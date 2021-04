Maanantaiaamuna kaikki näytti hetken lähes selvältä, mutta taistelu kristillisdemokraattien kärkiehdokkuudesta vain kiihtyi iltaa kohden.

Berliini

Saksan konservatiivipoliitikoilla on nyt käynnissä avoin valtataistelu, ja sillä on Suomelle paljon väliä. Tämän kisan lopputuloksena voi ratketa Euroopan tulevaisuuden suunta.

Liittokansleri Angela Merkelin seuraajaksi pyrkivät Saksaa johtavan kristillisdemokraattisen unionin CDU:n ja CSU:n molemmat puheenjohtajat, Armin Laschet ja Markus Söder. Söderin CSU on pieni baijerilainen sisarpuolue koko muuta Saksaa edustavalle Laschetin CDU:lle.

Maanantaiaamuna CDU:n johtoryhmä ilmoitti tukevansa puolueen puheenjohtajaa Laschetia liittokansleriehdokkaaksi. Iltapäivällä CSU:n johto ilmoitti tukevansa Söderiä.

Söder oli luvannut tyytyä CDU:n päätökseen, mutta maanantaina hän esitti asiasta yllättävän tulkinnan.

Söderin mielestä Laschetin puoluejohdolta saama tuki ei riitä. Hänestä ei ole nykyaikaa, että puoluetta johtaa ylhäältä päin pieni suljettu porukka.

Näin Söder paljasti avoimesti sen, minkä läheltä seuranneet jo tiesivät: hän on häikäilemätön ja kova peluri.

Toisaalta hän on myös oikeassa siinä, mitä sanoi. Laschetin tuki näyttää eliitin junailemalta. Silti Söderin peliliike näytti kovalta vallanhalulta. Sitä hän oikeutti viittaamalla kovaan kansansuosioonsa.

CDU/CSU saattaa hyvin pitää syyskuun vaaleissa kriiseistä huolimatta asemansa suurimpana poliittisena ryhmänä ja päästä asettamaan seuraavankin liittokanslerin, kun Merkelin 17-vuotinen ura Saksan johdossa pian päättyy.

EU:n jäsenenä Suomi on riippuvainen Saksan viitoittamasta suunnasta. Saksa on Suomen tärkein vientimaa, minkä vuoksi Saksan menestys vaikuttaa suuresti suomalaisten arkeen.

Söder ja Laschet eroavat selvästi toimintatavoiltaan. Laschetin uskotaan kykenevän yhdistävän puoluetta. Söder lähti uhkarohkeaan taisteluun, jonka jälkiä saatetaan joutua korjailemaan. Laschet vaikuttaa kulisseissa, kun taas Söder toimii julkisuuden kautta.

Söderin tavoin Nürnbergissä asuva vihreä poliitikko, Baijerin kansanedustaja Barbara Fuchs arvioi Söderiä pyynnöstä HS:lle.

”Söder on vienyt röyhkeän politiikkatyylin huippuunsa”, Fuchs kuvaa. Hänen mukaansa Söder on toistuvasti osoittanut olevansa valmis vastakkainasetteluihin.

Kuitenkin Söder vetoaa nyt suureen yleisöön, koska puhuu selkokieltä ja on toimelias. Laschet vaikuttaa epäröivältä ja hitaalta. Moni konservatiivi uskoo, että Laschetin johdolla ei voida voittaa nyt vaaleja.

Kriisiaikana kaivataan vahvaa johtajaa. Söderin johdolla CSU ei ole voittanut, vaan menettänyt asemiaan edellisissä Baijerin vaaleissa. Söder ei ole mikään voittoautomaatti, mutta hän on taisteluntahtoinen.

Kaikki ei kuitenkaan näy päälle päin. Laschet voi olla vahvempi kuin miltä julkisuudessa vaikuttaa. Lisäksi hän olisi Merkelin tavoin ennustettava liittokansleri. Näin arvioi HS:lle Laschetin läheltä ja pitkältä ajalta tunteva lähde.

Hän on taitava vallankäyttäjä kulisseissa.

HS:n tietojen mukaan Laschetilla oli merkittävä asema neuvotteluissa, joiden lopputuloksena junailtiin oikeusvaltioperiaatetta horjuttava Unkarin valtapuolue Fidesz pois keskustaoikeistolaisesta europarlamenttiryhmästä EPP:stä maaliskuussa.

Julkisuudessa Laschet on sanonut, että Unkaria ei pidä eristää, mutta kulisseissa hän on ajanut EU:n periaatteiden mukaista politiikkaa. Fideszin lähtö EPP-ryhmästä on ollut myös Suomen kokoomuksen tavoite.

Laschet kuuntelee kaikkia ja sovittelee, sanovat monet hänet tuntevat. Hänen sovitteleva linjansa on yltänyt myös Venäjän-politiikkaan. Syyrian sotaan liittyvissä kommenteissa hän on sanonut, että Venäjää ei pitäisi demonisoida. Se on herättänyt ihmetystä.

Toisaalta myös Merkel on tunnettu Venäjä-suhteestaan ja taitavasta taustavaikuttamisestaan. Voi olla, että Laschetin linja ei paljon poikkeaisi siitä.

Laschetin valintaa toivovat Suomessa monet niistä, jotka ovat tyytyväisiä Saksan vakaaseen ja ennustettavaan linjaan ja Merkelin vähäeleiseen johtamistapaan.

Pandemian jälkeinen aika ei kuitenkaan ole vain vakaan kurssin jatkamista, vaan uudistuksia ja jälkien paikkausta tarvitaan isosti.

On oma suuri kysymyksensä, saako CDU/CSU riittävän suurta kannatusta syyskuun vaaleissa kummankaan ehdokkaan johdolla päästäkseen liittokanslerinvirastoon.

Saksan vihreät on nyt kovassa nosteessa ja julkistaa oman kärkiehdokkaansa viikon päästä. Seuraava Saksan liittokansleri voi olla myös vihreä, ja käynnissä oleva konservatiivien kähmintä vahvistaa vihreiden imagoa.