piiristä.

”Henkilökohtainen kunnianhimo on pantava sivuun, jos on selvää, että jollakulla toisella on tehtävään suurempi kansalaisten hyväksyntä”, seitsemän badenwürttembergiläisen kansanedustajan Söderiä tukevassa lausunnossa sanotaan, Der Spiegel kertoi tiistaina.

Päätösvalta unionin kansleriehdokkaasta on nyt CDU:n puolue-elimillä. Puolueen hallitus on koolla maanantaiaamuna. Sekä Söder että Laschet kieltäytyivät ennakoimasta, koska varsinainen päätös tulee.

Söder ja Laschet kertoivat sunnuntain tiedotustilaisuudessa käyneensä asiasta pitkän ja ystävällishenkisen keskustelun. Paine saada päätös aikaan välittyi molemmista.

”Maailma odottaa vakaata Saksaa”, Laschet sanoi. Hänen mukaansa vaaleissa on vastattava kysymyksiin työttömyyden hoidosta, valtion velasta ja Euroopan herkästä tilanteesta.

Söderin mukaan unionilla on syyskuun vaaleissa ”vakava haaste”. Kannatuksen lasku ja oppositiopuolue vihreiden nousu gallupeissa ovat asettaneet kyseenalaiseksi sen, pystyykö unioni ylipäätään pitämään paikkaansa liittokanslerinvirastossa.

Söder käytti tiedotustilaisuudessa hieman vaalipuhemaisemman puheenvuoron kuin Laschet. Hän sanoi, että vaaleissa on edustettava ajan henkeä eikä nojattava menneeseen. ”Uuden unionin” määrittely on Söderin mielestä nyt tarpeen.

Lue lisää: Onko tässä Euroopan seuraava johtaja? Kansansuosikki Merkelin korvaajaksi panttaa kantaansa

Merkelin kausi Saksan liittokanslerina on kestänyt poikkeuksellisen kauan: vuodesta 2005 asti. CDU:n kannatuksesta suuri osa perustuu Merkelin suosioon, joten Söder on oikeassa unionin uudesta tilanteesta puhuessaan.

Söder painotti, ettei hän halua kristillisdemokraattien jakautuvan, ja hyväksyy, jos CDU päättää asettaa Laschetin kansleriehdokkaaksi.

Kristillisdemokraattisen unionin kannatuksen laskun takia on yhä suurempi mahdollisuus, että seuraava liittokansleri tulee toisesta poliittisesta ryhmästä.

Kannatuskyselyissä kakkosena oleva vihreät kertoo viikon päästä maanantaina, asettaako se kahdesta puheenjohtajansa kärkiehdokkaakseen Annalena Baerbockin, 40, vai Robert Habeckin, 51.

Sosiaalidemokraattinen SPD ilmoitti jo kesällä, että sen kansleriehdokas on Saksan nykyinen valtiovarainministeri ja varakansleri Olaf Scholz, 62.

SPD:n kannatus on ollut niin alhaalla, että Sholzin mahdollisuuksia liittokansleriksi on tähän asti pidetty heikkoina. Epävarmuus Saksan poliittisesta ilmastosta on kuitenkin kasvanut, ja runsaan viiden kuukauden päässä siintävien vaalien tulos on saksalaisittain harvinaisen epävarma etukäteen.

Vihreiden liittokansleriehdokas on joko Annalena Baerbock tai Robert Habeck. Vihreät on saanut kovan kannatusnousun viime aikoina Saksassa.­